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Thể thao World Cup 2026

Đàn em Ronaldo đánh người nhận thẻ đỏ, nguy cơ bị cấm thi đấu World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
07/06/2026 07:01 GMT+7

Trong trận giao hữu Bồ Đào Nha thắng Chile với tỷ số 2-1 ngày 7.6, đàn em của Ronaldo là tiền đạo Rafael Leao nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1 do hành vi đấm vào mặt khiến đối phương, nguy cơ bị cấm thi đấu ở World Cup.

Ronaldo thi đấu từ đầu, chỉ tung được một cú sút

Trong trận giao hữu trên sân nhà trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha đã tung Ronaldo ra sân từ đầu trận. Bên cạnh hàng loạt ngôi sao tốt nhất như Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Francisco Conceicao và Rafael Leao.

Đàn em Ronaldo đánh người nhận thẻ đỏ, nguy cơ bị cấm thi đấu World Cup 2026- Ảnh 1.

Ronaldo thi đấu không thực sự nổi bật trong trận chạy đà của Bồ Đào Nha, anh chỉ có một cú sút trước khi bị thay ra sau hiệp một

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha không tạo ưu thế rõ rệt trước đại diện Nam Mỹ Chile. Ronaldo thi đấu không thực sự nổi bật, anh chỉ có một cú sút bị trọng tài thổi việt vị ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, và rời sân sau hiệp đấu trong một loạt các sự thay người ở giờ nghỉ.

Tình huống nổi bật nhất ở hiệp một trận Bồ Đào Nha gặp Chile là tình huống ở cuối hiệp, khi cầu thủ Rafael Leao tranh cãi và xô đẩy liên tục với đối thủ Ivan Morales trong một pha tranh chấp bóng. Sau đó, cầu thủ của CLB AC Milan này đã đấm vào mặt Morales, khiến anh này bị ngã xuống đất.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Rafael Leao, tương tự cầu thủ của Chile, Morales cũng nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực. 

Theo kênh Sky Sport (Đức), Leao chắc chắn bị treo giò ở trận giao hữu tiếp theo của Bồ Đào Nha gặp Nigeria (ngày 11.6 tới), nhưng anh vẫn có thể bị cấm thi đấu ở các trận vòng bảng World Cup 2026 nếu FIFA xem xét báo cáo trọng tài và nhận định đó là hành vi nghiêm trọng.

Đàn em Ronaldo đánh người nhận thẻ đỏ, nguy cơ bị cấm thi đấu World Cup 2026- Ảnh 2.

Tình huống Rafael Leao tranh cãi và xô đẩy liên tục với đối thủ Ivan Morales sau một pha tranh chấp bóng

Ảnh: Reuters

"Trong trường hợp bị treo giò vì phạm lỗi nghiêm trọng hoặc hành vi bạo lực, án phạt có thể kéo dài không chỉ các trận đấu giao hữu mà còn cả các trận đấu chính thức. Trong trường hợp của Leao, đó sẽ là World Cup. Ủy ban kỷ luật FIFA, với quyền quyết định đáng kể, sẽ quyết định mức phạt gia tăng cho cầu thủ này", Sky Sport cho biết.

Sau hiệp một hòa 0-0 và hai thẻ đỏ, trong hiệp hai đội tuyển Bồ Đào Nha thay hàng loạt cầu thủ, và giành được chiến thắng tỷ số 2-1 nhờ hai pha lập công của Bruno Fernandes và Goncalo Guedes (người thay vị trí của Ronaldo). Trong khi Chile gỡ bàn an ủi do công Lucas Cepeda ghi ở phút bù giờ cuối trận.

Ở các trận giao hữu chạy đà trước thềm World Cup 2026 đáng chú ý khác, đội tuyển Bỉ giành chiến thắng đậm trước Tunisia với tỷ số 5-0. Trong khi đội tuyển Anh chỉ thắng sít sao New Zealand tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất do Harry Kane ghi phút 45+1. Và trận đội đồng chủ nhà Mỹ thua Đức tỷ số 1-2. Trong đó, Kai Havertz và Leroy Sane là những người ghi bàn cho đội Đức, còn Antonee Robinson ghi bàn cho đội Mỹ.

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