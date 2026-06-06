HLV Tuchel khẳng định Harry Kane cần được bảo vệ, hé lộ đội hình đội tuyển Anh

Harry Kane đang ở phong độ tốt nhất sự nghiệp

HLV Thomas Tuchel cho biết, Harry Kane đã đến Florida (Mỹ) trước thềm World Cup 2026 với phong độ tốt nhất có thể - nhưng ông thừa nhận cần phải bảo vệ "cầu thủ chủ chốt nhất" của mình.

HLV Tuchel khẳng định Harry Kane cần được bảo vệ Ảnh: Reuters

Đội trưởng của đội tuyển Anh đã ghi 61 bàn thắng sau 51 trận đấu cho CLB Bayern Munich mùa vừa qua, và trong bối cảnh nhiệt độ lên tới hơn 35 độ C ở Bắc Mỹ, ban huấn luyện "Tam sư" đã lo ngại rằng tầm ảnh hưởng của anh có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, HLV Tuchel tin rằng, sẽ không có gì phải lo lắng sau khi chứng kiến Kane dẫn dắt toàn đội tập luyện đầy quyết tâm trong các buổi tập vừa qua.

"Tôi nghĩ, Kane đang ở trạng thái tốt nhất. Cậu ấy đã sẵn sàng. Chúng tôi không cần phải lo lắng gì về cậu ấy một chút nào, ngay cả khi trời nắng nóng vào tháng 6 này. Cậu ấy đã cho tôi thấy suốt tuần qua rằng, cậu ấy đã sẵn sàng. Cậu ấy là cầu thủ chủ chốt nhất của chúng tôi", HLV Tuchel chia sẻ.

Ông cũng giải thích thêm: "Kane trông rất săn chắc, đầy sắc sảo, và cậu ấy tập luyện ở đẳng cấp cao nhất. Như hôm nay (ngày 5.6) chúng tôi đã có một buổi tập phòng ngự và cậu ấy là người dẫn đầu về cường độ tập luyện.

Cậu ấy đã quá quen với lối chơi pressing tầm cao của Bayern Munich và lối chơi quyết liệt mà họ thể hiện ở phần sân đối phương. Cậu ấy đang làm gương cho mọi người. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở trạng thái tốt nhất".

Đội tuyển Anh cẩn thận với mặt sân cứng ở Mỹ

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức của "Tam sư" cũng bày tỏ: "Chúng tôi cũng cần phải bảo vệ những cầu thủ tốt nhất của mình như Kane. Cậu ấy sẽ thi đấu 45 phút trong trận gặp New Zealand. Mọi người khác cũng sẽ chơi 45 phút, điều đó giúp chúng tôi tiếp tục tuần thi đấu.

Dù thời tiết nắng nóng ở Florida có thể gây ảnh hưởng sức khỏe, nhưng Harry Kane và các đồng đội ở đội tuyển Anh đang nỗ lực tập luyện cật lực vượt mọi trở ngại Ảnh: Reuters

Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho Kane thật khỏe mạnh và cho cậu ấy chơi càng nhiều càng tốt, nhưng hy vọng chúng tôi sẽ có cơ hội không cần phải cho cậu ấy chơi 90 hoặc 120 phút trong mọi trận đấu. Nhưng nếu các trận đấu diễn ra sít sao, liệu chúng ta có nên làm vậy không? Liệu chúng ta có nên loại bỏ mối đe dọa ghi bàn chính của mình? Có lẽ là không".

HLV Tuchel cũng tiết lộ, tiền đạo Ollie Watkins sẽ là người dự bị cho Kane, và với Ivan Toney là một lựa chọn khác từ băng ghế dự bị.

Nhà cầm quân này cũng tỏ ra cẩn thận, vì theo thông tin mặt sân Raymond James không thực sự hoàn hảo, vì đây là sân cỏ nhân tạo dành cho môn bóng bầu dục Mỹ, được cải tạo bằng việc phủ mặt cỏ tự nhiên khi chuẩn bị cho World Cup 2026. Vì vậy, nó sẽ rất cứng và có độ nảy cao, cũng như có khả năng gây chấn thương cho cầu thủ, đặc biệt đang giai đoạn tập nặng chuẩn bị trước giải đấu lớn.

Do đó, HLV Tuchel có thể sẽ tùy điều kiện để xoay tua đội hình của mình, giảm thiểu tối đa sự cố xảy ra. Ông cũng cho biết, 4 cầu thủ của Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke và Eberechi Eze đã hội quân. Nhưng họ chỉ có thể thi đấu ở trận gặp Costa Rica tại Orlando vào ngày 11.6, trước trận ra quân ở bảng L gặp Croatia tại Arlington (Mỹ) lúc 3 giờ ngày 18.6.