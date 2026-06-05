FIFA cải tiến nghi thức ‘độc lạ’ trận đấu World Cup, Messi chờ phá kỷ lục

Cầu thủ tập trung quanh vòng tròn giữa sân, FIFA thay đổi hình ảnh World Cup

Không còn hình ảnh cầu thủ hai đội tuyển xếp hàng ngang và làm lễ chào cờ, hát quốc ca như truyền thống lâu nay. Tại World Cup 2026, các cầu thủ vẫn đi bộ ra sân từ đường hầm, nhưng họ sẽ tiến vào vòng tròn giữa sân, để đọc đội hình và hát quốc ca. Cũng sẽ có các yếu tố hình ảnh mới đầy sáng tạo, bao gồm cả việc sử dụng cờ cầm tay chào mừng cầu thủ hai đội khi tiến ra sân, FIFA.com cho biết.

Mô hình FIFA cải tiến nghi thức ‘độc lạ’ trước các trận đấu tại World Cup 2026 Ảnh: Chụp màn hình mô phỏng FIFA.com

Các nghi thức cải tiến trước khi trận đấu diễn ra tại World Cup 2026, được FIFA mô tả là "buổi lễ trước trận đấu lấy người hâm mộ làm trung tâm".

"Việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng đứng đối diện nhau ở vòng tròn trung tâm trong lúc hát quốc ca sẽ tạo ra một khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và xúc động thực sự thuộc về các đội bóng và tất cả mọi người trên sân vận động. World Cup là dành cho mọi cầu thủ và mọi người hâm mộ, và nghi thức trước trận đấu mới này phản ánh điều đó", FIFA nhấn mạnh thêm.

Sau khi các nghi thức cải tiến trên hoàn tất, sự chú ý sẽ chuyển sang các nghi thức truyền thống trước trận đấu như trước đây, bao gồm bắt tay và chụp ảnh đội hình xuất phát. Sau đó, các đội trưởng sẽ tiến hành tung đồng xu để chọn giao bóng hay phần sân thi đấu, cũng theo FIFA.

Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ phá kỷ lục người xem truyền hình

Theo các dự báo, trận khai mạc World Cup 2026 giữa đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6 (giờ Việt Nam) trên sân Estadio Azteca ở Mexico City, dự kiến sẽ thu hút hơn 1,1 tỉ người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới.

Con số này sẽ giúp sự kiện khai mạc World Cup 2026, trở thành sự kiện khai mạc được xem nhiều nhất trong lịch sử thể thao thế giới, vượt qua kỷ lục của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, và đẩy nó xuống vị trí thứ hai.

Messi chờ phá kỷ lục gì ở World Cup?

Messi hiện là cầu thủ có số trận thi đấu ở World Cup nhiều nhất trong lịch sử, tổng cộng 26 trận qua 5 kỳ tham dự (từ 2006 đến 2022). Anh cũng chỉ chỉ còn cách ba bàn thắng nữa để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup.

Messi luôn khát khao chiến thắng và sẽ phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup? Ảnh: Reuters

Cụ thể, Messi hiện xếp thứ tư trong danh sách với 13 bàn sau 26 trận, xếp sau các cựu danh thủ như Miroslav Klose (Đức) 16 bàn (24 trận), Ronaldo (Brazil) 15 bàn (19 trận) và Gerd Muller (Tây Đức) 14 bàn (13 trận). Các cựu danh thủ này hiện đã nghỉ thi đấu từ lâu, chỉ còn Messi.

Trong khi đó, xếp phía sau và vẫn còn thi đấu để cạnh tranh với Messi, cũng như đều dự World Cup 2026 là Kylian Mbappe (Pháp) ghi 12 bàn sau 14 trận (chỉ trong hai kỳ World Cup 2018 và 2022). Và Ronaldo (Bồ Đào Nha) ghi 8 bàn sau 22 trận (qua 5 kỳ World Cup).

Cầu thủ nhập tịch tràn ngập 40/48 đội tuyển ở World Cup 2026

Theo các thống kê, chỉ có 8 đội tuyển có tất cả cầu thủ dự World Cup 2026 được sinh ra tại trong nước, còn lại 40 đội tuyển khác đều có ít nhất 1 cầu thủ sinh ra ở nước khác và có từ hai quốc tịch, hoặc nhập tịch để được thi đấu cho đội tuyển của mình.

8 đội tuyển có toàn bộ cầu thủ sinh ra ở trong nước, gồm Nam Phi, Brazil, CH Czech, Colombia, Ả Rập Xê Út, Áo, Thụy Điển và Panama.

Đội có nhiều cầu thủ sinh ra ở nước ngoài thi đấu cho đội tuyển nhất, chính là Curacao với phần lớn các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan. Ngay cả đội tuyển Argentina cũng có 2 cầu thủ dự World Cup 2026 không sinh ra ở trong nước, gồm Nico Paz và Giuliano Simeone, những cầu thủ lần lượt được sinh ra ở Tây Ban Nha và Ý.

Dự báo các trận đấu World Cup sẽ bị hoãn kéo dài

Theo The Athletic, rất có khả năng nhiều trận đấu tại World Cup 2026 sẽ bị hoãn kéo dài do giông bão, sau khi FIFA xác nhận, các trận đấu bóng đá hoặc sự kiện thể thao tại Mỹ sẽ phải dừng ngay lập tức nếu phát hiện sét đánh trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động.

Trận đấu/sự kiện thể thao tại Mỹ, chỉ có thể tiếp tục sau 30 phút mà không có thêm tia sét đánh nào. Nếu phát hiện sét đánh lần nữa, thời gian đếm ngược 30 phút sẽ được thiết lập lại. Do đó, một số trận đấu có thể bị hoãn vài giờ, giống như những gì đã xảy ra tại FIFA Club World Cup 2025, theo The Athletic.