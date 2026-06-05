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Thể thao World Cup 2026

HLV Ancelotti bất ngờ ‘bỏ rơi’ Neymar, hé lộ đội hình chính của Brazil tại World Cup

Giang Lao
Giang Lao
05/06/2026 10:52 GMT+7

Ngày 5.6, đội tuyển Brazil đã khởi hành đến Cleveland, Ohio (Mỹ) chuẩn bị cho trận tập huấn còn lại ngay trước thềm World Cup 2026. Nhưng HLV Ancelotti đã gây sốc 'bỏ rơi' Neymar ở lại New Jersey, không cho theo chân toàn đội như dự kiến.

HLV Ancelotti đã có trong tay đội hình chính của Brazil tại World Cup

Theo kênh Geglobo, sau hơn một tuần chịu ảnh hưởng bởi tin tức liên tục về tình trạng của Neymar, HLV Ancelotti nay đã kiểm soát được mọi tình hình từ khi cùng toàn đội tuyển Brazil đến Mỹ và nơi đóng quân ở New Jersey. Sau các buổi tập tại đây, Selecao đã đi dần vào quỹ đạo World Cup của mình, với đội hình chính cũng đã sẵn sàng cho trận ra quân.

HLV Ancelotti bất ngờ ‘bỏ rơi’ Neymar, hé lộ đội hình chính của Brazil tại World Cup- Ảnh 1.

HLV Ancelotti đã kiểm soát được mọi tình hình từ khi cùng toàn đội tuyển Brazil đến Mỹ

Ảnh: Reuters

Theo đó, HLV Ancelotti đã đưa toàn bộ đội hình của Brazil, trừ Neymar phải ở lại New Jersey, bay đến Cleveland, Ohio vào ngày 5.6 để chuẩn bị cho trận gặp Ai Cập lúc 5 giờ ngày 7.6 trên sân Huntington Bank Field. 

Neymar ban đầu dự kiến vẫn đi cùng toàn đội, nhưng nhà cầm quân người Ý buộc ngôi sao này phải ở lại New Jersey, để tập trung vào quá trình điều trị vật lý trị liệu của mình kịp hồi phục chấn thương bắp chân.

Ông Ancelotti cũng ra thời hạn cho Neymar trở lại sân và bắt đầu quá trình tập luyện kể từ tuần sau, trước ngày thi đấu chính thức của Selecao diễn ra vào cuối tuần (trận ra quân gặp Ma Rốc ở bảng C lúc 5 giờ ngày 14.6 trên sân MetLife), cũng theo Geglobo.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Brazil đã được hé lộ qua các buổi tập gần đây, khi HLV Ancelotti thường xuyên dùng chiến thuật với bốn tiền đạo, theo sơ đồ 4-2-4. Trong đó, Lucas Paqueta và Igor Thiago chiếm vị trí của Luiz Henrique và Matheus Cunha, còn Raphinha chuyển sang cánh phải và Vinicius ở cánh đối diện.

Mặc dù vậy, các phân tích của báo chí Brazil cho rằng, HLV Ancelotti nên bố trí theo sơ đồ 4-3-3 được xem là cân bằng hơn. Trong đó, 3 mũi nhọn trên hàng công gồm Igor Thiago chơi cao nhất ở vị trí trung phong, Raphinha và Vinicius ở hai biên, và Paqueta chơi ở vị trí số 10 ngay phía sau, hình thành "bộ tứ" tấn công cho Selecao. Vị trí của Paqueta cũng là nơi Neymar dự kiến sẽ thi đấu, nếu anh hoàn toàn hồi phục chấn thương trong thời gian tới đây, theo Geglobo.

HLV Ancelotti bất ngờ ‘bỏ rơi’ Neymar, hé lộ đội hình chính của Brazil tại World Cup- Ảnh 2.

HLV Ancelotti chỉ còn chờ Neymar bình phục chấn thương là có đủ 26 cầu thủ đội tuyển Brazil dự World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các vị trí khác gần như đã cố định của đội tuyển Brazil, gồm hai tiền vệ phòng ngự là Casemiro và Bruno Guimaraes. Đây là các vị trí đã đảm bảo, và không một ai có thể cạnh tranh. Vị trí thủ môn chính thức thuộc về Alisson, trong khi cặp trung vệ sẽ là Marquinhos và Gabriel Magalhaes. Còn Wesley và Douglas Santos sẽ là các hậu vệ biên.

Cũng theo Geglobo, trận gặp Ai Cập sắp tới đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của HLV Ancelotti với đội hình chính của Brazil sử dụng tại World Cup 2026, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sẽ có rất ít khả năng chiến lược gia người Ý này thay đổi đội hình của mình, bất kể có sự trở lại của Neymar hay không.

Vì ông Ancelotti dự kiến sẽ chỉ dùng Neymar trong những thời điểm cấp bách, hoặc một khi trận đấu đã an bài. Do phần còn lại, nhà cầm quân này cũng đã có nhiều giải pháp trong tay mình, như Matheus Cunha, Endrick, Martinelli, rồi mới có thể đến Neymar, ngôi sao này sẽ không còn thuộc diện ưu tiên nữa, Geglobo nhấn mạnh.

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