Đội tuyển Iraq sẵn sàng gây sốc, Iran đã đi được nửa chặng đường đến World Cup

Iraq đã thử thách nhà đương kim vô địch EURO

Đội tuyển Iraq, 1 trong 9 đại diện của bóng đá châu Á (AFC) và giành vé đến World Cup 2026 nhờ vòng play-off liên lục địa. Nhưng họ đã cho thấy tinh thần của mình đến giải đấu không phải để dạo chơi, mà hoàn toàn có thể gây sốc cho những đối thủ mạnh cùng bảng, theo AFP.

Đội tuyển Iraq đã có một màn trình diễn đầy hứa hẹn khi khiến nhà đương kim vô địch EURO, Tây Ban Nha phải bế tắc trong phần lớn trận đấu Ảnh: Reuters

"Sư tử xứ Mesopotamia" (biệt danh của đội tuyển Iraq), khởi đầu hành trình World Cup 2026 của mình bằng trận giao hữu trước "ông lớn" Tây Ban Nha tại sân Riazor ở A Coruna (miền bắc Tây Ban Nha) ngày 5.6.

Đội quân của HLV lão luyện Graham Arnold (người Úc) đã cho thấy khát vọng của mình, trước nhiều dự đoán cho rằng họ chỉ là đội bóng lót đường ở vòng bảng, trước những tên tuổi như Pháp, Senegal và Na Uy. "Nên nhớ, đây là World Cup. Mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Arnold nhấn mạnh trước những đánh giá thấp về đội Iraq.

Họ đã chứng minh điều này ngay lập tức, đó là trận gặp Tây Ban Nha, đương kim vô địch EURO, và buộc đối thủ cực mạnh này phải nhận trận hòa với tỷ số 1-1. Trận này, bất kể HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha đã cho một loạt trụ cột của mình nghỉ ngơi do vẫn chưa hồi phục thể lực và chấn thương. Đáng chú ý như các ngôi sao Lamine Yamal, Nico Williams, David Raya, Victor Munoz, Marc Cucurella, Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Rodri và Mikel Oyarzabal.

Nhưng với thành phần còn lại "La Roja" vẫn quá vượt trội so với Iraq, như Gavi, Pedro Porro, Dani Olmo, Ferran Torres… Tuy nhiên, màn áp đảo của đội bóng xứ sở bò tót chỉ diễn ra trong hiệp một, với Ferran Torres mở được tỷ số phút 16.

Phần còn lại, các cầu thủ Tây Ban Nha bất lực trước khối phòng ngự vững chắc của đội tuyển Iraq. HLV Arnold đã áp dụng lối chơi có tổ chức và đầy kỷ luật này cho đội Iraq, một cách mà họ chuẩn bị đối đầu trước những đối thủ tại World Cup để có thể sẵn sàng tạo bất ngờ.

Cách chơi này của đội tuyển Iraq đã thành công, ít nhất là trước Tây Ban Nha trong trận tập huấn, khi họ kịp gỡ hòa tỷ số 1-1 do công Merchas Doski ghi ở phút 27 bằng một cú sút chân trái tuyệt vời từ một góc khó ở rìa trái vòng cấm, đánh bại thủ môn Joan Garcia, người đang chơi cho CLB Barcelona.

Sau trận hòa Tây Ban Nha tỷ số 1-1, đội Iraq sẽ lên đường đến Mỹ chuẩn bị cho trận tập huấn còn lại gặp Venezuela tại Bridgeview, Illinois (Mỹ) vào ngày 10.6. Họ sẽ thi đấu trận ra quân tại World Cup gặp Na Uy lúc 5 giờ ngày 17.6, gặp Pháp lúc 4 giờ ngày 23.6, và gặp Senegal lúc 2 giờ ngày 27.6.

Đội tuyển Iran đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho World Cup Ảnh: Reuters

Đội tuyển Iran sắp lên đường sang Mexico, vẫn chờ vào Mỹ

Đội tuyển Iran đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho World Cup bằng chiến thắng trước Mali với tỷ số 2-0 ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5.6. Trước đó, họ cũng thắng Gambia với tỷ số 3-1. Các ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Iran như Yousefi, Rezaeian, Taremi và Ezatolahi là những người đã ghi bàn trong hai trận tập huấn này.

"Team Melli" sẽ khởi hành đến nơi đóng quân của họ tại Mexico vào cuối tuần này, nhưng sẽ tạm dừng ở Tây Ban Nha, sau khi cuối cùng cũng đã nhận được thị thực nhập cảnh trong tuần này.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được thị thực vào Mỹ, trong khi phải thi đấu cả ba trận đấu vòng bảng đều tại đây, bắt đầu với trận gặp New Zealand ở Los Angeles vào lúc 8 giờ ngày 16.6.

Trong khi đó, cầu thủ của đội tuyển Thụy Sĩ, Breel Embolo gặp vấn đề nhập cảnh vào Mỹ gần đây, hiện đã được giải quyết. Theo Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ, thị thực của Embolo đã được chấp nhận, và cầu thủ này sẽ đến Mỹ ngay trong ngày 5.6 để hội quân cùng các đồng đội sau gần 2 ngày gặp trục trặc.