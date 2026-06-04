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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Iran đi đường vòng đến nước Mỹ

Giang Lao
Giang Lao
04/06/2026 05:39 GMT+7

Đội tuyển Iran vẫn chưa có thị thực nhập cảnh vào Mỹ, nhưng đại diện của châu Á vẫn cương quyết dự World Cup 2026 bằng mọi giá.

"Đội tuyển Iran không có hành trình suôn sẻ. Họ đã bị gián đoạn quá trình chuẩn bị và giờ đây phải bay đến Tây Ban Nha vào ngày 6.6, trước khi đến Mexico, nơi họ đặt trại huấn luyện tại Tijuana trong suốt hành trình World Cup 2026", AFP đưa tin ngày 3.6.

Đội tuyển Iran đi đường vòng đến nước Mỹ- Ảnh 1.

Tuyển Iran đang tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ

ẢNH: AFP

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj: "Chúng tôi phải đi đường vòng đến World Cup. Chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ xin thị thực vào Mexico trong tuần này, và sau đó hy vọng thị thực vào Mỹ cũng sẽ được cấp với sự hỗ trợ từ FIFA". Đội tuyển Iran liên tục thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 vì ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Trung Đông hiện nay. Theo lịch ban đầu, đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Tucson, bang Arizona, Mỹ; nhưng vào ngày 20.5 vừa qua, các quan chức FFIRI đã đề nghị FIFA cho họ chuyển nơi đóng quân từ Mỹ sang Mexico với lý do an ninh. FIFA cuối cùng đã chấp nhận đề nghị này, trong khi đề nghị chuyển toàn bộ trận đấu vòng bảng của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico bị bác bỏ ngay từ đầu.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Họ thi đấu trận ra quân gặp New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ VN), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle, đều ở Mỹ. Đặc biệt, nếu giành quyền đi tiếp vào vòng 32 đội, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội tuyển Mỹ tại TP.Dallas vào ngày 4.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ hai trong bảng đấu của mình.

Việc chọn đến đóng quân tại Mexico cũng đồng nghĩa đội tuyển Iran sẽ nhập cảnh vào Mỹ nhiều lần, với việc đi và về ngay trong ngày. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Iran là phương án thị thực nhập cảnh vào Mỹ nhiều lần như vậy đến nay vẫn chưa được thông qua. Chủ tịch FFIRI cho biết: "Chúng tôi vẫn kỳ vọng vào FIFA, dự kiến họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin thị thực của chúng tôi để các cầu thủ có thể nhập cảnh và quay trở lại Mexico nhiều lần".

Đội tuyển Iran đang tập huấn tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), họ vừa có trận giao hữu thắng đội tuyển Gambia với tỷ số 3-1. Danh sách chính thức 26 cầu thủ Iran dự World Cup 2026 cũng đã được công bố trong tuần này. Trong đó, sự vắng mặt đáng chú ý nhất là tiền đạo Sardar Azmoun, người ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử của đội tuyển Iran. Còn lại, những ngôi sao hàng đầu như thủ môn Alireza Beiranvand, tiền vệ Alireza Jahanbakhsh, tiền đạo Mehdi Taremi đều có mặt.


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