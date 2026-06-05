HLV Deschamps cảnh báo Pháp sau trận thua sốc Bờ Biển Ngà, hậu quả World Cup sẽ cực lớn nếu…

Đội tuyển Pháp không thể bào chữa

Trận chạy đà trước World Cup 2026 của đội tuyển Pháp tưởng chừng suôn sẻ khi họ áp đảo Bờ Biển Ngà trong hiệp một, ở trận đấu được tổ chức tại Nantes (Pháp). Rayan Cherki ghi bàn mở tỷ số cho "Les Bleus" phút 45. Nhưng sang hiệp hai, Guela Doue và Amad Diallo đã ghi bàn các phút 53 và 84 giúp Bờ Biển Ngà lật ngược tình thế giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

HLV Deschamps thừa nhận đội tuyển Pháp đã nhận lời cảnh báo, nếu tự mãn sẽ trả giá đắt Ảnh: Reuters

HLV Deschamps đã sử dụng đội hình với nhiều thử nghiệm, các cầu thủ của CLB PSG được nghỉ ngơi sau chiến thắng trong trận chung kết Champions League cuối tuần trước, và ông cũng đã thực hiện nhiều sự thay đổi sau giờ nghỉ giữa hiệp. Điều này, khiến đội tuyển Pháp chỉ chơi tốt trong hiệp một, còn hiệp hai hoàn toàn chắp vá.

Các cầu thủ đội tuyển Pháp như hậu vệ Lucas Hernandez không quá coi trọng thất bại này. Anh nói: "Chúng tôi luôn muốn thắng nhưng hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị và có rất nhiều sự thay đổi người".

Tiền vệ Tchouameni cũng bày tỏ: "Thật đáng tiếc khi thua trận, nhưng chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi vẫn tự tin. Không có kết luận nào có thể rút ra từ trận đấu này, ngay cả khi chúng tôi thắng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng. Tinh thần của chúng tôi vẫn tốt".

Mặc dù vậy, HLV Deschamps đã cảnh báo, đội bóng của ông đã để mất kiểm soát trận đấu sau 45 phút đầu tiên đầy hứa hẹn, nếu điều này tiếp tục xảy ra ở World Cup 2026, chắc chắn hậu quả sẽ lớn hơn.

Đội tuyển Pháp sẽ đối mặt nhiều thách thức ở vòng bảng World Cup 2026 trước các đối thủ Senegal, Iraq và Na Uy Ảnh: Reuters

"Thất bại không bao giờ là điều dễ chịu, ngay cả khi chúng tôi đã làm được một số điều tốt trong hiệp một. Ở hiệp hai, chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi nhưng đó không phải là lý do bào chữa. Chúng tôi không chơi tốt sau giờ nghỉ và họ đã chơi với tốc độ rất cao. Chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng tương tự ở ngày mở màn World Cup (gặp Senegal ở bảng I lúc 2 giờ ngày 17.6, giờ Việt Nam)", HLV Deschamps chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh, thất bại của đội tuyển Pháp trước Bờ Biển Ngà có thể hữu ích nếu nó giúp các cầu thủ của ông không trở nên tự mãn trước giải đấu. Đặc biệt, "Les Bleus" sắp đối đầu với Senegal, đội bóng mạnh không kém Bờ Biển Ngà, tại World Cup 2026. Đội tuyển Pháp vẫn còn một trận giao hữu với Bắc Ireland lúc 2 giờ ngày 9.6, trước khi lên đường dự World Cup.

Cùng bảng I, đối thủ tiếp theo của Pháp là Iraq (gặp lúc 4 giờ ngày 23.6), cũng có trận tập huấn đầy ấn tượng khi thủ hòa ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 1-1 cùng ngày 5.6. Trận còn lại vòng bảng, đội tuyển Pháp gặp Na Uy (đội vừa thắng Thụy Điển tỷ số 3-1) lúc 2 giờ ngày 27.6.