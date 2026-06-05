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Thể thao World Cup 2026
World Cup 2026

Ngôi sao Thụy Sĩ thoát hiểm cực kỳ ngoạn mục trước giờ G: Phút chót được cứu…

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/06/2026 09:29 GMT+7

Tiền đạo Breel Embolo đã được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ và sẽ lên đường hội quân cùng đội tuyển Thụy Sĩ tham dự World Cup 2026 sau 2 ngày bị trì hoãn vì các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh.

Ngày 5.6, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ (SFV) xác nhận Embolo đã được cơ quan chức năng Mỹ phê duyệt hồ sơ. Chân sút 29 tuổi dự kiến bay sang Mỹ vào ngày 6.6 và có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển Thụy Sĩ cùng ngày. Việc được cấp visa giúp Embolo kịp tham gia quá trình chuẩn bị cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Đội tuyển Thụy Sĩ hiện đóng quân tại San Diego và sẽ đá trận giao hữu với Úc vào ngày 7.6 trước khi bước vào trận ra quân gặp Qatar một tuần sau đó.

Trước đó, Embolo đã không thể cùng toàn đội lên chuyến bay từ Zurich đến Los Angeles hôm 3.6 do giấy phép nhập cảnh của anh chưa được phía Mỹ thông qua. Vụ việc khiến truyền thông Thụy Sĩ lo ngại chân sút số một của đội tuyển nước này có nguy cơ lỡ hẹn với ngày khai màn World Cup.

Ngôi sao Thụy Sĩ thoát hiểm cực kỳ ngoạn mục trước giờ G: Phút chót được cứu… - Ảnh 1.

Embolo (phải) có 8 bàn thắng, 3 kiến tạo ở Ligue 1 mùa này, là niềm hy vọng lớn của đội tuyển Thụy Sĩ

ẢNH: REUTERS

Nguyên nhân xuất phát từ việc cơ quan chức năng Mỹ muốn rà soát thêm hồ sơ pháp lý của Embolo liên quan đến một vụ việc xảy ra tại thành phố Basel năm 2018. Tiền đạo đang khoác áo Rennes từng bị truy tố sau một cuộc tranh cãi bằng lời nói ở khu vực trung tâm thành phố. Sau quá trình kháng cáo kéo dài, phán quyết cuối cùng của vụ việc chỉ mới có hiệu lực từ tháng 4 năm nay.

Theo các nguồn tin từ Thụy Sĩ, giới chức Mỹ cần xác minh đây là vụ việc không liên quan đến hành vi bạo lực trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về visa nhập cảnh cho cầu thủ này. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, phía Mỹ đã chấp thuận hồ sơ của Embolo, qua đó tháo gỡ trở ngại lớn cho đội tuyển Thụy Sĩ trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Embolo là lựa chọn số 1 trên hàng công của HLV Murat Yakin và đang hướng đến kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp. Đội tuyển Thụy Sĩ được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại bảng B, nơi họ sẽ lần lượt chạm trán Qatar, Bosnia và Herzegovina và đồng chủ nhà Canada.

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