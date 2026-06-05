Đừng xem thường Na Uy của Haaland, Odegaard

P HONG ĐỘ ẤN TƯỢNG

Na Uy đến VCK World Cup 2026 với tư cách một trong những đội tuyển có phong độ ấn tượng nhất vòng loại khu vực châu Âu. Đội bóng của HLV Stale Solbakken toàn thắng 8 trận, ghi tới 37 bàn và giành vé trực tiếp tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích ấy càng đáng chú ý hơn khi họ vượt mặt cả Ý, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới. Riêng Erling Haaland ghi tới 16 bàn trong chiến dịch vòng loại, nhiều gấp đôi những chân sút bám đuổi phía sau. Tiền đạo của Manchester City tiếp tục chứng minh anh là một trong những cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Haaland đủ sức gây khó khăn cho bất cứ hàng thủ nào ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến Haaland thì vẫn chưa đủ để mô tả sức mạnh của Na Uy. Martin Odegaard vẫn là bộ não của đội bóng. Tiền vệ đang chơi cho CLB Arsenal đóng vai trò kết nối tuyến giữa và hàng công, là người quyết định nhịp độ chơi bóng cũng như khả năng sáng tạo của toàn đội. Reuters đánh giá thể trạng và phong độ của Odegaard sẽ có ý nghĩa sống còn đối với tham vọng tiến sâu của Na Uy tại World Cup lần này. Bên cạnh đó còn có Alexander Sorloth. Tiền đạo của Atletico Madrid vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Tây Ban Nha với 20 bàn thắng ở cấp CLB và đang trở thành đối tác hoàn hảo của Haaland. Trong chiến thắng gây chấn động trước Ý ở vòng loại, chính Sorloth là người mở tỷ số trước khi Haaland và các đồng đội hoàn tất màn hủy diệt đối thủ. Quan trọng hơn, Na Uy không phụ thuộc hoàn toàn vào Haaland. Ngay trong trận giao hữu thắng Thụy Điển 3-1 trước thềm World Cup, họ vẫn chơi thuyết phục dù ngôi sao lớn nhất không góp mặt.

N A U Y CÒN THIẾU GÌ ?

Lá thăm World Cup 2026 đưa Na Uy vào bảng I cùng Pháp, Senegal và Iraq. Trên lý thuyết, đội tuyển Pháp vẫn là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, phần còn lại hoàn toàn mở ra cơ hội cho đội bóng Bắc Âu. Iraq bị đánh giá thấp nhất bảng. Senegal là đối thủ khó chịu với nền tảng thể lực và tốc độ đặc trưng của bóng đá châu Phi. Nhưng xét về chất lượng đội hình hiện tại, Na Uy hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới việc giành một trong hai vị trí dẫn đầu. Ngay cả tuyển Pháp cũng không thể xem thường đội bóng của Solbakken. Tờ Le Monde nhận định Na Uy là đội mạnh nhất trong nhóm hạt giống số 3 và là một trong những đối thủ khó chịu nhất mà Pháp có thể gặp ở vòng bảng. Fox Sports thậm chí cho rằng nếu vượt qua vòng bảng, Na Uy sẽ trở thành đối thủ mà không đội tuyển nào muốn chạm mặt ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, Haaland và các đồng đội không được phép chủ quan. VCK World Cup là sân khấu hoàn toàn khác với vòng loại. Lần gần nhất Na Uy góp mặt ở giải đấu này đã từ năm 1998. Phần lớn cầu thủ hiện tại chưa từng trải nghiệm áp lực của một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Đó là điều mà Haaland, Odegaard hay Sorloth cũng không thể thay đổi ngay lập tức. Ngoài ra, giới chuyên môn vẫn đặt dấu hỏi về hàng phòng ngự. Reuters nhận định sức mạnh tấn công là điểm tựa lớn nhất của Na Uy, nhưng những vấn đề ở hàng thủ và vị trí thủ môn có thể trở thành điểm yếu khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

Nhìn chung, Na Uy đủ sức khiến bất cứ ông lớn nào cũng phải dè chừng khi sở hữu các ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp. Điều quan trọng là Haaland, Odegaard cần phải thể hiện đúng đẳng cấp của mình để cùng đồng đội tiến xa.