FIFA sửa luật phút chót, đưa ra lệnh cấm bất ngờ khiến CĐV tranh cãi tại World Cup 2026

Trước đó, trong bộ Quy tắc ứng xử tại SVĐ được ban hành hồi tháng trước, FIFA vẫn cho phép khán giả mang theo các chai nhựa trong suốt, rỗng và có thể tái sử dụng với dung tích tối đa 1 lít. Tuy nhiên, quy định này vừa được sửa đổi vào phút chót.

Trong phiên bản cập nhật mới nhất, FIFA nêu rõ: "Để tránh hiểu nhầm, chai nước tái sử dụng không được phép mang vào SVĐ".

Theo FIFA, quyết định này được đưa ra vì lý do an toàn. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng các loại chai nước có thể trở thành vật thể bị ném trên khán đài, gây nguy hiểm cho cầu thủ, trọng tài cũng như những người tham dự.

"FIFA cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, tình nguyện viên và nhân viên. FIFA đã quyết định cấm mang chai nước vào sân để ngăn ngừa rủi ro và thương tích cho các cầu thủ và khán giả", người phát ngôn của FIFA cho biết.

FIFA cho rằng việc cấm mang chai nước vào SVĐ liên quan đến các vấn đề an toàn ẢNH: REUTERS

Quyết định của FIFA gây ra nhiều tranh cãi

Động thái mới đồng nghĩa với việc chai nước tái sử dụng được đưa vào danh sách các vật dụng bị cấm, cùng với chai lọ, lon nước, cốc và các vật chứa khác. FIFA cũng cho biết một số SVĐ đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico vốn đã áp dụng quy định tương tự, và nay quy định này sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn bộ các địa điểm thi đấu World Cup 2026.

Tuy nhiên, quyết định của FIFA nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Không ít ý kiến lo ngại việc hạn chế mang nước uống từ bên ngoài vào sân sẽ khiến khán giả gặp khó khăn trong việc bổ sung nước, đặc biệt khi nhiều trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Theo một báo cáo của nhóm nghiên cứu World Weather Attribution, có tới 26 trong tổng số 104 trận đấu tại World Cup 2026 có nguy cơ diễn ra trong điều kiện chỉ số nhiệt bầu ướt toàn cầu (WBGT) vượt ngưỡng 26 độ C - mức được xem là có thể gây áp lực đáng kể lên cơ thể con người.

Để giải quyết những lo ngại này, FIFA khẳng định các thành phố chủ nhà đang triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ người hâm mộ như trạm phun sương, quạt làm mát, khu vực nghỉ tránh nóng, lều làm mát và các điểm cung cấp nước uống quanh khu vực SVĐ.

Bên cạnh đó, FIFA cũng trấn an rằng giá nước đóng chai bán bên trong sân sẽ được giữ ở mức tương đương các sự kiện thể thao khác đang tổ chức tại từng SVĐ.

Các cầu thủ lẫn CĐV được dự đoán sẽ chịu mức nhiệt rất cao tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, tăng từ 32 đội như trước đây. Giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, diễn ra từ ngày 11.6 đến 19.7, với tổng cộng 104 trận đấu - nhiều hơn 40 trận so với các kỳ World Cup trước.