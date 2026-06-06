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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Argentina nhận tin cực vui: Messi đã sẵn sàng thi đấu!

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2026 07:52 GMT+7

Theo HLV Scaloni, Messi đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và có thể góp mặt trong các trận giao hữu của đội tuyển Argentina chạy đà trước World Cup 2026, bao gồm trận gặp Honduras (ngày 7.6) và Iceland (10.6).

Messi đã tập luyện cùng toàn đội

Trong cuộc họp báo tại Kansas City ngày 6.6, HLV Scaloni xác nhận Messi đang hồi phục tốt sau chấn thương cơ gần đây và có thể góp mặt trong các trận đấu giao hữu, cũng như đã sẵn sàng cho trận ra quân ở bảng J tại World Cup 2026 gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6.

HLV Scaloni thông báo tin cực vui về Messi, đã sẵn sàng thi đấu - Ảnh 1.

Messi đã tập luyện cùng toàn đội Argentina trong các ngày gần đây

Ảnh: Reuters

"Messi đang tiến triển tốt, cậu ấy đã tập luyện cùng toàn đội trong một phần buổi tập, và điều đó rất đáng kể. Cậu ấy không còn tập luyện riêng nữa. Cậu ấy đang cải thiện rất nhiều và thậm chí có thể tham gia một trong những trận đấu giao hữu sắp đây trong khoảng vài phút. Chúng tôi sẽ xem liệu đó là trận này (gặp Honduras) hay trận tiếp theo (Iceland), nhưng cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm", HLV Scaloni chia sẻ trong một cuộc họp báo.

Nhà cầm quân này cũng tiết lộ chi tiết về việc triệu tập Messi dự World Cup lần thứ sáu trong sự nghiệp của anh, và cũng khá đơn giản. "Tôi đã nhắn tin cho Messi và cậu ấy nói với tôi rằng, cậu ấy sẽ chờ danh sách đội tuyển để xem mình có được triệu tập hay không", HLV Scaloni cho biết với một nụ cười. "Tôi nói với cậu ấy, "Cậu được triệu tập rồi". Mọi chuyện diễn ra như thế đấy", ông nói thêm.

Bên cạnh Messi, HLV Scaloni cũng nhấn mạnh ưu tiên hiện nay của mình là cải thiện tình hình chấn thương và thể chất của những cầu thủ khác cũng đang bị ảnh hưởng. "Tất cả họ đều đang được cải thiện và tiến triển tốt", ông khẳng định.

HLV Scaloni thông báo tin cực vui về Messi, đã sẵn sàng thi đấu - Ảnh 2.

Messi cùng toàn đội tuyển Argentina trong buổi tập ngày 5.6

Ảnh: Reuters

Trong số này, tiền đạo Julian Alvarez đang tập luyện trên sân, nửa buổi cùng đồng đội và nửa buổi trong phòng gym. Tiền vệ trẻ Nico Paz cũng đang hồi phục. HLV Scaloni cũng bác bỏ tin đồn đội tuyển đã liên hệ với một số cầu thủ dự phòng, nhằm thay thế cầu thủ chấn thương không kịp bình phục hiện nay.

Nhưng HLV Scaloni cho rằng: "Việc thay thế cũng có thể xảy ra, nếu trong tuần tới tình hình tệ đi. Sau trận đấu với Iceland, chúng tôi sẽ tăng khối lượng và cường độ tập luyện, rồi xem phản ứng của họ ra sao. Nếu ai đó không hoàn toàn sung sức, người đó sẽ bị loại".

Về đội hình thi đấu của đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với Honduras, HLV Scaloni xác định do thủ môn Emiliano Martinez đang dưỡng thương, nên thủ môn Juan Musso sẽ bắt chính và Rulli sẽ bắt chính ở trận tiếp theo với Iceland. 

Bên cạnh đó, các cầu thủ đang khỏe mạnh hiện nay như Otamendi, Lisandro Martinez, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister cùng tiền đạo Lautaro Martinez, Jose Lopez và Giuliano Simeone đều có cơ hội đá chính. Khả năng Messi ra sân trận này đang bỏ ngỏ, nhưng HLV Scaloni khẳng định, danh thủ 38 tuổi sẽ góp mặt trên băng ghế dự bị.

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