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Thể thao World Cup 2026

Người hùng World Cup của đội tuyển Iraq bị tạm giữ 7 tiếng ở sân bay Mỹ

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2026 19:07 GMT+7

Theo Diario AS, tiền đạo Aymen Hussein của đội tuyển Iraq đã bị tạm giữ và thẩm vấn ở sân bay O'Hare tại Chicago, Illinois (Mỹ) suốt 7 tiếng đồng hồ ngày 6.6, khi cùng toàn đội đến tham dự World Cup 2026.

Aymen Hussein là người hùng của bóng đá Iraq

Hussein là người đã ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Iraq đánh bại Bolivia với tỷ số 2-1 ở trận chung kết play-off liên lục địa hồi cuối tháng 3, giành vé dự World Cup 2026 và giúp bóng đá châu Á có đến 9 đại diện góp mặt. 

Hussein vừa cùng các đồng đội vừa có trận chạy đà trước World Cup đầy ấn tượng khi thủ hòa ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 1-1 ngày 5.6.

Người hùng World Cup của đội tuyển Iraq bị tạm giữ 7 tiếng ở sân bay Mỹ - Ảnh 1.

Aymen Hussein (giữa) ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Iraq giành vé dự World Cup sau 40 năm chờ đợi

Ảnh: Reuters

Sau trận đấu, Hussein cùng các đồng đội bay đến Mỹ để dự World Cup 2026 và đến Illinois để chuẩn bị cho trận tập huấn còn lại gặp Venezuela vào ngày 10.6. Trận đấu này diễn ra tại Bridgeview, cách Chicago khoảng 20 km về phía nam. Mặc dù vậy, cầu thủ 30 tuổi này đã trải qua 7 tiếng đồng hồ hãi hùng tại sân O'Hare, khi bị tạm giữ và thẩm vấn liên tục trong nhiều giờ.

Theo hãng tin Shafaq: "Phái đoàn đội tuyển Iraq đã cố gắng hết sức để đảm bảo việc thả cầu thủ này, nhưng những nỗ lực đó đã không thành công, và đội bóng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nơi ở của họ".

"Aymen Hussein chỉ được thả sau khi trải qua 7 giờ thẩm vấn và điều tra tại sân bay. Rõ ràng, đã có sự nhầm lẫn danh tính của cầu thủ này với một công dân Iraq khác", một số phương tiện truyền thông Ả Rập đưa tin, theo Diario AS.

Chính quyền Iraq cũng liên tục liên lạc với Hussein, nhằm xoa dịu nỗi đau cho cầu thủ này, người được xem là người hùng của bóng đá Iraq sau khi anh ghi bàn quyết định giúp "Sư tử xứ Mesopotamia" (biệt danh của đội tuyển Iraq) giành vé dự World Cup sau 40 năm dài chờ đợi, kể từ lần dự tại Mexico năm 1986.

Tại World Cup 2026, sau trận giao hữu với Venezuela, đội tuyển Iraq sẽ đến nơi đóng quân của mình tại West Virginia, trước khi thi đấu trận ra quân tại bảng I gặp Na Uy lúc 5 giờ ngày 17.6, gặp Pháp lúc 4 giờ ngày 23.6, và gặp Senegal lúc 2 giờ ngày 27.6.

Đội tuyển Iran có thị thực tạm thời vào Mỹ, nhưng 12 quan chức bị từ chối

Cũng theo Diario AS, đội tuyển Iran đã có thị thực tạm thời vào Mỹ để thi đấu các trận vòng bảng ở World Cup 2026 tại Los Angeles và Seattle. 

Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho 12 quan chức hàng đầu của đội tuyển nước này. Theo AFP, những người bị từ chối gồm có cả Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), trưởng đoàn đội tuyển, giám đốc quản lý đội tuyển và các quan chức khác…

Với thị thực tạm thời, đội tuyển Iran sẽ đến Mỹ thi đấu rồi quay trở lại nơi đóng quân ở Tijuana (Mexico) ngay trong ngày. 

Những thành viên không có thị thực vào Mỹ, vẫn có thể đến Mexico cùng đội tuyển vào cuối tuần này. Một số nguồn tin cho biết, FFIRI sẽ tiếp tục nhờ FIFA hỗ trợ để tiếp tục xin thị thực cho các quan chức bị từ chối, được tháp tùng theo đội tuyển vào Mỹ trong ngày thi đấu và trở lại Mexico.

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