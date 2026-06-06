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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ gốc Việt vào danh sách đáng xem nhất World Cup 2026

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/06/2026 00:00 GMT+7

Ibrahim Maza, cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam, đang chuẩn bị bước lên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới cùng đội tuyển Algeria.

Trong danh sách 26 cầu thủ Algeria dự World Cup 2026, Ibrahim Maza là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ VN. Tiền vệ sinh năm 2005 có cha là người Algeria và mẹ mang dòng máu VN, sinh ra tại Berlin (Đức) và trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Đức. Anh từng khoác áo U.18, U.19 và U.20 Đức trước khi quyết định chọn cống hiến cho đội tuyển Algeria năm 2024.

Giai đoạn 2023 - 2025, Maza có những bước chuyển mình rõ rệt, từ một tài năng triển vọng của Hertha Berlin đã trở thành một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý nhất Bundesliga. Mùa hè năm ngoái, anh gia nhập Bayer Leverkusen và nhanh chóng khẳng định chỗ đứng trong đội hình của đội bóng từng vô địch nước Đức. Giới chuyên môn đánh giá cao khả năng rê dắt, sáng tạo và tạo đột biến của cầu thủ này. Khi chiêu mộ Maza, lãnh đạo Leverkusen thậm chí mô tả anh là một trong những tài năng tấn công triển vọng nhất châu Âu.

Cầu thủ gốc Việt vào danh sách đáng xem nhất World Cup 2026- Ảnh 1.

Ibrahim Maza (22) là biểu tượng của thế hệ mới bóng đá Algeria

ẢNH: AFP

Trong danh sách 21 cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại World Cup 2026 do chuyên trang ESPN công bố, Maza vinh dự góp mặt ở vị trí thứ 17. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình thăng tiến chóng mặt của cầu thủ này. Theo chuyên trang Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Maza hiện đã lên tới 45 triệu euro, cao nhất trong số các cầu thủ mang dòng máu VN từng xuất hiện trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ở cấp độ đội tuyển, Maza đã có 15 lần khoác áo đội tuyển Algeria và ghi 2 bàn thắng. Anh cũng góp công trong chiến dịch vòng loại World Cup thành công của đội bóng Bắc Phi, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 2026, anh sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho các ngôi sao giàu kinh nghiệm như Riyad Mahrez, Amine Gouiri hay Mohamed Amoura trên hàng công. Sự xuất hiện của Maza cũng phản ánh xu hướng trẻ hóa của Algeria.

Ở bảng J, Algeria sẽ lần lượt đối đầu Argentina, Áo và Jordan. Nếu Argentina gần như nắm chắc một suất đi tiếp, cuộc cạnh tranh còn lại nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa Algeria và Áo. Với chất lượng đội hình hiện tại, đại diện châu Phi đủ sức hướng tới vị trí nhì bảng, thậm chí tạo ra bất ngờ nếu giành điểm trước Argentina ở trận mở màn.

Điều khiến người Algeria lạc quan là phong độ gần đây của đội tuyển. Chiến thắng 1-0 trước Hà Lan trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 cho thấy họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với các đối thủ mạnh nếu duy trì được tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Dù vậy, Algeria vẫn tồn tại những điểm yếu. Reuters nhận định đội bóng Bắc Phi sở hữu nhiều tài năng tấn công nhưng chưa thực sự tạo ra sự yên tâm. Hàng thủ đôi lúc mất tập trung, trong khi vị trí thủ môn cũng từng khiến ban huấn luyện đau đầu vì chấn thương.

World Cup luôn là nơi những câu chuyện cổ tích xuất hiện, và Algeria đang mang theo hy vọng viết tiếp hành trình từng đưa họ vào vòng 16 đội năm 2014. Trong hành trình ấy, Ibrahim Maza là biểu tượng của thế hệ mới. Anh có thể chưa phải ngôi sao lớn nhất của Algeria, nhưng hoàn toàn có khả năng trở thành cái tên khiến Argentina phải dè chừng trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

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