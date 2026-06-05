Liên tiếp gặp sự cố trước World Cup, sếp lớn đội tuyển Nhật Bản nói gì?

Đội tuyển Nhật Bản đến Monterrey từ ngày 2.6 để làm quen với điều kiện khí hậu trước khi bước vào World Cup 2026. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tiên, kế hoạch của thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã bị xáo trộn.

Đội tuyển Nhật Bản phải liên tục thay đổi địa điểm cũng như thời gian tập luyện ẢNH: REUTERS

Sân tập ban đầu của CLB Tigres, đội bóng hàng đầu Mexico, không thể sử dụng do mặt cỏ xuống cấp nghiêm trọng sau những trận mưa lớn. Vì vậy, đội tuyển Nhật Bản buộc phải chuyển sang SVĐ của một trường học địa phương, nơi vốn dành cho đội U.19 Nhật Bản đang tập huấn.

Tuy nhiên, chất lượng mặt sân tại đây cũng không đáp ứng yêu cầu khi cỏ cứng và gồ ghề. Chỉ sau một buổi tập, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục chuyển sang trung tâm huấn luyện của CLB Monterrey, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Không chỉ thay đổi địa điểm, thời gian tập luyện của đội cũng liên tục được điều chỉnh. Ngày đầu tiên, các cầu thủ tập lúc 10 giờ sáng dưới nền nhiệt khoảng 30 độ C để làm quen với cái nóng. Sang ngày hôm sau, toàn đội chuyển sang tập lúc 17 giờ trong điều kiện mưa nhẹ và độ ẩm cao.

Lãnh đạo đội tuyển Nhật Bản lên tiếng

Trước những xáo trộn liên tiếp, ông Masakuni Yamamoto, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật kiêm Giám đốc đội tuyển Nhật Bản, khẳng định toàn đội vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Chúng tôi thay đổi địa điểm để tìm kiếm môi trường tập luyện tốt hơn. Một số vấn đề là không thể tránh khỏi vì thời tiết xấu. Toàn đội vẫn rất bình tĩnh và thích nghi tốt với hoàn cảnh hiện tại", ông Yamamoto cho biết.

Vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng xác nhận rằng không có vấn đề nào xảy ra với cơ sở tập luyện tại Nashville (Mỹ), nơi đội tuyển Nhật Bản sẽ đóng quân từ ngày 8.6 trước khi bước vào giải đấu.

Trong khi đó, hậu vệ Yukinari Sugawara tỏ ra khá thản nhiên trước những biến động liên tục: "Chúng tôi đã quen với việc thay đổi sân tập hoặc phải tập trong điều kiện không lý tưởng. Điều quan trọng là vẫn có sân để tập luyện và chuẩn bị cho World Cup".

HLV Hajime Moriyasu từng tuyên bố mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là vô địch World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Nhật Bản tận dụng mọi nguồn lực cho World Cup

Giữa lúc công tác chuẩn bị gặp không ít khó khăn, đội tuyển Nhật Bản nhận thêm cú hích tinh thần khi cựu đội trưởng Maya Yoshida bất ngờ được triệu tập trở lại với vai trò hỗ trợ đội tuyển.

Trung vệ 37 tuổi vừa có lần trở lại màu áo đội tuyển quốc gia sau hơn 3 năm ở trận thắng Iceland 1-0 hôm 31.5. Dù không góp mặt trong danh sách chính thức dự World Cup, Yoshida vẫn được HLV Moriyasu mời đồng hành cùng đội.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F. "Samurai xanh" sẽ ra quân gặp Hà Lan lúc 3 giờ ngày 15.6 tại Dallas (Mỹ), sau đó đối đầu Tunisia lúc 11 giờ ngày 21.6 tại Monterrey (Mexico), trước khi trở lại Dallas gặp Thụy Điển lúc 6 giờ ngày 26.6 (giờ Việt Nam).

Trang Jiji Press của Nhật Bản đánh giá: "Dù gặp không ít trục trặc trong giai đoạn chuẩn bị, đội tuyển số 1 châu Á vẫn cho thấy sự chủ động trong việc thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi và những thách thức phát sinh. Sự bình tĩnh của ban huấn luyện cùng kinh nghiệm của các cựu binh như Nagatomo hay Yoshida được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026 với mục tiêu là tiến sâu nhất tại giải".