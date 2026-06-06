HLV đội tuyển Argentina tiết lộ sự thật gây sốc về 'quyền lực' của Messi

HLV Scaloni chia sẻ: "Trong mọi quyết định mà chúng tôi (BHL) đưa ra, chúng tôi đều thảo luận với Messi. Tôi nghĩ ở vị thế của cậu ấy, điều đó là xứng đáng. Tôi sẽ luôn nói chuyện với Messi, hỏi thăm sức khỏe cậu ấy và xem liệu chúng tôi có cùng quan điểm hay không". Điều này không có nghĩa là HLV Scaloni từ bỏ "quyền lực" kiểm soát ở đội tuyển Argentina mà là sự thừa nhận rằng Messi đã giành được một mức độ tin tưởng khác biệt nhờ những gì ngôi sao này cống hiến.

Câu hỏi lớn nhất của đội tuyển Argentina lúc này là làm thế nào để cân bằng tầm ảnh hưởng của Messi trong đội hình và đảm bảo thể trạng tốt nhất cho "El Pulga". Dù vậy, HLV Scaloni thừa nhận ngay cả khi Messi không ở trạng thái thể lực tốt nhất vẫn có thể giúp ích cho Argentina.

Quyền lực của Messi ở đội tuyển Argentina là rất lớn ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân này lý giải: "Ngay cả khi gặp nhiều khó khăn, Messi vẫn đóng góp rất nhiều cho toàn đội. Thậm chí, có những lúc, cậu ấy còn chơi tốt hơn bình thường. Sự hiện diện của Messi, dù không có thể trạng tốt nhất vẫn thay đổi cách đối thủ phòng ngự, cách đồng đội di chuyển và nhiều yếu tố khác".

Ở World Cup 2026, HLV Scaloni sẽ liên tục theo dõi, đánh giá tình trạng của Messi từng ngày, trao đổi thường xuyên để ra quyết định. Đối với thuyền trưởng của đội tuyển Argentina, chiến lược rất đơn giản: nói chuyện với Messi, tin tưởng vào cảm nhận của tiền đạo này và hiểu rằng ngay cả một phiên bản hạn chế của Messi vẫn có thể tạo ra sự khác biệt.



