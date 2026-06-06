'Luật sư' Ronaldo trước phiên tòa World Cup

Lời 'bào chữa' của Ronaldo

"Saudi Pro League tốt hơn Ligue 1. Tại Pháp chỉ có PSG (ý nói thiếu tính cạnh tranh)". Đó có lẽ là phát biểu khiến Cristiano Ronaldo bị chế giễu rất nhiều kể từ ngày đặt chân đến Al Nassr.

Tháng 1.2023, CR7 gây chấn động khi rời bóng đá châu Âu để gia nhập đội bóng của Ả Rập Xê Út. Quyết định ấy không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, mà còn mở đầu cho làn sóng đổ bộ của những tên tuổi lớn vào Saudi Pro League.

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Joao Cancelo, Ruben Neves rồi sau đó là Joao Felix lần lượt chọn Ả Rập Xê Út làm bến đỗ. Thế nhưng, sự hoài nghi chưa bao giờ biến mất.

World Cup 2026 không chỉ đánh dấu lần cuối Ronaldo xuất hiện ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới mà còn là nơi anh gánh vác trọng trách đặc biệt ẢNH: REUTERS

Trong mắt nhiều người hâm mộ, Saudi Pro League đơn thuần là giải đấu của những bản hợp đồng khổng lồ, nơi các ngôi sao kiếm tiền trong chương cuối của sự nghiệp bởi không còn đủ sức cạnh tranh ở lục địa già. Không ít ý kiến cho rằng việc chuyển tới Ả Rập Xê Út đồng nghĩa với việc rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao.

Bởi vậy, khi Ronaldo liên tục khẳng định Saudi Pro League sở hữu chất lượng chuyên môn cao và đủ sức cạnh tranh với nhiều giải đấu tại châu Âu, những lời nhận xét ấy thường bị xem là thiếu khách quan. Trong mắt nhiều người, CR7 đơn giản chỉ đang làm công việc của một đại sứ cho giải đấu trả cho anh mức lương cao nhất lịch sử bóng đá.

Giống như một luật sư đứng lên bảo vệ thân chủ của mình, Ronaldo nói rất nhiều. Nhưng lời nói không thể trở thành bằng chứng. Và Saudi Pro League cần một phiên "xét xử" thực sự. World Cup 2026 có thể chính là nơi đó.

Những nhân chứng đến từ Saudi Pro League

Nếu World Cup 2026 là một phiên tòa, Ronaldo không còn là người duy nhất đứng lên bào chữa. Danh sách các cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League góp mặt ở World Cup 2026 trải dài từ những ứng viên vô địch cho đến các đội tuyển có khả năng tạo bất ngờ. Bồ Đào Nha mang đến Ronaldo, Joao Felix và Ruben Neves. Pháp có Theo Hernandez. Anh đặt niềm tin vào Ivan Toney. Brazil triệu tập Roger Ibanez. Uruguay có Darwin Nunez. Senegal vẫn dựa vào Sadio Mane, Kalidou Koulibaly và Edouard Mendy. Algeria có Riyad Mahrez, còn Ma Rốc tiếp tục tin tưởng thủ môn Yassine Bono.

Đáng chú ý hơn, phía sau những quyết định ấy là hàng loạt HLV danh tiếng. Thomas Tuchel của tuyển Anh, Didier Deschamps của Pháp, Carlo Ancelotti của Brazil hay Roberto Martinez của Bồ Đào Nha đều không xem Saudi Pro League là rào cản trong việc lựa chọn nhân sự.

Felix được dự World Cup 2026 nhờ phong độ rực sáng trong màu áo Al Nassr với 25 bàn, 17 kiến tạo trên mọi đấu trường ẢNH: REUTERS

Đó là sự thay đổi rất lớn nếu so với vài năm trước. Khi Steven Bergwijn chuyển đến Al Ittihad, HLV Ronald Koeman từng tuyên bố gần như đóng lại cánh cửa đội tuyển Hà Lan với cầu thủ này. Quan điểm phổ biến khi ấy là bóng đá Ả Rập Xê Út không đủ sức duy trì tiêu chuẩn của một tuyển thủ quốc gia hàng đầu.

Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Các HLV quan tâm đến số phút thi đấu, thể trạng và phong độ thực tế hơn là địa chỉ giải đấu mà cầu thủ đang góp mặt. Một cầu thủ đá chính thường xuyên ở Ả Rập Xê Út có thể mang lại nhiều giá trị hơn một ngôi sao chỉ ngồi dự bị tại Premier League hay La Liga. Chính sự thay đổi trong tư duy ấy đã giúp Saudi Pro League dần bước ra khỏi cái bóng của những định kiến.

Tuy nhiên, sự công nhận hoàn toàn vẫn chưa đến. Cho đến lúc này, nhiều người vẫn xem Saudi Pro League là một giải đấu giàu có hơn là một giải đấu mạnh. Những khoản đầu tư khổng lồ có thể mang về các ngôi sao, nhưng không thể ngay lập tức thay đổi cách nhìn của thế giới bóng đá.

Đó là lý do World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Saudi Pro League. Nếu Ronaldo tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 41, nếu Ivan Toney ghi những bàn thắng quan trọng cho Anh, nếu Theo Hernandez góp công giúp Pháp tiến sâu, những màn trình diễn ấy sẽ trở thành bằng chứng thuyết phục nhất cho chất lượng của môi trường mà họ đang thi đấu hằng tuần.

Khi đó, Saudi Pro League sẽ không còn bị nhìn nhận như "viện dưỡng lão" của các siêu sao. Thay vào đó, giải đấu này có thể được xem như một điểm đến thực sự hấp dẫn, đủ sức giúp các cầu thủ duy trì đẳng cấp và cạnh tranh ở sân khấu lớn nhất thế giới.

3 năm trước, Ronaldo là người đưa ra lời tuyên bố gây tranh cãi. 3 năm sau, anh cùng hàng loạt đồng nghiệp đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út bước vào World Cup với một nhiệm vụ đặc biệt: chứng minh rằng Saudi Pro League không chỉ mua được ngôi sao, mà còn đủ sức giữ họ ở đẳng cấp cao nhất. Và ở phiên tòa này, phán quyết cuối cùng thuộc về những gì diễn ra trên sân cỏ.