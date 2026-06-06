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Thể thao World Cup 2026

Cape Verde - đội bóng nhỏ có thể làm nên chuyện lớn

Kinh Thi
Kinh Thi
06/06/2026 07:28 GMT+7

Không nên xem thường khi một tân binh đến từ châu Phi ra mắt ở đấu trường World Cup, bởi đối thủ chưa thật sự hiểu rõ về họ. Phần mình, các tân binh châu Phi thường có tinh thần thi đấu vô cùng đặc biệt.

Bóng đá Cape Verde không nhỏ như người ta tưởng

Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, Algeria và Cameroon đã để lại dấu ấn sâu đậm ở World Cup 1982 (Cameroon không thua trận nào, Algeria thắng 2/3 trận ở vòng 1). Nigeria (1994), Senegal (2002) và Ghana (2006) đều vượt qua vòng bảng trong tư cách tân binh. Bây giờ đến lượt Cape Verde gây bất ngờ lớn tại World Cup 2026?

Người ta đã nói rất nhiều về sự nhỏ bé theo đúng nghĩa đen của Cape Verde (diện tích khoảng 4.000 km2, dân số khoảng nửa triệu người), kể từ khi đảo quốc này đoạt vé dự VCK World Cup 2026 một cách thuyết phục. Sự non trẻ của nền bóng đá Cape Verde là chi tiết đáng lưu ý khác. Mãi đến thế kỷ 21, nước này mới lần đầu tiên tham gia vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Nhưng một khi nhấn mạnh những chi tiết có hơi hướng độc lạ ấy để giới thiệu đội tuyển Cape Verde, thì ở một góc độ nào đó người ta đã ngộ nhận về sự nhỏ nhoi của đảo quốc này rồi. Cứ như đội tuyển Cape Verde được tham dự World Cup là một phép lạ, câu chuyện cổ tích vậy.

Cape Verde - đội bóng nhỏ có thể làm nên chuyện lớn- Ảnh 1.

Cape Verde giành vé đến VCK World Cup 2026 rất thuyết phục

ẢNH: AFP

Cộng đồng người Cape Verde trên khắp thế giới khoảng 2 triệu, tức đông gấp 4 lần số người Cape Verde sống tại quê hương. Cách đây nhiều năm, giới bóng đá châu Âu sửng sốt khi HLV Alex Ferguson (M.U) ký ngay bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng (con số đáng kể vào năm 2010) với cầu thủ Bebe từ CLB Vitoria Guimaraes ở Bồ Đào Nha, dù ông chưa bao giờ xem cầu thủ này thi đấu. Vì sao Ferguson lập tức tuyển mộ Bebe, như thể ông sợ bị các đối thủ cạnh tranh "phỗng tay trên"? Thứ nhất, ông Ferguson tin tưởng cựu trợ lý Carlos Queiroz, người tiến cử Bebe. Thứ hai, ông luôn có ấn tượng tốt với những cầu thủ có nguồn gốc Cape Verde tại M.U.

Cầu thủ gốc Cape Verde trong hàng ngũ M.U thời HLV Ferguson gồm những ai? Xin thưa là Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách cả về tài năng, sự thành công lẫn mức độ nổi tiếng. Ngoài ra còn có Nani, Patrice Evra, Henrik Larsson - tất cả đều thuộc mẫu ngôi sao không cần giới thiệu. Họ đều đã dự World Cup trong các màu áo khác nhau: Bồ Đào Nha, Pháp, Thụy Điển.

Một trong những khác biệt lớn của bóng đá thời nay so với 2 - 3 thập niên trước là sự nhanh nhạy của các bộ phận truy tìm nguồn gốc các tài năng bóng đá. Cách làm tạm gọi là "nhập tịch cho cầu thủ" của các nền bóng đá nhỏ giờ đã trở thành chiến lược toàn cầu, rất đỗi quen thuộc. Tóm lại bóng đá Cape Verde không nhỏ như người ta tưởng.

Được dẫn dắt bởi HLV xuất sắc nhất châu Phi

Cầu thủ Bebe vừa nêu hiện đang ở tuổi 35 và đầy hy vọng tham dự World Cup 2026 cho đến cách đây không lâu (anh đã khoác áo đội tuyển Cape Verde 26 lần, ghi 6 bàn), nhưng cuối cùng anh không được chọn. Đây là chi tiết cho thấy đội tuyển này không thiếu nhân sự chất lượng. Cũng vậy, Cape Verde đã không chọn tài năng trẻ Fabio Domingos (18 tuổi) của PSG.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Cape Verde đoạt vé với cách biệt 4 điểm so với Cameroon. Thủ môn Vozinha, tiền đạo Dailon Livramento, hậu vệ Sidny Lopes Cabral, tiền đạo thủ quân Ryan Mendes là những trụ cột đáng lưu ý trong đội bóng này. Livramento ghi bàn nhiều nhất cho đội ở vòng loại, nhưng hậu vệ Cabral đáng chú ý hơn. Anh khởi đầu mùa bóng 2025 - 2026 ở CLB nhỏ Estrela da Amadora (Bồ Đào Nha), nhưng đã thể hiện dấu ấn sâu đậm và được rước sang Benfica từ giữa mùa.

Thật ra ưu điểm lớn nhất của Cape Verde là tinh thần thi đấu và sự ăn ý, trong lối chơi do HLV Pedro Leitao Brito (Bubista) xây dựng. Bubista chính là HLV xuất sắc nhất châu Phi năm 2025. Ý thức kỷ luật và cách tổ chức phòng thủ của Cape Verde là rất đáng khen. Bây giờ thầy trò ông Bubista coi như đã đi vào huyền thoại ở đất nước này. Họ chỉ được thêm, chứ chẳng mất gì tại World Cup 2026. Trước lễ bốc thăm chia bảng, người ta hỏi HLV Bubista muốn gì, ông nói muốn được đọ sức với các đội bóng mạnh nhất thế giới. Cầu được ước thấy khi Cape Verde chung bảng với Tây Ban Nha - ứng viên vô địch số 1 tại World Cup này. 

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