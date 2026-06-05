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Thể thao World Cup 2026

FIFA kiên quyết chốt giá bản quyền 1.053 tỉ đồng, Thái Lan cơ hội xem World Cup… bằng 0

Văn Trình
Văn Trình
05/06/2026 16:41 GMT+7

World Cup 2026 đang đến rất gần, nhưng hàng triệu người hâm mộ Thái Lan vẫn chưa biết có được xem giải đấu hay không. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hiện vẫn từ chối hạ giá bản quyền phát sóng, khiến các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.

FIFA tiếp tục từ chối giảm giá

Theo các thông tin được Khaosod LINE TODAY đăng tải ngày 5.6, FIFA chưa có động thái nhượng bộ dù phía Thái Lan đã nhiều lần đề nghị giảm giá. Điều này khiến "cuộc chiến" giành bản quyền World Cup 2026 tại quốc gia Đông Nam Á bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho giải đấu không còn nhiều.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan từng được kỳ vọng sẽ đứng ra hỗ trợ mua bản quyền phát sóng nhằm giúp người dân có thể theo dõi World Cup như những kỳ trước. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành hiện thực sau khi vấp phải nhiều ý kiến phản đối liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước. Một bộ phận dư luận cho rằng không nên dùng tiền thuế của người dân để chi trả cho một sự kiện thể thao, bất chấp sức hút rất lớn của World Cup.

FIFA kiên quyết chốt giá bản quyền 1.053 tỉ đồng, Thái Lan cơ hội xem World Cup… bằng 0- Ảnh 1.

Những cuộc đàm phán bản quyền World Cup 2026 với FIFA ở Thái Lan vẫn đang rất bế tắc

ẢNH: REUTERS

Sau khi Chính phủ Thái Lan rút lui, gánh nặng đàm phán được chuyển hoàn toàn sang khu vực tư nhân. Hai tập đoàn lớn là TrueVisions và Jasmine International (JAS) đã bước vào các cuộc thương lượng trực tiếp với FIFA. Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối, TrueVisions đã quyết định dừng theo đuổi thương vụ vì không thể đáp ứng mức phí mà FIFA yêu cầu.

Điều đó khiến JAS trở thành đơn vị duy nhất còn ngồi trên bàn đàm phán với FIFA.

Ông Sorach Asavaprapha, Giám đốc điều hành JAS, xác nhận công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung với FIFA. Tuy nhiên, theo ông, trở ngại lớn nhất nằm ở mức giá bản quyền mà FIFA đưa ra.

Nguồn tin từ truyền thông Thái Lan cho biết JAS mong muốn đạt được mức giá thấp hơn đáng kể, thậm chí tiệm cận với khoản phí mà nhiều quốc gia Đông Nam Á khác đã chi để sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026. Tuy nhiên, FIFA vẫn giữ nguyên yêu cầu 40 triệu USD (hơn 1.053 tỉ đồng) dành cho thị trường Thái Lan.

Khoảng cách rất lớn giữa mức giá đề xuất của hai bên đang khiến triển vọng đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ông Sorach Asavaprapha thừa nhận nếu phải chấp nhận mức giá hiện tại, JAS gần như chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Vì vậy, doanh nghiệp này cũng đã chuẩn bị phương án rút lui nếu các cuộc thương lượng không mang lại kết quả tích cực.

"Chúng tôi muốn người dân Thái Lan được xem World Cup, nhưng mọi thứ phải dựa trên cơ sở kinh doanh hợp lý", truyền thông Thái Lan dẫn lời lãnh đạo JAS.

CĐV Thái Lan lo lắng

Theo LINE TODAY, JAS cho rằng họ không nhất thiết phải mua  bản quyền World Cup 2026 bằng mọi giá. Công ty hiện đang nắm giữ bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh và sở hữu khoảng 1,6 triệu thuê bao. Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, lượng khách hàng hiện tại vẫn đủ để duy trì hoạt động ổn định trong dài hạn.

FIFA kiên quyết chốt giá bản quyền 1.053 tỉ đồng, Thái Lan cơ hội xem World Cup… bằng 0- Ảnh 2.

FIFA vẫn chưa chịu hạ giá cho JAS, khiến Thái Lan đứng trước nguy cơ không có bản quyền World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Ông Sorach Asavaprapha cho biết mùa đầu tiên khai thác Ngoại hạng Anh đã mang lại kết quả khả quan với khoảng 1,6 triệu người đăng ký. Trong năm thứ hai, JAS dự kiến tiếp tục triển khai nhiều chiến dịch tiếp thị để gia tăng lượng thuê bao. Tuy nhiên, ngay cả khi số lượng người dùng chỉ duy trì ở mức hiện nay, công ty vẫn có thể hoạt động bền vững mà không phụ thuộc hoàn toàn vào World Cup.

Điều đó cũng đồng nghĩa FIFA không nắm lợi thế tuyệt đối trong các cuộc thương lượng. Dù World Cup là sự kiện thể thao có sức hút lớn nhất hành tinh, JAS vẫn cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ nếu bài toán kinh tế không khả thi.

Tờ Khaosod nhận định, đối với người hâm mộ Thái Lan, kịch bản đáng lo ngại nhất là các cuộc đàm phán đổ vỡ hoàn toàn. Khi đó, khả năng theo dõi World Cup 2026 sẽ trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố không tham gia hỗ trợ tài chính.

Ngay cả khi JAS đạt được thỏa thuận với FIFA trong những ngày cuối cùng, nhiều nguồn tin cũng nhận định người dân Thái Lan khó có cơ hội xem World Cup miễn phí như trước đây. Thay vào đó, giải đấu nhiều khả năng sẽ được cung cấp thông qua các gói thuê bao trả phí nhằm bù đắp chi phí bản quyền.

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