Đội tuyển Việt Nam: Cảnh giác trước các 'lão tướng' của Thái Lan

Chanathip và Bunmathan vẫn rất lợi hại

Bóng đá Thái Lan nhiều năm qua luôn duy trì được nền tảng kỹ thuật, tâm lý thi đấu và kinh nghiệm ở các trận lớn. Khi nhìn vào danh sách cầu thủ mà HLV Anthony Hudson chuẩn bị cho AFF Cup 2026, có người cho rằng Thái Lan không còn đáng ngại khi triệu tập những "lão tướng" đã trên 35 tuổi như Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda hoặc Chanathip Songkrasin. Tuy nhiên, nếu có cùng quan điểm như vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải trả giá rất đắt nếu có dịp đụng độ đối thủ vẫn được đánh giá mạnh nhất khu vực này.

Theerathon Bunmathan (3) là cầu thủ đa năng và khó đối phó nhất của đội tuyển Thái Lan ẢNH: AFP

Nhìn cách Bunmathan chỉ huy hàng tiền vệ CLB Buriram và ghi bàn trong trận gặp Selangor ở chung kết Cúp C1 Đông Nam Á mới thấy được tài năng và độ quái của tiền vệ 36 tuổi này. Ngoài việc tung cú vô lê từ khoảng cách 30 m ghi bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-1, Bunmathan còn tổ chức các đợt tấn công hết sức hiệu quả cũng như đánh chặn các pha tấn công của đối phương. Không chỉ vậy, anh vẫn luôn sở hữu những ngón nghề tiểu xảo khiến đối thủ bị ức chế và không thể giữ được bình tĩnh dẫn đến thẻ phạt. Có thể nói đây là cầu thủ đa năng và khó đối phó nhất của Thái Lan.

Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng Chanathip vẫn giữ được độ quái của một ngôi sao. Đó là những pha đi bóng lắt léo để thoát pressing nhẹ nhàng, những cú vặn sườn đối thủ hoặc một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn đối phương. Trong trận đấu ở vòng bảng giữa CLB Pathum và CLB Công an Hà Nội tại Cúp C1 Đông Nam Á, Chanathip đã có cú lốp bóng điệu nghệ từ 40 m đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Có thể nói các "lão tướng" Thái Lan có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Ngoài ra, bản lĩnh ở các trận derby Đông Nam Á của các cầu thủ này rất tốt cùng tư duy chiến thuật rất lì lợm, khiến các đối thủ phải đau đầu. Nên nhớ, đội tuyển Thái Lan thua đội tuyển VN của HLV Kim Sang-sik trong trận chung kết AFF Cup 2024 và mất chức vô địch khi không có các "lão tướng" này. Chính vì thế, Chanathip đã tự tin tuyên bố sẽ giúp đội tuyển Thái Lan đoạt cúp vô địch giải năm nay. Vì vậy, nếu gặp nhau ở các giải lớn như AFF Cup sắp tới, đội tuyển VN cần giữ sự tập trung cao độ. Chỉ cần chủ quan trước các cầu thủ kỳ cựu của Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik dễ bị trừng phạt bằng những tình huống cố định hoặc khoảnh khắc xử lý kinh nghiệm.

Bất lợi về thể lực

Điểm lo lắng nhất của đội tuyển VN ở AFF Cup 2026 chính là lịch thi đấu trùng với thời điểm diễn ra trận tranh play-off vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 giữa CLB Adelaide United (Úc) và CLB Công an Hà Nội, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhất ở đội tuyển VN hiện nay. Được biết, trận đấu này diễn ra trên sân Hindmarsh của Adelaide United vào ngày 11.8. Đội thắng sẽ giành quyền dự vòng bảng AFC Champions League Elite, còn đội thua phải xuống chơi tại AFC Champions League Two. Trong khi đó, đội tuyển VN sẽ gặp Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng A AFF Cup vào ngày 3.8 và gặp Campuchia ở lượt cuối vào ngày 7.8. Như vậy, nếu được triệu tập vào đội tuyển VN, sau 2 trận đấu căng thẳng trên, các cầu thủ như Quang Hải, Việt Anh, Văn Hậu, Nguyễn Filip, Quang Vinh… chỉ có 4 ngày chuẩn bị để bay sang Úc dự trận play-off AFC Champions League Elite, sau đó ngay lập tức trở về để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi diễn ra ngày 15.8. HLV Kim Sang-sik phải chuẩn bị lực lượng rất dày để đối phó lịch thi đấu này.



