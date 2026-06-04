PVF-CAND gặp bất lợi trong cuộc đua trụ hạng

Trước vòng đấu cuối, cả ba đội Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đều có cùng 21 điểm. Tuy nhiên, PVF-CAND lại gặp bất lợi vì đứng cuối bảng do hiệu số bàn thắng bại -20 (so với -14 của Becamex TP.HCM và -10 của CLB Đà Nẵng). Vì thế trong trường hợp cả ba đội đang đua trụ hạng này đều giành chiến thắng thì PVF-CAND sẽ xuống hạng nhất, bởi khả năng họ thắng đậm để san bằng hiệu số bàn thắng bại với hai đội xếp trên rất khó xảy ra.

Lịch thi đấu vòng cuối của V-League năm nay

PVF-CAND (trái) cần chiến thắng và chờ đối thủ sẩy chân mới mong trụ hạng ảnh: Minh Hoàng

Ở thế quá nhiều bất lợi, PVF-CAND buộc phải giành chiến thắng trong trận làm khách trên sân Vinh trước SLNA. Đây là một trận đấu khó, bởi lực lượng của PVF-CAND không được tốt với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm trận mạc. SLNA ở thời điểm hiện tại không có phong độ cao khi vừa thua Nam Định 0-3 ở vòng 25, nhưng đội bóng xứ Nghệ thường chơi khá ổn trên sân nhà. Để giành chiến thắng, đội quân của HLV Trần Tiến Đại cần chơi quật khởi như trận thắng 3-1 trước Hải Phòng mới đây. Ở trận đấu này, các chân sút như Mpande, Võ Anh Quân, Hoàng Vũ Samson đã làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.

Không chỉ cần chiến thắng mà PVF-CAND còn phải trông đợi 2 đối thủ của họ là CLB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM không thể giành trọn 3 điểm. Bởi nếu chỉ một trong 2 đội trên có được chiến thắng, thì dù có thắng được SLNA, PVF-CAND cũng sẽ phải đá trận play-off trụ hạng.

Chờ đợi những trận cầu sạch

Đến thời điểm này, lời hứa giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thành công của HLV Lê Đức Tuấn đã phần nào đem lại hiệu quả. CLB Đà Nẵng đang xếp hạng 12, nên họ chỉ cần thắng CLB Thanh Hóa trên sân Chi Lăng là đương nhiên ở lại V-League bất chấp các kết quả còn lại.

Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM cũng phải thắng CLB HAGL trên sân nhà để lấy tấm vé play-off, đẩy CLB PVF-CAND xuống hạng.

CLB Đà Nẵng bất ngờ chơi quật khởi ở 4 vòng đấu gần đây với 2 thắng, 2 hòa. Đội bóng miền Trung đang có phong độ rất tốt nên họ có thể tìm kiếm niềm vui trên sân Chi Lăng. Ngoại binh Milan Makaric là cứu tinh của Đà Nẵng khi anh chơi hay với những pha lập công liên tục.

Còn với CLB Becamex TP.HCM, phong độ sa sút nghiêm trọng khi thua 4 trận liền khiến họ phải rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng. Hàng tấn công của đội bóng đất Thủ từ ngày không còn Tiến Linh thiếu hẳn sự nguy hiểm, nên rất khó để thắng nếu CLB HAGL chơi đúng phong độ.

Ở vòng đấu sinh tử này, người hâm mộ mong muốn được xem những trận cầu sạch, để V-League xứng đáng là giải đấu hàng đầu của bóng đá VN.

Có một điểm chung 3 đối thủ của PVF-CAND, Đà Nẵng, Becamex TP.HCM là CLB SLNA, Thanh Hóa, HAGL đều đã trụ hạng và không còn nhiều động lực thi đấu. Vì thế chỉ cần một trong 3 CLB này thi đấu dưới sức thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Bất kỳ đội bóng nào vì lý do tiêu cực mà rớt hạng sẽ ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người hâm mộ.

Vì thế Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và VPF - đơn vị tổ chức giải đấu, cần có sự giám sát chặt chẽ và mạnh dạn xử lý nghiêm nếu tiêu cực xảy ra trong vòng đấu cuối, nhằm tạo nên sự công bằng cho cuộc chơi.