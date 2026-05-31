Thắng CLB Hải Phòng 'dễ không tưởng', PVF-CAND mở toang cửa trụ hạng

PVF-CAND có ưu thế sớm

CLB PVF-CAND đã hết đường lùi trong cuộc đua trụ hạng. Kém vị trí play-off của Đà Nẵng 2 điểm, khi giải đấu chỉ còn 2 vòng, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại buộc phải thắng nốt các trận còn lại, rồi hy vọng các đối thủ xếp trên sảy chân để được ở lại V-League.

Cuộc so tài với Hải Phòng trên sân nhà PVF là cơ hội vàng với PVF-CAND. CLB Hải Phòng đã hết mục tiêu, lại vừa chia tay HLV Chu Đình Nghiêm (chuyển sang Ninh Bình).

Trợ lý Đặng Văn Thành được đôn lên ngồi ghế HLV trưởng, nhưng với thời gian huấn luyện ngăn ngủi, rất khó để ông Thành tạo dấu ấn. Trận thua 0-2 bạc nhược trước Đà Nẵng ở vòng trước là minh chứng.

Mpande ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Hải Phòng ẢNH: PVF-CAND

Với lực lượng quá trẻ, lại chỉ có vỏn vẹn 1 ngoại binh, CLB Hải Phòng nhanh chóng mắc sai lầm trước áp lực của PVF-CAND. Phút thứ 2, hậu vệ Bảo Long tạt bóng vừa tầm để Joseph Mpande đã băng vào đánh đầu cận thành chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu cho chủ nhà. Trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh hoàn toàn để lỏng, không theo kèm Mpande, để tiền đạo PVF-CAND dễ dàng ghi bàn. Đây cũng là pha lập công của Mpande vào lưới đội bóng cũ Hải Phòng, nơi đã chắp cánh cho cầu thủ người Uganda trở thành ngoại binh bền bỉ và quen mặt ở V-League.

Sau bàn mở tỷ số, PVF-CAND tiếp tục duy trì áp lực. Tuy nhiên, trước đội hình không phải lý tưởng của Hải Phòng, chủ nhà vẫn chơi bế tắc. Phút 30, Phạm Lý Đức bật cao đánh đầu ra ngoài dù ở tư thế thuận lợi.

CLB Hải Phòng dù không lên bóng liên tục, nhưng vẫn có cơ hội nguy hiểm. Phút 37, Hồ Minh Dĩ sút phạt hiểm hóc khiến thủ môn Đỗ Sỹ Huy phải đổ người cứu thua. 5 phút sau, PVF-CAND có câu trả lời khi Nguyễn Xuân Bắc thoát xuống đối mặt cầu môn Hải Phòng, nhưng thủ môn Phạm Văn Luân đã rướn người ngăn cản trong gang tấc.

Chiến thắng dễ dàng

Trước đội khách Hải Phòng thi đấu hời hợt và bạc nhược, PVF-CAND đã có hiệp 2 dễ dàng nhất từ đầu giải. Học trò ông Trần Tiến Đại ghi thêm 2 bàn, lần lượt nhờ công Võ Anh Quân và Hoàng Vũ Samson.

Trong đó, bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Samson tiêu biểu cho diễn biến của trận này. Hàng thủ Hải Phòng gần như "đứng hình", không tham gia truy cản, để Samson cầm bóng như chỗ không người rồi sút chân trái thành bàn.

PVF-CAND nuôi hy vọng trụ hạng ẢNH: PVF-CAND

Nỗ lực muộn màng của Hải Phòng chỉ đổi lấy bàn danh dự của Luiz Antonio ở phút 89, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 cho PVF-CAND.

Thắng đậm Hải Phòng, PVF-CAND vẫn đứng cuối bảng với 21 điểm, nhưng cách biệt với Đà Nẵng và Becamex TP.HCM đã bị san bằng. Ở vòng cuối, nếu thắng SLNA, trong khi Đà Nẵng hoặc Becamex TP.HCM sảy chân, PVF-CAND sẽ đá tránh suất xuống hạng trực tiếp.