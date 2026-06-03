HLV Mai Đức Chung dùng tiền thưởng Anh hùng lao động ủng hộ đồng bào khó khăn

Nghĩa cử đẹp của HLV Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung sẽ ủng hộ 40 triệu đồng cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, có 36,5 triệu đồng tiền thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là nghĩa cử đẹp của cựu chiến lược gia đội tuyển nữ Việt Nam cho những mảnh đời khó khăn.

Được biết, đây là tiền thưởng cá nhân HLV Mai Đức Chung bỏ ra để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, đội bóng đá nữ tại địa phương.

HLV Mai Đức Chung tặng áo đấu có chữ ký cầu thủ, cùng với 40 triệu đồng cho xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ ẢNH: NVCC

HLV Mai Đức Chung là huyền thoại sống của bóng đá nữ Việt Nam, khi dẫn dắt đội tuyển nữ giành 6 HCV SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup (2019), danh hiệu hạng tư ASIAD (2014) bên cạnh đỉnh cao là tấm vé dự World Cup 2023. Ông Chung đã giúp cầu thủ nữ Việt Nam có lần đầu tiên trong lịch sử hát Quốc ca tại đấu trường World Cup danh giá.

Dưới bàn tay huấn luyện, chăm sóc ân cần của một người thầy mà cũng như một người cha, ông Chung đã xây dựng đội tuyển nữ Việt Nam thành tập thể cứng cỏi, những cô gái "kim cương" luôn đoàn kết vượt khó. Cái tầm và cái tâm của HLV Mai Đức Chung thể hiện ở trái tim dũng cảm, với "bàn tay sắt bọc nhung". Nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Ông được gọi thêm tên mới là ông Chung "gái" bởi cách cư xử nhẹ nhàng ấy.

Ở tuổi 77, ông Chung đã có tất cả. Sự nghiệp huấn luyện rực rỡ với hàng loạt chức vô địch, huy chương, bằng khen, cùng danh hiệu "Anh hùng Lao động" đầy tự hào. Sau khi chia tay đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung tận hưởng hạnh phúc ở tổ ấm tại phố Ngọc Hà (Hà Nội) cùng người vợ tảo tần Ngọc Uyển.

Chiến lược gia Hà Nội toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình cũng các hoạt động thiện nguyện vì sự phát triển của cộng đồng.