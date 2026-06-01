Bảng xếp hạng Đông Nam Á mới nhất: U.19 Việt Nam đứng đầu cùng Indonesia, bán kết rộng mở

U.19 Việt Nam đồng hành với U.19 Indonesia trên ngôi đầu

U.19 Việt Nam khởi đầu tốt ở giải U.19 Đông Nam Á 2026, khi đánh bại U.19 Timor Leste trong trận ra quân bảng A. Học trò HLV Yutaka Ikeuchi thắng dễ 3-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo Công Hậu. Nếu chắt chiu hơn, U.19 Việt Nam còn có thể thắng đậm hơn để tạo bàn đạp hiệu số đua tranh ngôi đầu với U.19 Indonesia.

U.19 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo ẢNH: VFF

Ở trận còn lại, chủ nhà Indonesia cũng dễ dàng đánh bại U.19 Myanmar 3 bàn không gỡ, trong đó tài năng trẻ Dimas tỏa sáng với cú đúp. Đội trẻ xứ vạn đảo tạo ra thế trận vượt trội, tấn công đẹp mắt và nhuần nhuyễn, để giành 3 điểm đầu tay tại sân chơi Đông Nam Á.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, U.19 Việt Nam và U.19 Indonesia cùng dẫn đầu bảng A với 3 điểm, hiệu số +3. U.19 Myanmar và U.19 Timor Leste cùng xếp cuối với 0 điểm, hiệu số -3.

Ở lượt đấu thứ hai, U.19 Việt Nam sẽ đối đầu U.19 Myanmar lúc 16 giờ ngày 4.6. Nếu tiếp tục lấy trọn 3 điểm, thầy trò HLV Ikeuchi sáng cửa lọt vào bán kết với ngôi đầu, hoặc trong trường hợp đứng nhì bảng thì có hiệu số bàn thắng bại khả quan để so sánh với các đội nhì ở bảng B và C.

Tại giải U.19 Đông Nam Á gần nhất (2024), U.19 Việt Nam bị loại ở bán kết với trận thua 1-2 trước U.19 Thái Lan. Trong trận tranh hạng ba với Indonesia, đội bóng khi ấy được huấn luyện bởi ông Hứa Hiền Vinh thua 5 bàn không gỡ.