Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL xứng đáng trụ hạng khi dám đá để thắng đối thủ cực mạnh

Hồng Nam
01/06/2026 13:34 GMT+7

Phong thái chiến đấu cho màn ngược dòng 3-1 trước CLB Hà Nội là thứ HAGL cần phải có để sinh tồn bền vững tại V-League.

30 phút hay nhất mùa giải của HAGL

HAGL đã khép lại mùa giải khó khăn bằng chiến thắng ngoạn mục 3-1 trên sân Pleiku trước cựu vương CLB Hà Nội. Một kịch bản vốn dĩ không dễ hình dung, khi ở 2 trận sân nhà gần nhất, học trò HLV Lê Quang Trãi thua 0-1 trước PVF-CAND và 0-2 trước Hà Tĩnh. Phải đến khi ở thế dựa tường (thua trận đồng nghĩa có nguy cơ xuống hạng cao), HAGL mới bung hết sức để đá một trận để đời. 

Đó là thói quen... xấu của HAGL, khi "nước đến chân mới nhảy", khiến mùa giải nào cũng vất vả đến phút cuối. 

Thế nhưng, cách thầy trò Lê Quang Trãi vùng lên đá quật khởi trước đội khách Hà Nội cho thấy, HAGL còn nhiều năng lượng tiềm ẩn đang bị "nén" chặt, chỉ có thể bung ra ở một thời điểm cụ thể, thường là khi tình thế đã nguy cấp. 

HAGL xứng đáng trụ hạng khi dám đá để thắng đối thủ cực mạnh- Ảnh 1.

HAGL (áo cam) thắng đậm CLB Hà Nội để trụ hạng

ẢNH: HAGL

Cú bứt tốc loại bỏ Phạm Xuân Mạnh của tài năng trẻ Trần Gia Bảo, những pha đảo chân, dốc cánh tốc độ của tuyển thủ U.23 Nguyễn Minh Tâm, hay tình huống bay người cứu thua của Trần Trung Kiên... cho thấy HAGL có trong tay lực lượng trẻ đầy triển vọng. Thế hệ rải từ 2003 đến 2008 (cùng các lứa sau này) được huấn luyện bài bản ở Học viện HAGL JMG, thấm nhuần tinh thần chiến đấu và bản sắc HAGL từ khi mới bắt đầu nghiệp bóng đá. Chỉ với một trận đấu, chưa thể kết luận, HAGL sẽ chơi sòng phẳng ở V-League với lực lượng này. Nhưng rõ ràng, nếu quyết tâm đá và thực sự dám đẩy lên để đá, đội bóng phố núi có thể phá vỡ nhiều giới hạn.

Tinh thần "dám đá" của HAGL đã cháy rực ở sân Pleiku từ sau phút 60, khi Gia Bảo căng ngang buộc trung vệ Nguyễn Thành Chung phản lưới. Khi tỷ số đang là 1-1, HAGL hoàn toàn có quyền chọn đá chậm, chắc, bởi 1 điểm là đủ để đội chủ sân Pleiku có tới 90% khả năng trụ hạng. Tuy nhiên, trước đối thủ từng 6 lần vô địch V-League và có hàng công mạnh bậc nhất giải, HAGL vẫn tràn lên tấn công. 

Chiến thắng 3-1 là phần thưởng của lòng dũng cảm, cho một tập thể dám chơi, dám chịu. Tập thể có tuổi đời trẻ nhất giải của HAGL có thể thiếu kinh nghiệm, va đập, tư duy, song không bao giờ thiếu niềm tin và để nỗi sợ quá khứ (từng thua Hà Nội nhiều lần) lấn át khát khao chơi bóng. Một tuyển thủ "tuổi teen" như Gia Bảo đã khiến các đàn anh ở đội tuyển quốc gia như Thành Chung, Xuân Mạnh phải lao đao, là ví dụ.

HAGL xứng đáng trụ hạng khi dám đá để thắng đối thủ cực mạnh- Ảnh 2.

Gia Bảo (giữa) tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo

ẢNH: HAGL

HAGL đã giam mình trong cuộc đua trụ hạng trong phần lớn mùa giải này, để rồi trụ hạng trong khoảnh khắc hiếm hoi dám chơi thứ bóng đá của mình. Đó không phải mâu thuẫn, mà là gợi ý để bộ đôi GĐKT Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi xây dựng đội bóng cho tương lai lâu dài. 

HAGL cần nâng cấp 

HLV Alexandre Polking từng gọi cách chơi của HAGL là "nỗi xấu hổ", khi dành ra 26 phút chỉ để... câu giờ ở trận CLB CAHN thua 0-1 trên sân Pleiku (mùa 2023 - 2024). 

Tất nhiên, HAGL có lý khi đá ở thế cửa dưới, vì nếu chơi đôi công, đá thiếu thận trọng và toan tính, một trận thua đậm là điều gần như hiển nhiên. 

Ông Vũ Tiến Thành từng chia sẻ, HAGL không đá để biểu diễn. Dưới thời cựu HLV đội Sài Gòn, HAGL chọn cách tiếp cận thực dụng, chặt chẽ hơn, như lối tắt của những tập thể "biết mình biết người", cương nhu đúng lúc để tồn tại giữa dòng chảy V-League vốn dĩ khắc nghiệt.

Dù vậy, một đội bóng nếu giam mình trong triết lý quá thận trọng và cầu toàn, dựa quá nhiều vào ngoại binh, chẳng khác nào nhốt những cầu thủ trẻ vào trong "chiếc lồng" tư duy hạn hẹp. HAGL vẫn cần lấy phòng ngự làm gốc, "liệu cơm gắp mắm" chọn lối chơi để tích lũy từng điểm cho mục tiêu trụ hạng. Nhưng, các cầu thủ cũng cần 30 phút rực rỡ như đã có trước cựu vương Hà Nội, để hiểu rằng mình có thể làm gì, tiến xa đến đâu. 

Với những tài năng như Minh Tâm hay Gia Bảo, niềm tin có được từ những trận thắng như vậy là vô giá. HAGL thắng bằng đẳng cấp và nỗ lực của chính mình, thay vì chờ đợi ngoại cảnh. Điều đó ý nghĩa hơn nhiều so với 3 điểm thuần túy.

HAGL đã tự quyết định xong cuộc đua trụ hạng mùa này. Tuy nhiên, để mạnh hơn, đội bóng phố núi vẫn cần nâng cấp lực lượng với thêm nhiều ngoại binh và nội binh giỏi, để khoảnh khắc trước Hà Nội hôm nay không phải "đốm lửa" lẻ loi giữa đêm lạnh. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

HLV Popov lại phản ứng trọng tài ngoại, dọa rời Thể Công Viettel và V-League: 'Không bao giờ quay lại đây nữa'

HLV Velizar Popov tiếp tục không hài lòng về công tác điều hành giải, khi Thể Công Viettel để CLB Công an TP.HCM cầm hòa 1-1 ở vòng 25 V-League.

