Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Popov lại phản ứng trọng tài ngoại, dọa rời Thể Công Viettel và V-League: ‘Không bao giờ quay lại đây nữa’

Hồng Nam
01/06/2026 09:01 GMT+7

HLV Velizar Popov tiếp tục không hài lòng về công tác điều hành giải, khi Thể Công Viettel để CLB Công an TP.HCM cầm hòa 1-1 ở vòng 25 V-League.

HLV Popov lại bất mãn

Dù có bàn dẫn trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 25 V-League, nhưng Thể Công Viettel vẫn đánh rơi chiến thắng ở phút 85 sau bàn gỡ hòa của Nguyễn Tiến Linh. Đây là trận thứ hai liên tục, thầy trò HLV Velizar Popov bị cầm chân với tỷ số 1-1. Ngôi á quân tưởng như nằm chắc trong tay, giờ lại có nguy cơ rời khỏi đội bóng của Popov.

Nếu vòng cuối, Thể Công Viettel thua CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) còn Ninh Bình thắng Hà Tĩnh, ngôi nhì sẽ thuộc về Ninh Bình. 

"Tôi không thể chống lại. Mỗi điểm Thể Công Viettel có được đều đã là thành công", HLV Popov chia sẻ sau trận hòa của Thể Công Viettel.

HLV Popov lại phản ứng trọng tài ngoại, dọa rời Thể Công Viettel và V-League: 'Không bao giờ quay lại đây nữa'- Ảnh 1.

HLV Popov từng nhận thẻ đỏ ở trận gặp Thanh Hóa vì phản ứng trọng tài

ẢNH: MINH TÚ

Trọng tài điều hành trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM là ông Izzul Fikri Kamaruzaman (người Malaysia). Do tính chất căng thẳng của trận đấu, ban tổ chức giải đã bố trí "vua áo đen" là người nước ngoài. Tuy nhiên, xuyên suốt trận đấu, ông Popov vẫn liên tục phản ứng về quyết định của trọng tài cũng như công tác điều hành.

Ở trận trước, khi Thể Công Viettel để hòa 1-1 trước PVF-CAND, HLV Popov cũng phản ứng trọng tài Trần Ngọc Nhớ khi đội nhà bị thổi quả phạt đền giữa hiệp 1 vì tình huống vào bóng của hậu vệ Đào Văn Nam với Hà Văn Việt. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác định trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền sai và treo còi đến hết giải. 

Sau trận đấu, HLV Popov chia sẻ với báo chí ngắn gọn: "Tôi biết các anh đang chờ đợi tôi nói điều gì, nhưng tôi sẽ không nói đâu". 

Còn lần này, chiến lược gia người Bulgaria "dọa" sẽ rời Thể Công Viettel và V-League. "Tôi thấy mọi thứ thật khủng khiếp. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại nữa", ông Popov nhấn mạnh. Chiến lược gia người Bulgaria từng nhiều lần bị truất quyền chỉ đạo, nhận án phạt nguội vì chỉ trích trọng tài và ban tổ chức.

HLV Popov bén duyên với V-League đầu năm 2023. Ông giúp Thanh Hóa vô địch Cúp quốc gia 2023, 2023 - 2024, cùng Siêu cúp quốc gia 2023. Cuối mùa 2024 - 2025, Popov chuyển đến Thể Công Viettel.

Mùa này, ông Popov giúp Thể Công Viettel đứng nhì bảng V-League sau vòng 25, với 3 điểm hơn đội xếp sau Ninh Bình. Ở Cúp quốc gia, Thể Công Viettel đã vào bán kết. Đội sẽ đối đầu chủ nhà Ninh Bình vào ngày 11.6. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

