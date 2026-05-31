Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL ở vị trí cực khó tin, nhóm 'đèn đỏ' đua tranh nghẹt thở

Bảng xếp hạng V-League: HAGL bứt lên ngoạn mục

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 25 đã được định hình, sau khi loạt trận cuối tuần đồng thời hạ màn vào tối 31.5.

Trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) có màn nâng cúp trọn vẹn khi đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 2-1. Đội nhì bảng Thể Công Viettel dù đã dẫn trước CLB Công an TP.HCM trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng sau cùng lại để đối thủ níu chân trên sân khách với kết quả 1-1.

CLB CAHN (áo đỏ) đánh bại Becamex TP.HCM trong ngày đăng quang ẢNH: MINH TÚ

Ở thế không còn mục tiêu tại V-League, CLB Nam Định đã "bừng tỉnh" để thắng SLNA 3 bàn không gỡ trên sân Thiên Trường. CLB Thanh Hóa thua 0-2 trên sân nhà trước đội khách Ninh Bình, trong trận đấu HLV Chu Đình Nghiêm đã ra mắt đội bóng cố đô trọn vẹn.

Tuy nhiên, cuộc đua ở nhóm cuối mới thực sự kịch tính. CLB HAGL đã chính thức trụ hạng khi thắng đậm 3-1 trước Hà Nội trên sân nhà Pleiku. HAGL đứng thứ 10 với 26 điểm.

CLB PVF-CAND đánh bại đội khách Hải Phòng (đã hết mục tiêu) với tỷ số tương tự 3-1 trên sân nhà PVF để thắp sáng hy vọng trụ hạng. CLB Đà Nẵng không thể đánh bại Hà Tĩnh, nhưng cũng hài lòng với trận hòa 0-0 để thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong gang tấc mong manh.



Ba vị trí cuối gồm Đà Nẵng (21 điểm, thứ 12), Becamex TP.HCM (21 điểm, thứ 13), PVF-CAND (21 điểm, thứ 14). Cuộc đua tránh rớt hạng còn cực kỳ kịch tính, đợi đến tận vòng cuối cùng ngày 7.6.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, ngôi đầu thuộc về CLB CAHN với 64 điểm. Đội bóng của HLV Alexandre Polking chính thức san bằng kỷ lục vô địch với 64 điểm của Hà Nội ở mùa 2018, nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Thể Công Viettel đứng nhì với 51 điểm.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 25 ẢNH: VPF

Ninh Bình soán vị trí thứ ba của Hà Nội với 48 điểm, hơn đối thủ 3 điểm. CLB Hà Nội chỉ có 45 điểm và gần như chắc chắn không thể khép lại mùa giải trong tốp 3, lần đầu tiên sau gần 20 năm.

Ở nhóm đua trụ hạng, HAGL (hạng 10, 26 điểm) và Thanh Hóa (hạng 11, 25 điểm) đã chính thức về đích an toàn. Cuộc đua sinh tồn giờ chỉ còn là chuyện của CLB Đà Nẵng (hạng 12), Becamex TP.HCM (hạng 13) và PVF-CAND (cuối bảng). Ba đội bóng cùng có 21 điểm và đang phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng bại.

Cuộc đua trụ hạng sẽ chỉ ngã ngũ ở vòng đấu cuối cùng.