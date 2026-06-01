Cuộc đua sinh tồn hay nhất lịch sử V-League: Becamex TP.HCM rớt hạng?

V-League vẫn chưa phải chia tay đội bóng nào ngay lúc này

Sau vòng 25 V-League, đã có thêm 2 đội bóng trụ hạng thành công. HAGL đánh bại đội khách Hà Nội trên sân Pleiku để về đích an toàn với 26 điểm. CLB Thanh Hóa dù thua Ninh Bình 0-2 trên sân nhà, nhưng với 25 điểm, đội bóng xứ Thanh chắc chắn hiện diện ở V-League mùa tới.

Cuộc đua trụ hạng lúc này chỉ còn là chuyện của 3 cái tên có cùng 21 điểm, phải phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng bại: Đà Nẵng (hạng 12, hiệu số -10), Becamex TP.HCM (hạng 13, hiệu số -14) và PVF-CAND (hạng 14, hiệu số -20).

Chỉ 1 trong số 3 đội này chắc chắn về đích an toàn sau vòng 26. 1 đội phải đá play-off tranh vé dự V-League mùa tới với Bắc Ninh (á quân hạng nhất), trong khi đội còn lại phải nói lời chia tay giải.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 25 ẢNH: VPF

Ở vòng hạ màn, cả 3 đội sẽ được gặp những đối thủ đã hết mục tiêu phấn đấu. Trên sân nhà Chi Lăng, Đà Nẵng đọ tài Thanh Hóa. Tại sân Vinh, PVF-CAND làm khách trước SLNA. Còn Becamex TP.HCM sẽ trở về sân vận động Bình Dương để tiếp đón HAGL. Trong số 3 đội bóng cạnh tranh trụ hạng, Becamex TP.HCM là đội có phong độ kém nhất với 9 trận không thắng (hòa 3, thua 6). Tuy nhiên, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh còn nguyên cơ hội trụ hạng trực tiếp nếu đánh bại HAGL, trong khi Đà Nẵng và PVF-CAND sẩy chân. Cánh cửa trụ hạng cũng còn nguyên vẹn với Đà Nẵng và PVF-CAND, dẫu rằng hai đội đã thay nhau đứng cuối bảng trong phần lớn chiều dài mùa giải.

Đó là điểm nhất tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua trụ hạng V-League. PVF-CAND, Đà Nẵng và Becamex TP.HCM đều có mùa giải lận đận, với phong độ thấp, lối chơi kém hiệu quả cùng nguy cơ xuống hạng treo lơ lửng suốt cả mùa. Song, đến tận vòng cuối cùng, cả 3 vẫn còn nguyên hy vọng ở lại V-League.

Becamex TP.HCM bất lợi nhất

Câu hỏi đặt ra là: đội nào ở thế yếu nhất trong cuộc đua sinh tồn?

Trên bảng xếp hạng, dù có cùng 21 điểm, nhưng PVF-CAND lại đứng cuối vì có hiệu số bàn thắng bại kém nhất (-20), so với Becamex TP.HCM (-14) và Đà Nẵng (-10).

Tuy nhiên, nếu cả 3 đội vẫn tiếp tục bằng điểm nhau sau vòng 26, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Lý do là bởi theo điều lệ giải, thứ hạng khi mùa giải đang diễn ra được phân định bằng hiệu số bàn thắng bại. Dù vậy, thứ hạng khi mùa giải kết thúc sẽ được phân định bằng hệ số đối đầu.

Becamex TP.HCM (áo xanh) có nguy cơ xuống hạng rất cao ẢNH: KHẢ HÒA

Cụ thể, đặt trường hợp Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM bằng điểm nhau khi mùa bóng khép lại, ban tổ chức sẽ có một "bảng xếp hạng mini", để tính riêng kết quả đối đầu trực tiếp giữa 3 đội bóng này. Khi ấy, CLB Đà Nẵng sẽ có thứ hạng tốt nhất với 10 điểm (thắng Becamex TP.HCM 2-1, 2-0, thắng 3-0 và hòa 2-2 với PVF-CAND). PVF-CAND đứng thứ nhì với 5 điểm (thắng 2-1 và hòa 1-1 với Becamex TP.HCM, hòa 2-2 và thua 0-3 với Đà Nẵng). Becamex TP.HCM đứng cuối với vỏn vẹn 1 điểm (hòa 1-1 và thua 1-2 với PVF-CAND, thua 1-2 và 0-2 với Đà Nẵng).

Do đó, Becamex TP.HCM sẽ là đội đứng cuối bảng và xuống hạng nếu bằng điểm 2 đối thủ còn lại. PVF-CAND đứng áp chót, còn Đà Nẵng đứng cao nhất, tương đương suất trụ hạng thành công.

Nếu 2 trong 3 đội bằng điểm nhau, hệ số đối đầu cũng là yếu tố đầu tiên được tính đến. Becamex TP.HCM tiếp tục là đội bất lợi nhất, khi kém hệ số đối đầu cả Đà Nẵng và PVF-CAND. Ngược lại, CLB Đà Nẵng lại là đội ung dung nhất, khi hơn cả PVF-CAND và Becamex TP.HCM trong các trận đối đầu trực tiếp.

Bởi vậy, CLB Đà Nẵng chỉ cần thắng Thanh Hóa ở vòng 26 trên sân Chi Lăng là chắc chắn trụ hạng, không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại. Tương tự, nếu PVF-CAND thắng, kịch bản tệ nhất là đội phải đá play-off, chứ chắc chắn không xuống hạng trực tiếp.

Becamex TP.HCM buộc phải thắng và chờ đợi PVF-CAND hoặc Đà Nẵng mất điểm. Thế chân tường đang chờ Becamex TP.HCM, dù đội chưa từng đứng bét bảng V-League mùa này. Nếu phải xuống hạng, đó sẽ là hồi kết nghiệt ngã cho cựu vương giải đấu.