Đội tuyển Việt Nam: Ai chờ 'vé vớt' của thầy Kim?

Đội tuyển Việt Nam sàng lọc gắt gao

Ngay sau khi V-League và Cúp quốc gia hạ màn vào giữa tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ "bật chế độ" AFF Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò dự kiến tập huấn tại Hàn Quốc (tập thể lực, kết hợp đấu giao hữu với các đội địa phương để rèn chiến thuật), trước khi chốt danh sách chính thức dự AFF Cup.

Cuộc đua lên đội tuyển Việt Nam nóng từ lúc này, khi các tuyển thủ phải "chạy rốt đa" nhằm lọt vào danh sách lựa chọn. Bởi HLV Kim Sang-sik sẽ không có ngoại lệ nào cho những cái tên không giữ được phong độ.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cạnh tranh gay gắt ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước thềm AFF Cup 2024, ông Kim từng gạch tên Đỗ Hùng Dũng và Quế Ngọc Hải, hai đội trưởng gần nhất của đội tuyển Việt Nam, vì không đáp ứng yêu cầu thể lực và chuyên môn. Dù có giai đoạn tỏa sáng, nhưng "sao mai" Nguyễn Đình Bắc cũng không được ông Kim điền tên dự AFF Cup. Ngược lại, những cầu thủ kém tiếng hơn, tưởng như chỉ đóng vai phụ như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Đình Triệu, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hai Long... lại bước lên nhận vai chính, cùng nhau tạo nên kỷ lục 7 chiến thắng trên hành trình vô địch.

Với ông Kim, khái niệm "công thần" không tồn tại. Nguyễn Tiến Linh từng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam và giành ngôi vua phá lưới AFF Cup, nhưng bị gạch tên ở đợt tập trung tháng 3 do 11 trận không ghi bàn tại V-League. 2 tiền đạo được gọi thay gồm Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng vốn dĩ kém tiếng, nhưng phù hợp hơn.

Sự cứng rắn của HLV Kim Sang-sik buộc cầu thủ, đặc biệt là những cái tên "chênh vênh", phải nỗ lực hết mình để được dự AFF Cup.

Tiến Linh, Ngọc Tân trở lại

Trong số này, Tiến Linh là cái tên nổi bật. Từng bị hoài nghi sau chuỗi 15 trận "tịt ngòi", cựu Quả bóng vàng Việt Nam đã trở lại trong giai đoạn cuối mùa với 2 bàn trong 4 trận gần nhất, mang về cho CLB Công an TP.HCM 4 điểm.

Ở trận gặp SLNA, Tiến Linh tận dụng pha khống chế lỗi của trung vệ đối thủ để lướt lên cướp bóng, bứt tốc một mạch trước khi hạ gục Cao Văn Bình bằng cú sút chìm chéo góc cực hiểm. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, tạo tiền đề giúp CLB Công an TP.HCM ngược dòng thành công.

Đến màn so tài Thể Công Viettel ở vòng 25, Tiến Linh ra chân nhạy bén sau cú sút xa của đồng đội, đưa bóng đi tung nóc lưới thủ môn Nguyễn Văn Việt, mang về 1 điểm quý giá để đội nhà tiếp tục đua tốp 5.

Tiến Linh trở lại? ẢNH: NGỌC LINH

Điểm chung của 2 bàn thắng, là đều được Tiến Linh ghi khi vào sân từ ghế dự bị. Lúc còn dẫn dắt CLB Công an TP.HCM, HLV Lê Huỳnh Đức từng đắn đo chuyện để Tiến Linh ngồi ngoài, bởi đội không thiếu tiền đạo giỏi. Hậu quả là, chân sút 29 tuổi đá chính liên tục, nhưng càng đá càng áp lực, dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khi ngồi ngoài, có cơ hội quan sát thế trận và giảm tải sức ép kỳ vọng, Tiến Linh lại trở thành "bài tẩy" lợi hại. Chân sút của CLB Công an TP.HCM vẫn có nhạy cảm săn bàn, đánh đầu bén và làm tường ổn định. Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Hà Nội ở vòng cuối và tỏa sáng trước Nam Định ở bán kết Cúp quốc gia, Tiến Linh có thể trở lại đội tuyển Việt Nam.

Từng là trụ cột tại AFF Cup 2024 với 8 trận ra sân, Doãn Ngọc Tân đang tái xuất ấn tượng ở Thanh Hóa. Anh đá 15 trận từ đầu tháng 2 đến nay, trong đó có 13 trận đá trọn 90 phút. Có những trận, Ngọc Tân nén đau để chiến đấu cùng anh em, khi trong tay HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn 15, 16 gương mặt có thể ra sân. Ngọn lửa cháy rực của thủ quân Thanh Hóa đã giúp đội nhà cán đích an toàn ở V-League, dù đối mặt khó khăn cơm áo.

Khả năng chạy bao sân, tranh chấp quyết liệt và nhuệ khí thi đấu là những phẩm chất thời gian hay chấn thương chẳng thể lấy đi khỏi Ngọc Tân. Khi ông Kim vẫn "đau đầu" với bài toán tìm người đá cặp cùng Nguyễn Hoàng Đức, Ngọc Tân vẫn là lựa chọn đáng tham khảo.

Võ Hoàng Minh Khoa, Lê Giang Patrik... cũng là những gương mặt đang nỗ lực thuyết phục ông Kim, bên cạnh những cái tên "50-50" như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Minh Phúc.

Cánh cửa đội tuyển Việt Nam luôn rộng mở với những ai không từ bỏ!