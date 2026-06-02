Cá tính góc cạnh của HLV Popov mang tới cho V-League màu sắc riêng, nhưng...

HLV Popov lại 'vạ miệng'

HLV Velizar Popov hướng mũi dùi chỉ trích vào trọng tài cùng ban tổ chức giải, sau trận hòa 1-1 giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM ở vòng 25 V-League. Dù trận đấu được điều hành bởi trọng tài ngoại (ông ông Izzul Fikri Kamaruzaman, người Malaysia), nhưng ông Popov vẫn không hài lòng.

Ông Popov khẳng định CLB Thể Công Viettel đang phải "chống lại hệ thống" và "mỗi điểm giành được từ hệ thống này đã là thành công". Chiến lược gia người Bulgaria cũng cho rằng trọng tài "đã nhận được phần thưởng", ám chỉ quyết định bất lợi mà CLB Thể Công Viettel phải chịu trong trận hòa 1-1 với PVF-CAND ở vòng trước.

HLV Velizar Popov có nguy cơ bị phạt nặng ẢNH: MINH TÚ

Những phát ngôn nóng nảy khi mùa giải chuẩn bị hạ màn khiến ông Popov có nguy cơ nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trước đó, ở vòng 18 V-League, ông Popov bị rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá với trọng tài ở đường biên trận gặp Thanh Hóa. VFF sau đó ra án bổ sung, cấm chỉ đạo 4 trận với HLV của Thể Công Viettel.

Nếu lãnh án cấm chỉ đạo (nhiều khả năng xảy ra do HLV Popov từng nhiều lần "vạ miệng" suốt 3 năm qua), chiến lược gia người Bulgaria đang gián tiếp đẩy đội Thể Công Viettel vào thế khó khăn. Trước tiên là trận gặp CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trong ngày hạ màn trên sân Hàng Đẫy ngày 7.6, vốn là cuộc so tài Thể Công Viettel cần ít nhất 1 điểm để bảo vệ ngôi á quân. Sau đó 4 ngày, Thể Công Viettel đối đầu Ninh Bình trên sân khách tại bán kết Cúp quốc gia.

Khi hầu hết các đội V-League đã xong mục tiêu, đây mới là giai đoạn định đoạt mùa giải của Thể Công Viettel. Vai trò của "chiến tướng" như Popov rất quan trọng trong khâu chỉ đạo chiến thuật và truyền lửa cho học trò. Vắng ông, đội bóng áo lính không dễ vượt qua chặng cuối mùa đầy khắc nghiệt.

Thể Công Viettel còn 2 trận đấu quan trọng tại V-League và Cúp quốc gia ẢNH: MINH TÚ

Thể Công Viettel còn tối thiểu 2 trận (sẽ là 3 trận nếu lọt tới chung kết Cúp quốc gia), và nếu án treo quyền của HLV Popov có độ dài tương đương, có thể đội mất tất cả.

Giá như ông Popov bình tĩnh hơn

3 năm huấn luyện ở Việt Nam, cái tên Velizar Popov đã trở thành thương hiệu lớn. Ông giúp đội bóng có tiềm lực khiêm tốn như Thanh Hóa vô địch Cúp quốc gia 2023, 2023 - 2024, Siêu cúp quốc gia 2023. Dù có lực lượng tầm trung, nhưng đội bóng xứ Thanh dưới bàn tay nhào nặn của Popov đã trở thành tập thể cá tính, có lối chơi pressing cực khỏe, bền, tổ chức lối chơi chặt chẽ và kỷ luật.

"Kỷ luật thép" của Popov được mang tới Thể Công Viettel, khi đội bóng áo lính có cơ hội đoạt ngôi á quân V-League và còn nguyên cánh cửa vô địch Cúp quốc gia. Đội bóng của Popov không có lối chơi bắt mắt, nhưng rất khó bị đánh bại. Thể Công Viettel chỉ thua 2 trong số 28 trận mùa này, sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất V-League và bất bại trước những đội mạnh như CLB CAHN, Hà Nội, Ninh Bình.

Popov sẵn sàng vào sân ăn thua với trọng tài ẢNH: MINH TÚ

Thế nhưng, ông Popov cũng không quên mang... tính khí nóng nảy từ Thanh Hóa sang Thể Công Viettel. Dù không xỏ giày thi đấu, nhưng Popov đã nhận tới 5 thẻ vàng mùa này, chỉ ít hơn Nguyễn Văn Tú (8 thẻ vàng), Đinh Viết Tú và Wesley Nata (6 thẻ vàng). Đáng nói hơn, ở V-League, Thể Công Viettel mới nhận 5 thẻ đỏ từ đầu mùa, thì 2 trong số đó đã thuộc về Popov và trợ lý. Ở V-League, không HLV bị cảnh cáo, truất quyền chỉ đạo và phạt nguội nhiều như chiến lược gia Bulgaria.

Phát ngôn "chống lại hệ thống" hay mỉa mai trọng tài của Popov có lẽ mang tính xả giận. Song, khi ông nhấn mạnh muốn rời V-League và không bao giờ quay trở lại, lời nói ấy có thể khiến "lòng quân" lung lay.

Cầu thủ Thể Công Viettel sẽ thi đấu ra sao khi bản thân HLV trưởng vùng vằng đòi ra đi, không còn thiết tha gắn bó với đội bóng vào giải đấu, đúng vào giai đoạn "nước sôi lửa bỏng"?

Nếu HLV Popov kiềm chế, ôn hòa hơn vì đại cục, Thể Công Viettel sẽ được nhiều hơn mất. Nhưng có lẽ, như thế lại không phải là... Popov. Cá tính góc cạnh của ông mang tới cho V-League màu sắc riêng, chỉ tiếc rằng, mảng tối đã xuất hiện sai thời điểm.