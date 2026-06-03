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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng ngoạn mục, HLV Việt Thắng ngồi lại ghế nóng: Mục tiêu khủng V-League

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
03/06/2026 20:21 GMT+7

Trái với lần vô địch giải hạng nhất trước đây, HLV Nguyễn Việt Thắng được CLB chủ quản hiện tại là Trường Tươi Đồng Nai giữ chân, tiếp tục trao cơ hội dẫn dắt đội bóng ở V-League mùa tới.

Những lời có cánh cho HLV Nguyễn Việt Thắng

Tối 3.6, trên trang mạng xã hội chính thức của CLB, đại diện Trường Tươi Đồng Nai tuyên bố: "HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ở mùa giải V-League 2026-2027. Từ những ngày đầu tiên đặt những viên gạch nền móng cho một tập thể đầy khát vọng, đến khoảnh khắc cả sân vận động bùng nổ trong niềm vui chiến thắng, dấu ấn của HLV Nguyễn Việt Thắng luôn hiện diện trên từng bước tiến của đội bóng.

Đó không chỉ là những chiến thuật trên sân cỏ, mà còn là tinh thần chiến đấu, bản lĩnh vượt khó và niềm tin không bao giờ từ bỏ được truyền vào từng cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của ông, Trường Tươi Đồng Nai không chỉ giành được một danh hiệu mà còn tìm được bản sắc, khơi dậy niềm tự hào của người hâm mộ và viết nên một trong những chương đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Đồng Nai".

Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng ngoạn mục, HLV Việt Thắng ngồi lại ghế nóng: Mục tiêu khủng V-League- Ảnh 1.

HLV Nguyễn Việt Thắng nhận phần thưởng xứng đáng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trường Tươi Đồng Nai chia sẻ thêm: "Phía trước là V-League, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất, những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất và những thử thách lớn nhất. Nhưng cũng chính ở đó, những giấc mơ mới sẽ được viết nên bằng sự đoàn kết, lòng quả cảm và khát vọng không ngừng vươn tới những đỉnh cao.

Ban lãnh đạo CLB tin tưởng rằng với tâm huyết, năng lực chuyên môn và bản lĩnh đã được khẳng định, HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ tiếp tục là người truyền cảm hứng, dẫn dắt tập thể Trường Tươi Đồng Nai chinh phục những mục tiêu mới, góp phần xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, giàu khát vọng và đủ sức cạnh tranh tại sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà".

Lần đầu cho Thắng "Bế"

Với sự tin tưởng của Trường Tươi Đồng Nai, HLV Nguyễn Việt Thắng có lần đầu ngồi vào chiếc ghế nóng ở V-League. Trước đó, ông từng làm công tác đào tạo trẻ ở Trung tâm PVF, sắm vai trợ lý HLV trưởng ở CLB Đà Nẵng, dẫn dắt CLB Cần Thơ (hạng nhất).

Trước khi nhận lời làm HLV trưởng Trường Tươi Đồng Nai, HLV Nguyễn Việt Thắng đưa CLB Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng nhất mùa trước với thành tích bất bại. Tuy nhiên, khi mùa giải kết thúc, đội bóng cố đô và HLV này đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Sau đó, CLB Ninh Bình bổ nhiệm HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo.



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