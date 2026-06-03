Sau chiến thắng nhiều sạn của U.19 Việt Nam: Phải đánh bại Myanmar trước 'chung kết bảng’, đại chiến Indonesia

Màn trình diễn chưa thuyết phục của U.19 Việt Nam

Trận ra quân của U.19 Việt Nam khép lại bằng chiến thắng 3-0 trước U.19 Timor Leste. Song, màn trình diễn của các học trò ông Yutaka Ikeuchi trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là U.19 Timor Leste lại chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ. Điểm gợn lớn nhất nằm ở hệ thống phòng ngự vận hành khá lỏng lẻo, khi các vị trí liên tục lộ ra nhiều sơ hở cho đối phương khai thác. Sợi dây liên kết không được liền lạc giữa hàng tiền vệ và các hậu vệ khiến khu trung tuyến nhiều thời điểm bị "gãy", mất đi khả năng bọc lót cần thiết cho nhau mỗi khi chống phản công. Các tiền vệ chịu trách nhiệm cầm nhịp cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết trận đấu và đánh chặn từ xa, liên tục thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Minh chứng rõ nét nhất cho lỗ hổng này là những tình huống bứt tốc và đột phá đầy dũng mãnh của cầu thủ chạy cánh mang áo số 19 Vabio Canavaro bên phía Timor Leste. Chân sút này đã không ít lần vượt qua các chốt chặn của U.19 Việt Nam một cách dễ dàng và đứng trước cơ hội rất tốt để ghi bàn hoặc dọn cỗ cho đồng đội. Nếu các cầu thủ Timor Leste làm tốt hơn trong khâu cuối cùng hoặc không có sự xuất thần của thủ môn Hoa Xuân Tín với nhiều pha cứu thua mười mươi, U.19 Việt Nam chắc chắn đã phải thủng lưới ít nhất một lần.

U.19 Việt Nam thắng trận ra quân, nhưng lối chơi chưa thực sự thuyết phục ẢNH: VFF





Không được phép sẩy chân trước Myanmar

Bước sang lượt trận thứ hai của bảng A, thử thách sẽ lớn hơn nhiều khi U.19 Việt Nam chạm trán U.19 Myanmar. Các cầu thủ Myanmar vốn sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng bứt tốc quãng ngắn cực tốt và lối đá phòng ngự phản công, không ngại va chạm. Đây là bài kiểm tra khó hơn nhiều so với U.19 Timor Leste, buộc ông Ikeuchi phải có những điều chỉnh về nhân sự/chiến thuật nhằm gia cố sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự. U.19 Việt Nam cần cải thiện khả năng tranh chấp với các đối thủ có sức vóc và thiết lập lại hệ thống bọc lót phía sau nếu không muốn nhận trái đắng.

Nhiệm vụ dành cho đội bóng sao vàng ở trận đấu này là giành 3 điểm và không được phép sẩy chân nhằm tiếp tục cuộc đua tranh khốc liệt với U.19 Indonesia. Áp lực này là cực kỳ lớn bởi ở trận ra quân, đội bóng xứ sở vạn đảo đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước U.19 Myanmar. Ở lượt đấu thứ hai, U.19 Indonesia khả năng cao sẽ bỏ túi thêm 3 điểm, khi chỉ phải chạm trán U.19 Timor Leste.

Sau màn chạm trán với U.19 Myanmar, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ có trận đấu mang tính chất như "chung kết bảng" với U.19 Indonesia vào tối 7.6.