Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFF Cup: Dần lộ diện đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, đó là…

Nghi Thạo
02/06/2026 22:07 GMT+7

Đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 sắp lộ diện. Theo đó, Timor Leste đang chiếm lợi thế lớn, khi đã giành chiến thắng thuyết phục ở trận play-off lượt đi trước Brunei.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Timor Leste nắm lợi thế lớn sau lượt đi

Tối 2.6, Timor Leste và Brunei đã có trận play-off lượt đi trên sân vận động Hassanal Bolkiah (Brunei). Kết quả của màn đối đầu này đúng như dự đoán của giới mộ điệu. Timor Leste vốn được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 3-0 trên sân nhà của Brunei.

Với chiến thắng ngay trên sân khách, đội tuyển Timor Leste đang nắm lợi thế lớn trong cuộc giành vé góp mặt tại AFF Cup 2026. Trận play-off lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 9.6 trên một sân trung lập (là sân vận động ở Malaysia, bởi Timor Leste không có sân đáp ứng điều kiện).

Đội tuyển Timor Leste giành chiến thắng thuyết phục ở trận play-off lượt đi với Brunei

Bóng đá không nói trước được điều gì. Nhưng trên thực tế, Brunei khó có thể xoay chuyển được tình thế trước Timor Leste.

Lúc này, lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 cũng đã được xác định. Ngay trận ra quân vào ngày 24.7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán với đội giành chiến thắng chung cuộc sau 2 trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Singapore ngày 31.7. Đến ngày 3.8, đội bóng sao vàng đụng độ Indonesia. Hạ màn vòng bảng, đoàn quân của ông Kim gặp Campuchia vào ngày 7.8.

Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch khu vực.

Toàn bộ các trận đấu của AFF Cup 2026 sẽ được phát trực tiếp trên FPT Play.

