Lịch thi đấu U.19 Việt Nam mới nhất: Chạm trán Myanmar rất khó chịu, xem kênh nào?

Đội tuyển U.19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi hơn tại giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2026 khi giành chiến thắng 3-0 trước U.19 Timor Leste ở trận ra quân diễn ra vào chiều 1.6. Ba bàn thắng của tiền đạo Hoàng Công Hậu không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm mà còn giúp đội bóng sao vàng tạm thời chia sẻ ngôi vị dẫn đầu bảng A cùng đội chủ nhà Indonesia. Kết quả này tạo đà tâm lý cực kỳ quan trọng cho các cầu thủ trẻ trong hành trình chinh phục giải đấu khu vực năm nay.

Thử thách sẽ đến với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi ở lượt trận thứ hai, khi họ chạm trán đối thủ có lối chơi khó chịu là U.19 Myanmar, vào lúc 16 giờ ngày 4.6 (theo giờ Việt Nam). Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi và cổ vũ trực tiếp cuộc đối đầu này trên TV360.

U.19 Việt Nam ra quân thuận lợi tại giải đấu khu vực

Nhìn lại chiến thắng ngày mở màn, bảng tỷ số hiển thị kết quả 3-0 cách biệt thẳng thắn nhìn nhận U.19 Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Rõ ràng, U.19 Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện và điều chỉnh ngay lập tức trước khi bước vào lượt trận thứ hai. Bài toán mang tên U.19 Myanmar chắc chắn sẽ khó hơn nhiều so với U.19 Timor Leste.

Nhiệm của thầy trò HLV Ikeuchi vẫn là phải giành chiến thắng trước U.19 Myanmar để không bị bỏ lại phía sau. Bởi ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng, như trận "chung kết bảng" với chủ nhà U.19 Indonesia để cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á.

