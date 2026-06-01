Doãn Ngọc Tân bùi ngùi chia tay CLB Thanh Hóa: ‘Mùa sau, tôi không còn ở đây với anh em nữa’

Màn so tài CLB Thanh Hóa và CLB Ninh Bình diễn ra chiều 31.5 thuộc vòng 25 V-League 2025-2026 đã chứng kiến một khoảnh khắc đầy tiếc nuối của bóng đá xứ Thanh. Phút 63, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên rút tấm thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Doãn Ngọc Tân, sau pha vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc bên phía đội khách.

Chung cuộc, CLB Thanh Hóa nhận thất bại 0-2. Trong khi đó, tấm thẻ đỏ cũng vô tình khép lại chặng đường gắn bó của Doãn Ngọc Tân với đội bóng xứ Thanh. Do án treo giò từ chiếc thẻ đỏ này, tiền vệ sinh năm 1994 chắc chắn sẽ phải làm khán giả ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Sau trận, anh bùi ngùi nói với toàn đội: "Mùa sau, Tân không còn ở đây với anh em nữa. Dù đi đâu, Tân cũng hướng về đội và chúc anh em luôn thành công".

Doãn Ngọc Tân (giữa) là biểu tượng cho sự bền bỉ của CLB Thanh Hóa. Tại đội bóng xứ Thanh, anh từng đoạt 2 chức vô địch Cúp quốc gia vào mùa giải 2023 và 2023-2024 ẢNH: CLB THANH HÓA

Khép lại một chương sự nghiệp đầy thăng trầm trong màu áo CLB Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân sẽ hướng tới một tương lai mới hứa hẹn. Có khả năng, tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ gia nhập CLB Thể Công Viettel từ mùa giải tới.

Đối với Doãn Ngọc Tân, thương vụ này mang ý nghĩa đặc biệt, đó là trở về "mái nhà xưa". Bởi, anh trưởng thành từ chính lò đào tạo bóng đá trẻ Viettel.

Trước khi trở thành trụ cột không thể thay thế tại đội bóng xứ Thanh, anh đã trải qua một hành trình dài đầy thử thách khi khoác nhiều màu áo khác nhau tại sân chơi quốc nội. Doãn Ngọc Tân từng chơi cho CLB Hải Phòng vào năm 2015, sau đó chuyển vào phía nam thi đấu cho CLB TP.HCM ở mùa giải 2016, trước khi quay lại đất cảng và thi đấu giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Đầu quân cho CLB Thanh Hóa từ cuối năm 2020, anh đã liên tục cháy hết mình qua từng trận đấu và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nơi đây. Đây cũng là bệ phóng đưa Ngọc Tân đến với đội tuyển Việt Nam, để sau đó anh cùng các đồng đội đoạt chức vô địch AFF Cup 2024.