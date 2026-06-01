Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Doãn Ngọc Tân bùi ngùi chia tay CLB Thanh Hóa: ‘Mùa sau, tôi không còn ở đây với anh em nữa’

Thu Bồn
Thu Bồn
01/06/2026 08:42 GMT+7

Nhận tấm thẻ đỏ ở trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2025-2026, tiền vệ đội trưởng Doãn Ngọc Tân chính thức khép lại hành trình cống hiến với nhiều thăng trầm trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Màn so tài CLB Thanh Hóa và CLB Ninh Bình diễn ra chiều 31.5 thuộc vòng 25 V-League 2025-2026 đã chứng kiến một khoảnh khắc đầy tiếc nuối của bóng đá xứ Thanh. Phút 63, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên rút tấm thẻ đỏ trực tiếp để truất quyền thi đấu của Doãn Ngọc Tân, sau pha vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc bên phía đội khách.

Chung cuộc, CLB Thanh Hóa nhận thất bại 0-2. Trong khi đó, tấm thẻ đỏ cũng vô tình khép lại chặng đường gắn bó của Doãn Ngọc Tân với đội bóng xứ Thanh. Do án treo giò từ chiếc thẻ đỏ này, tiền vệ sinh năm 1994 chắc chắn sẽ phải làm khán giả ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Sau trận, anh bùi ngùi nói với toàn đội: "Mùa sau, Tân không còn ở đây với anh em nữa. Dù đi đâu, Tân cũng hướng về đội và chúc anh em luôn thành công".

Doãn Ngọc Tân bùi ngùi chia tay CLB Thanh Hóa: ‘Mùa sau, tôi không còn ở đây với anh em nữa’- Ảnh 1.

Doãn Ngọc Tân (giữa) là biểu tượng cho sự bền bỉ của CLB Thanh Hóa. Tại đội bóng xứ Thanh, anh từng đoạt 2 chức vô địch Cúp quốc gia vào mùa giải 2023 và 2023-2024

ẢNH: CLB THANH HÓA

Khép lại một chương sự nghiệp đầy thăng trầm trong màu áo CLB Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân sẽ hướng tới một tương lai mới hứa hẹn. Có khả năng, tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ gia nhập CLB Thể Công Viettel từ mùa giải tới.

Đối với Doãn Ngọc Tân, thương vụ này mang ý nghĩa đặc biệt, đó là trở về "mái nhà xưa". Bởi, anh trưởng thành từ chính lò đào tạo bóng đá trẻ Viettel.

Trước khi trở thành trụ cột không thể thay thế tại đội bóng xứ Thanh, anh đã trải qua một hành trình dài đầy thử thách khi khoác nhiều màu áo khác nhau tại sân chơi quốc nội. Doãn Ngọc Tân từng chơi cho CLB Hải Phòng vào năm 2015, sau đó chuyển vào phía nam thi đấu cho CLB TP.HCM ở mùa giải 2016, trước khi quay lại đất cảng và thi đấu giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

Đầu quân cho CLB Thanh Hóa từ cuối năm 2020, anh đã liên tục cháy hết mình qua từng trận đấu và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nơi đây. Đây cũng là bệ phóng đưa Ngọc Tân đến với đội tuyển Việt Nam, để sau đó anh cùng các đồng đội đoạt chức vô địch AFF Cup 2024.

Tin liên quan

CLB Đà Nẵng chỉ giành 1 điểm ít ỏi tại Hà Tĩnh, nín thở chờ định đoạt suất trụ hạng ở vòng cuối

CLB Đà Nẵng chỉ giành 1 điểm ít ỏi tại Hà Tĩnh, nín thở chờ định đoạt suất trụ hạng ở vòng cuối

CLB Đà Nẵng bất phân thắng bại sau trận hòa 0-0 trước CLB Hà Tĩnh ở lượt trận 24 V-League diễn ra hôm nay.

Tân HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt mỹ mãn, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa: Leo thẳng tốp 3 V-League

U.19 Việt Nam đấu Indonesia cực mạnh, HLV Nhật Bản: 'Mỗi trận đều là chung kết'

Khám phá thêm chủ đề

Doãn Ngọc Tân CLB Thanh Hóa V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận