Tân HLV Chu Đình Nghiêm ra mắt mỹ mãn, Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa: Leo thẳng tốp 3 V-League

Chiều 31.5, CLB Ninh Bình chạm trán CLB Thanh Hóa, ở trận đấu thuộc vòng 25 V-League mùa giải 2025-2026. Ở trận này, những cầu thủ quan trọng như Nguyễn Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang không được HLV Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng có biệt danh "bầy dê núi". Trong khi đó, tiền vệ gốc Brazil Nguyễn Tài Lộc (Gevane Magno) cũng ngồi trên băng ghế dự bị.

CLB Thanh Hóa phòng ngự phản công rất khó chịu

Dù thiếu vắng vài trụ cột, nhưng lực lượng của CLB Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ và chơi lấn lướt ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, những cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu lại thuộc về chủ nhà Thanh Hóa. Đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp vẫn thể hiện lối chơi đầy khó chịu, khi kiên trì phòng ngự và phản công khá sắc bén. Hai tình huống tương tự nhau lần lượt đến ở phút 18 và 22, suýt chút nữa đã giúp CLB Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số.

Cả hai pha bóng này đều đến từ những cú tạt bóng chuẩn xác của Nguyễn Bá Tiến bên hành lang cánh phải. Đầu tiên, Lê Văn Thắng chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu chéo góc khiến thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Ninh Bình) đứng chôn chân, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột. Sau đó, Lê Văn Hoàn tiếp tục có một cú đánh đầu, nhưng lần này Văn Lâm đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

CLB Ninh Bình có 1 bàn trong hiệp 1 nhờ pha phản lưới nhà của cầu thủ đối phương ẢNH: CLB NINH BÌNH

Ninh Bình khai thông bế tắc nhờ... "món quà" của cầu thủ Thanh Hóa

Phải đến phút 34, sự áp đảo về mặt thế trận mới được CLB Ninh Bình cụ thể hóa thành bàn thắng. Từ chấm phạt góc bên trái, Trương Tiến Anh treo bóng vào cột gần khiến Huỳnh Minh Đoàn đánh đầu phá lưới nhà, giúp đội Ninh Bình có lợi thế dẫn bàn trước giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với CLB Thanh Hóa. Phút 63, trọng tài Nguyễn Trung Kiên rút thẻ đỏ với đội trưởng Doãn Ngọc Tân, sau pha vào lỗi nguy hiểm với cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc của CLB Ninh Bình.

CLB Ninh Bình có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của cựu tiền đạo HAGL Nguyễn Quốc Việt ở phút 70. Geovane có pha vẩy má ngoài đẹp mắt để dọn cỗ cho Quốc Việt lao vào dũng mãnh và đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho đội Ninh Bình. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Cựu tiền đạo HAGL Nguyễn Quốc Việt đánh đầu ấn định chiến thắng cho CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Với chiến thắng này, CLB Ninh Bình hiện có 48 điểm chính thức tiến vào vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League sau 25 vòng đấu. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Hà Nội hiện đứng hạng tư với 45 điểm.