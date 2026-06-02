Đua trụ hạng V-League kịch tính như phim hành động: Cựu vương Đà Nẵng nắm lợi thế

Cục diện nghẹt thở trước giờ hạ màn

Sau 25 vòng đấu, tâm điểm thu hút sự chú ý lớn nhất lúc này thuộc về cuộc đua trụ hạng V-League. Ba đội bóng gồm CLB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM đang tạo nên một màn rượt đuổi vô cùng căng thẳng cho tấm vé ở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Việc cả ba CLB cùng sở hữu 21 điểm trước vòng đấu hạ màn đã tạo nên một kịch bản đua tranh khốc liệt và cực kỳ khó đoán. Điều thú vị là vòng 26 sẽ chứng kiến những màn đối đầu trực diện của nhóm 6 đội bóng thuộc nhóm nửa dưới bảng xếp hạng (từ vị trí thứ 9 đến 14). CLB Đà Nẵng gặp CLB Thanh Hóa, PVF-CAND chạm trán SLNA, còn Becamex TP.HCM đối đầu HAGL. Các trận này đều diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.6.

Bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu V-League ẢNH: VPF

Về tương quan lực lượng cũng như trình độ chuyên môn, các đội bóng này được đánh giá ngang ngửa. Tính chất của cả 3 trận đấu cuối cũng mang một màu sắc tương tự, khi mỗi cặp đấu đều là cuộc chạm trán giữa một đội đã sớm an toàn và một đội đang dốc toàn lực để vượt ải thành công.

Trong khi SLNA (hạng 9), HAGL (hạng 10) và CLB Thanh Hóa (hạng 11) đã chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu, thì áp lực đang đè nặng lên 3 đội bóng cuối bảng là CLB Đà Nẵng (hạng 12), CLB Bình Dương (hạng 13) và PVF-CAND (hạng 14). Với quy định có 1,5 suất xuống hạng ở mùa giải năm nay, đội đứng chót bảng chung cuộc sẽ phải trực tiếp xuống chơi ở giải hạng nhất quốc gia, còn đội xếp thứ 13 phải trải qua trận play-off đầy may rủi với đội á quân hạng nhất là CLB Bắc Ninh.

Lợi thế đối đầu và quyền tự quyết của đội bóng sông Hàn

Dù đang đứng ngang hàng về mặt điểm số với hai đối thủ cạnh tranh, nhưng cựu vương Đà Nẵng lại là đội có lợi thế lớn nhất và đang nắm giữ quyền tự quyết trong tay. Theo điều lệ của giải V-League 2025-2026, trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, thành tích đối đầu trực tiếp (điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng) giữa các đội đó sẽ là yếu tố đầu tiên được ban tổ chức xét đến để phân định thứ hạng chung cuộc.

Chiếu theo quy định này, CLB Đà Nẵng hoàn toàn vượt trội nhờ những kết quả vô cùng thuận lợi trong các cuộc chạm trán tay ba. Cụ thể, đội bóng sông Hàn đã giành được tới 10 điểm, sau khi cầm hòa PVF-CAND 2-2 trên sân khách và đánh bại đối thủ này 3-0 tại sân Chi Lăng, đồng thời hạ gục Becamex TP.HCM ở cả hai lượt trận với các tỷ số 2-1 trên sân Bình Dương và 2-0 trên sân Chi Lăng.

CLB Đà Nẵng (trái) có lợi thế trong cuộc đua trụ hạng với PVF-CAND và Becamex TP.HCM ẢNH: ĐÔNG NGHI

Trong khi đó, PVF-CAND tích lũy được 5 điểm và Becamex TP.HCM đứng cuối cùng với vỏn vẹn 1 điểm ở chỉ số này. Tương tự, trong trường hợp PVF-CAND bằng điểm sau 26 vòng đấu, PVF-CAND cũng sẽ xếp trên Becamex TP.HCM. Sau 2 lần gặp nhau mùa này, PVF-CAND lần lượt thắng Becamex TP.HCM 2-1 và hòa 1-1 ở trận tái đấu.

Thành tích đối đầu xuất sắc không chỉ mang lại ưu thế lớn về mặt tâm lý mà còn giúp CLB Đà Nẵng nắm quyền tự quyết trong tay. Ở vòng đấu thứ 26, nếu CLB Đà Nẵng giành chiến thắng trước CLB Thanh Hóa, đội bóng sông Hàn sẽ chính thức trụ hạng thành công mà không cần phải quan tâm đến kết quả từ các trận đấu của PVF-CAND hay Becamex TP.HCM.