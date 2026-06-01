Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vòng 26 V-League cực hay: Cuộc chiến khốc liệt cuối cùng, ‘tử thần’ gọi tên ai?

Dương Toàn
01/06/2026 12:21 GMT+7

Khi V-League 2025-2026 bước vào chặng đường cuối cùng, sự chú ý của người hâm mộ lại dồn toàn bộ vào nửa sau của bảng xếp hạng.

Vòng 25 V-League vào ngày 31.5 đã biến cuộc đua trụ hạng càng trở nên nghẹt thở, khi ranh giới giữa việc ở lại giải đấu cao nhất quốc gia và tấm vé play-off cũng như suất xuống hạng bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Màn tẩu thoát đầy cam go 

Cục diện sau vòng 25 đã đẩy 3 CLB là SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND vào tình cảnh cùng đường. Cả ba đội bóng này hiện đều sở hữu 21 điểm sau 25 lượt trận. 

Becamex Bình Dương (áo tím) bị đẩy xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng

Sự cân bằng đến khó tin về điểm số tạo nên áp lực khủng khiếp lên đôi chân các cầu thủ trước thềm vòng đấu cuối cùng. Đội đang có ưu thế lớn nhất là SHB Đà Nẵng, sau trận hòa trên sân Hà Tĩnh. Đội bóng sông Hàn hiện có ưu thế tốt nhất về hiệu số cũng như chỉ số đối đầu với 2 đối thủ còn lại.

Đây là một lợi thế tâm lý quan trọng, giúp họ nắm quyền tự quyết trong tay khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Thanh Hóa bởi đội bóng xứ Thanh cũng đã sớm trụ hạng.

Đội bóng có tình thế xấu nhất vào lúc này có lẽ là Becamex TP.HCM. Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã tự đưa mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc sau thất bại trước nhà tân vương CLB Công an Hà Nội ở vòng 25. Từ vị thế an toàn hơn, giờ đây họ rơi xuống vị trí thứ 13 và buộc phải dốc toàn lực cho trận đấu cuối để tránh tấm vé play-off. Nguy cơ xấu nhất là một suất xuống hạng trực tiếp đang đón đợi “Chelsea Việt Nam“ một thời.

Đội bóng còn lại là PVF-CAND đã từng đứng trước hiểm họa rất lớn và bị đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng. Nhưng một trận đấu nỗ lực giành chiến thắng đầy cảm xúc 3-1 trước Hải Phòng ở vòng 25 đã thổi bùng lên hy vọng sống sót. Dù vẫn đứng cuối bảng (hạng 14), nhưng tinh thần của các cầu thủ trẻ PVF-CAND đang ở mức cao nhất, sẵn sàng cho trận đấu hạ màn cùng SLNA tại sân Vinh.

Bản lĩnh và kinh nghiệm cần lên tiếng

Sự khốc liệt của cuộc đua này không chỉ nằm ở chiến thuật hay những khoảnh khắc ngôi sao, mà còn là bản lĩnh chịu đựng áp lực. 

Hai đội bóng từng nằm trong nhóm nguy hiểm là Đông Á Thanh Hóa (25 điểm) và HAGL (26 điểm) đã chính thức trụ hạng sau vòng 25. Sự "về đích" an toàn của họ là bài học cho thấy nếu bản lĩnh biết lên tiếng ở những thời điểm quyết định, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi. 

Với SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND, vòng đấu cuối không còn là những toan tính về lối chơi đẹp mắt hay cống hiến. Đó là 90 phút của sự tập trung cao độ, nơi sai lầm dù nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng cả một mùa giải. Các HLV lúc này không chỉ là những nhà cầm quân, mà còn là những chuyên gia tâm lý, phải truyền được "lửa" và sự vững vàng cho các học trò.

Vòng 26, vòng cuối cùng của V-League vào ngày 7.6 sẽ cực hay là vì thế!

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

