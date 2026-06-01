HAGL thở phào, Becamex TP.HCM bên bờ vực thẳm

Trên sân Pleiku, HAGL tiếp đón CLB Hà Nội (đội bóng đang rất cần điểm để đua tốp 3 với Ninh Bình) với áp lực rất lớn. Đội bóng phố núi có lợi thế về mặt điểm số so với các đối thủ là Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND, nhưng chưa hề an toàn và cần chiến thắng để chắc chắn trụ hạng. HAGL cũng sớm bị dẫn trước sau bàn thắng của Hoàng Hên nhưng đã có màn trình diễn đầy quả cảm để có trận lội ngược dòng đầy cảm xúc. Dấu ấn nổi bật thuộc về tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo. Cầu thủ sinh năm 2008 chiếm trọn sự chú ý với pha băng xuống tốc độ, căng ngang khó chịu khiến Thành Chung phản lưới, và vượt qua Xuân Mạnh rồi cứa lòng ghi bàn, mở ra chiến thắng 3-1 cho HAGL. Bàn còn lại của đội chủ nhà được ghi do công Dos Santos. Kết quả này giúp HAGL nâng tổng điểm lên 26 sau 25 trận. Với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn nhóm cuối bảng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn một vòng đấu, đội bóng phố núi chính thức trụ hạng.

GĐKT Vũ Tiến Thành và các cầu thủ HAGL vỡ òa khi trụ hạng thành công ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, Becamex TP.HCM gục ngã ở sân Hàng Đẫy trước CLB Công an Hà Nội (CAHN). HLV Alexandre Polking tung ra đội hình gần như mạnh nhất; Quang Hải, Đình Bắc, Leo Atur và Alan chơi ăn ý, gây ra nhiều sức ép về phía khung thành thủ môn Trần Minh Toàn. Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Phút 16, Đình Bắc có đường kiến tạo thông minh để Alan băng xuống, thực hiện cú lốp bóng gọn gàng, đánh bại Minh Toàn. Đến phút 46, Đình Bắc hoàn tất cú đúp kiến tạo bằng đường chuyền thuận lợi để Leo Artur đặt lòng gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB CAHN.

Đang ở vị trí nguy hiểm, CLB Becamex TP.HCM cũng dâng cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ gần như chỉ biết chờ đợi vào nỗ lực cá nhân của Việt Cường hay Minh Khoa. Và chừng đó là không thể khoan phá hàng phòng ngự được tổ chức tốt của CLB CAHN. Những nỗ lực của đội bóng miền Đông Nam bộ chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Zlatkovic, sau đường kiến tạo của Minh Khoa ở phút 57. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Becamex TP.HCM chơi cố gắng hơn, nhưng không tạo ra sự khác biệt.

Thất bại này khiến Becamex TP.HCM vẫn chỉ có 21 điểm. Sau khi PVF-CAND bất ngờ thắng Hải Phòng 3-1 và CLB Đà Nẵng hòa Hà Tĩnh 0-0, V-League giờ có 3 đội bằng điểm là Đà Nẵng (hiệu số -10), Becamex TP.HCM (-14) và PVF-CAND (-20). Từ vị thế tương đối an toàn, đội bóng từng có biệt danh là "Chelsea VN" trượt dài với 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Đáng nói họ có đến 7 trận thua, trong đó là chuỗi 4 trận thua liên tiếp khi phòng ngự lỏng lẻo, thiếu ý tưởng tấn công. Quan trọng hơn, tinh thần thi đấu của Becamex TP.HCM gần như chạm đáy. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn, tình cảnh của đội bóng đất Thủ còn bi đát hơn rất nhiều.

Becamex TP.HCM vẫn còn quyền tự quyết trong tay. Nếu thắng HAGL ở vòng cuối, họ nhiều khả năng có được vị trí thứ 13, qua đó níu kéo hy vọng ở lại V-League (trong trường hợp thắng tiếp đội nhì bảng giải hạng nhất là CLB Bắc Ninh). Nhưng với lối đá thiếu thuyết phục và tâm lý nặng nề như hiện tại, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh có lẽ cần phép màu để sinh tồn.