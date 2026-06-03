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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN tại AFF Cup 2026?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/06/2026 17:29 GMT+7

Viễn cảnh đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 đang được HLV Kim Sang-sik và VFF nghiêm túc xem xét.

Nóng: Đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN tại AFF Cup 2026?- Ảnh 1.

Đình Bắc là trụ cột giúp U.23 Việt Nam đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Ted Trần

CLB CAHN tập trung đá play-off AFC Champions League Elite

Dự kiến vào 2 tuần nữa, HLV Kim Sang-sik sẽ công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026, nơi chúng ta sẽ đến với giải đấu trong tư cách nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF đang phải đối mặt bài toán không dễ giải từ một vấn đề về lý thuyết rất đáng mừng: CLB CAHN quyết tâm chơi ra trò và đi sâu ở AFC Champions League Elite.

Cụ thể sau khi giành chức vô địch V-League 2025 - 2026 sớm 3 vòng, ban lãnh đạo đội bóng công an đã quyết định gia hạn một loạt trụ cột và xúc tiến bổ sung lực lượng mạnh mẽ để đi sâu ở AFC Champions League Elite - đấu trường danh giá nhất châu Á cấp độ CLB.

Nóng: Đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN tại AFF Cup 2026?- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam sẽ phải có sự tập trung cao nhất

ảnh: Minh Tú

Theo quy định thi đấu do AFC công bố, dựa theo thành tích các năm qua nhà vô địch Việt Nam sẽ không nghiễm nhiên thi đấu vòng bảng, mà phải phải đá trận play-off ngày 11.8 để tranh suất chính thức dự AFC Champions League mùa 2026 - 2027.

Điều này đồng nghĩa HLV Mano Polking sẽ cần có trong tay lực lượng mạnh nhất để đánh bại đối thủ Adelaide United FC đến từ Úc, để đạt được điều kiện cần là góp mặt ở sân khấu tinh hoa của châu lục.

Tất nhiên, mong muốn đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của đội tuyển Việt Nam, vì quãng thời gian 11.8 lại vừa đúng nằm giữa giai đoạn vừa kết thúc vòng bảng và chuẩn bị cho vòng bán kết AFF Cup 2026.

Nóng: Đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN tại AFF Cup 2026?- Ảnh 3.

Quang Hải được HLV Kim Sang-sik định vị rất quan trọng

ảnh: Ngọc Linh

Dễ hiểu khi đông đảo người hâm mộ và chuyên gia đánh giá ông Kim đang sở hữu lứa cầu thủ mạnh nhất lịch sử. Đầu tiên, các trụ cột vô địch năm 2024 như Quang Hải, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Thành Long, Hai Long, Xuân Son… vẫn giữ phong độ cao.

Bộ khung đó sẽ được bổ sung bởi lứa U.23 Việt Nam vừa đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 như Văn Khang, Đình Bắc, Nhật Minh, Trung Kiên…, càng như "hổ thêm cánh" với dàn ngoại binh nhập tịch chất lượng Hoàng Hên, Tài Lộc (Geovane), Ngô Đăng Khoa...

Tuy nhiên sẽ khó có điều gì vẹn toàn 100%. Việc CLB CAHN - không như nhiều CLB các năm trước tìm cách tránh né - muốn có lực lượng mạnh nhất để vượt qua vòng play-off AFC Champions League Elite chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính toán của HLV Kim Sang-sik.

Nóng: Đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN tại AFF Cup 2026?- Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik muốn đội tuyển Việt Nam có sự tập trung cao nhất

ảnh: Minh Tú

Không cần giỏi tưởng tượng cũng sẽ hình dung ra đội tuyển Việt Nam sẽ yếu đi không ít nếu vắng Nguyễn Filip, Quang Hải, Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Vinh, Đình Bắc…

Đặc biệt, nếu các trụ cột đội bóng liên tục đi đi, về về giữa CLB và đội tuyển Việt Nam cũng có thể sẽ không phải là phương án ổn thỏa, vì làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và sự tập trung của cả 2 đội bóng.

Tất nhiên trong khả năng của mình, VFF đang cố gắng đàm phán với CLB CAHN trên tinh thần san sẻ trách nhiệm và cân bằng quyền lợi, với hy vọng các bên sẽ sớm tìm được điểm chung, tìm ra phương án hài hòa nhất có thể mà vẫn cùng nhau đạt mục tiêu đề ra.

Còn lúc này, người hâm mộ sẽ hồi hộp chờ đợi sẽ tránh được viễn cảnh đội tuyển Việt Nam vắng Đình Bắc và dàn sao CLB CAHN, hoặc giảm thiểu thiếu hụt nhất có thể, cho mục tiêu lịch sử: lần đầu tiên bảo vệ được chức vô địch Đông Nam Á.

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