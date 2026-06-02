Bất ngờ xuất hiện cúp Kim Sang-sik tại Hàn Quốc: Các đội bóng sinh viên Việt Nam tranh tài

HLV Kim Sang-sik cùng đội vô địch cúp bóng đá mang tên mình ảnh: DJ Management

HLV Kim Sang-sik trao cúp mang tên mình

Ngày 30.5 tại thành phố Busan đã diễn ra giải bóng đá tranh cúp Kim Sang-sik tại Hàn Quốc, do công ty quản lý của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tham gia với vai trò đồng tổ chức.

Đích thân HLV Kim Sang-sik đã có mặt dự khán theo dõi các trận đấu và sau đó trao cúp cho nhà vô địch ở giải đấu được mở ra dành cho các đội bóng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc.

Công ty quản lý HLV Kim Sang-sik cho biết đây là một nỗ lực của các hội sinh viên Việt Nam đóng góp cho xã hội Hàn Quốc, cũng là cố gắng của công ty góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik dự khán trận chung kết giải TNSV quốc tế 2026 ảnh: Độc Lập

Được biết HLV Kim Sang-sik sau kỳ nghỉ ngắn tại Hàn Quốc đã sớm có mặt tại Việt Nam. Ông sẽ dự khán vòng đấu cuối cùng của V-League 2025 - 2026 và quan trọng hơn sớm chốt đội hình đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup 2026.

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đã tạo lập danh tiếng ở Việt Nam với hàng loạt danh hiệu như HCV SEA Games 33, trước đó là vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự Asian Cup 2027 và mới nhất là HCĐ U.23 châu Á 2026.

Mục tiêu của HLV Kim Sang-sik trong phần còn lại của năm 2026 này sẽ rất phong phú, hướng đến giúp Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, tiếp đó là tranh vô địch ở mùa đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức.