Nguyễn Filip chia sẻ đặc biệt khi sắp hết hợp đồng với CLB CAHN: Cảm ơn vì yêu lẫn ghét!

Filip nguyễn chia sẻ trên tài khoản facebook ngày 2.6.2026 ảnh: Facebook của Nguyễn Filip

Tâm thư đặc biệt của Nguyễn Filp

Vào tháng 3.2023, sau rất nhiều năm chờ đợi thủ môn Nguyễn Filip đã toại nguyện khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với CLB CAHN, một bước đệm quan trọng để sau đó anh đủ điều kiện trở thành công dân Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau 3 năm, Nguyễn Filip đã giành được nhiều thành công nhưng cũng có những đoạn trầm, khi phong độ có phần đi xuống và nhận được nhiều hoài nghi lẫn chỉ trích. Có lúc anh mất vị trí ở đội tuyển Việt Nam, nhưng sau đó đã tìm được phong độ đúng với đẳng cấp của mình.

Trưa ngày 2.6, Nguyễn Filip chia sẻ đặc biệt khi sắp hết hợp đồng: "Khi đặt bút ký hợp đồng 3 năm vào năm 2023, tôi tin vào thành công nhưng thực tế đã vượt xa mọi kỳ vọng.

Nguyễn Filip trong màu áo đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Trong 3 năm qua, chúng ta đã cùng nhau giành 2 chức vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, Siêu cúp và tôi còn có vinh dự được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã chinh phục mọi danh hiệu có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn CLB CAHN và người hâm mộ vì cơ hội và sự ủng hộ tuyệt vời. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người ghét tôi (haters).

Những lời chỉ trích và hoài nghi của các bạn chính là động lực thúc đẩy tôi tiến bộ hơn mỗi ngày để chạm tay vào tất cả những danh hiệu này. Mỗi thành công đều thúc đẩy tôi tiến xa hơn và tôi đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới ở phía trước...".

HLV Kim Sang-sik dự khán trận đấu có Nguyễn Filip và CLB CAHN thi đấu ảnh: Minh Tú

Chia sẻ bất ngờ của Nguyễn Filip khiến CĐV bất an khi hợp đồng của anh với nhà đương kim vô địch V-League sắp kết thúc. Nhưng thủ thành sinh năm 1992 đã nhanh chóng trấn an người hâm mộ rằng đây chỉ là tóm tắt công việc trong 3 năm chứ không phải thư chia tay.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, CLB CAHN và Nguyễn Filip vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nhau, đang đàm phán cho bản hợp đồng mới. Cả 2 chỉ còn cần thống nhất vài chi tiết nhỏ trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.