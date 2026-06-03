Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ba đội cuối bảng cùng 21 điểm trước vòng chốt hạ V-League: Gay cấn đỉnh điểm!

Thiếu Bá
03/06/2026 00:00 GMT+7

Từ dưới đếm lên, 3 đội cuối bảng PVF-CAND, Becamex TP.HCM và Đà Nẵng có cùng 21 điểm trước vòng đấu cuối của V-League 2025-2026.

2 cựu vương đứng đồng hàng với 1 tân binh

Trong số 3 đội nêu trên, có đến 2 đội cực kỳ giàu truyền thống ở sân chơi V-League. Đội thứ nhất là Becamex TP.HCM, họ từng 4 lần vô địch giải đấu này (các năm 2007, 2008, 2014 và 2015, khi họ còn mang tên Becamex Bình Dương), từng là thế lực hàng đầu của bóng đá trong nước vài năm trước. Tiếp theo là Đà Nẵng, đội bóng từng 2 lần vô địch V-League (2009 và 2012), cộng thêm 1 lần vô địch quốc gia trước khi giải đấu được đổi tên (năm 1992, khi đó CLB Đà Nẵng mang tên CLB Quảng Nam Đà Nẵng).

Đội bóng giàu truyền thống Becamex TP.HCM (áo tím) đối diện với nguy cơ rớt hạng

Ảnh: Minh Tú

Ấy vậy mà hiện tại 2 đội bóng nói trên phải cạnh tranh suất trụ hạng với tân binh V-League PVF-CAND. Mỗi đội Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đang có 21 điểm. Họ có điểm chung là ở vòng đấu cuối cùng, họ chỉ gặp những đối thủ đã không còn mục tiêu cụ thể tại giải năm nay.

CLB Đà Nẵng sẽ đối đầu với đội Thanh Hóa trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), PVF-CAND làm khách trên sân Vinh của SLNA. Còn Becamex TP.HCM tiếp HAGL trên sân nhà Gò Đậu (TP.HCM).

Mong lắm sự sòng phẳng

Đặt trường hợp cả 3 đội cùng thắng ở vòng 26 V-League diễn ra ngày 7.6, mỗi đội cùng có 24 điểm, thứ hạng của cả 3 sẽ không thay đổi. Khi đó, PVF-CAND sẽ nhận suất xuống hạng trực tiếp, Becamex TP.HCM sẽ phải thi đấu trận play-off giữ hạng với đội đứng thứ nhì giải hạng nhất 2025-2026. Còn đội Đà Nẵng sẽ an toàn trụ lại V-League.

PVF-CAND nỗ lực để tránh nguy cơ trở lại với giải hạng nhất

Ảnh: Minh Tú

Vấn đề xuất phát từ điểm này, người hâm mộ bóng đá trong nước và bản thân từng đội trong nhóm 3 đội đang tranh suất trụ hạng, luôn hy vọng rằng các đối thủ của nhóm 3 đội này thi đấu với tinh thần cao thượng, sòng phẳng.

Nhóm các đội Thanh Hóa (25 điểm), HAGL (26 điểm) và SLNA (27 điểm) là nhóm các đội xếp ngay trên nhóm 3 đội tranh suất trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh, đội bóng phố núi và đội bóng xứ Nghệ đã trụ hạng trước 1 vòng đấu. Các đội này càng không có cơ hội cải thiện vị trí của mình, không còn khả năng tranh huy chương, nên động lực của họ không rõ ràng, sự tập trung của họ cũng không còn như trước.

Nhưng nếu từng đội trong nhóm các đội Thanh Hóa, HAGL và SLNA buông xuôi thì quả là nguy hiểm cho V-League. Giới bóng đá và người hâm mộ cả nước hy vọng rằng 3 đội này sẽ chiến đấu quyết liệt với nhóm 3 đội cuối bảng. Các đội Thanh Hóa, HAGL và SLNA càng đá thật, cuộc đua trụ hạng của Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND càng đẹp và càng hấp dẫn. Khi đó, niềm tin của người hâm mộ bóng đá trong nước về tính sòng phẳng và chất lượng của V-League sẽ tăng lên.

Bất kỳ đội nào trong số 3 đội PVF-CAND, Becamex TP.HCM và Đà Nẵng nếu phải xuống hạng, đều là kết quả đáng tiếc cho từng CLB. Đặt trường hợp họ buộc phải xuống hạng vì đối thủ thi đấu thiếu sòng phẳng ở các trận đấu khác diễn ra song song, nỗi đau của người hâm mộ những đội này sẽ càng lớn, càng khó nuốt trôi!

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
