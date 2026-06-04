Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.19 Việt Nam cực ha hôm nay: Sẽ chơi bùng nổ trước U.19 Myanmar

Hồng Nam
Hồng Nam
04/06/2026 00:00 GMT+7

Sau màn ra quân nhẹ nhàng bằng chiến thắng 3-0 trước Timor Leste, U.19 VN cần tập trung để chinh phục thử thách khó khăn hơn mang tên U.19 Myanmar trong trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 4.6.

Cú hat-trick của Công Hậu giúp U.19 VN thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U.19 Timor Leste trong trận ra quân bảng A U.19 Đông Nam Á 2026. Trong chiến thắng đậm vừa qua, các học trò HLV Yukata Ikeuchi cũng đã bộc lộ cả ưu lẫn nhược điểm. Trước tiên, điều đáng khen của U.19 VN là lối chơi tấn công tinh gọn, tập trung vào chất lượng đường chuyền hơn là số lượng. Các cầu thủ có nhiều đường chuyền trực diện, xuyên tuyến, đủ sức tạo nguy hiểm chỉ sau 3, 4 nhịp chạm bóng. Tốc độ triển khai bóng và cường độ pressing đã giúp U.19 VN dễ dàng chiếm thế thượng phong, hóa giải hàng thủ lùi sâu của U.19 Timor Leste. Còn về nhược điểm, U.19 VN vẫn chưa chắt chiu tốt cơ hội. Ngoài 3 bàn thắng của Công Hậu, đội bóng của HLV Ikeuchi còn tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có tình huống chạm bóng chỉ còn cách cầu môn vài mét của Duy Khang, song vẫn không thành bàn. Sự phung phí trước đối thủ yếu nhất bảng như U.19 Timor Leste mang tới bất lợi cho U.19 VN trong cuộc đua giành ngôi đầu với chủ nhà Indonesia.

Lịch thi đấu U.19 Việt Nam cực ha hôm nay: Sẽ chơi bùng nổ trước U.19 Myanmar- Ảnh 1.

U.19 VN tìm kiếm chiến thắng thứ hai

ẢNH: VFF

Dù vậy, có thể thông cảm cho khởi đầu chậm của U.19 VN. Duy Khang hay Công Hậu dù tiềm năng, nhưng mỗi năm chỉ có 12-15 trận chính thức ở sân chơi U.17 và U.19 quốc gia. Trải nghiệm thi đấu ít ỏi được bù đắp bằng các chuyến tập huấn và giao hữu quốc tế (U.19 VN vừa tập huấn Nhật Bản), song nhìn chung các cầu thủ cần thời gian để bắt nhịp, hòa nhập với cường độ thi đấu ở giải chính thức và điều chỉnh cán cân tâm lý. U.19 VN đủ sức càng chơi càng hay như lứa đàn anh U.23 VN ở giải Đông Nam Á 2025, nếu sửa sai kịp lúc và cải thiện khâu dứt điểm. Với cầu thủ trẻ, còn sai là còn có thể hay hơn.

So với Timor Leste, bóng đá trẻ Myanmar đáng gờm hơn. Dù thua 0-3 trước U.19 Indonesia trong ngày ra quân, nhưng U.19 Myanmar đã chống trả kiên cường khi tranh chấp rát, pressing liên tục trên toàn mặt sân và có những pha tổ chức lên bóng tương đối tốt nhờ các cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật, có khả năng qua người 1-1. Vấn đề của U.19 Myanmar, cũng giống nhiều lứa trẻ khác của bóng đá nước này, là kỷ luật chiến thuật. Trước đối thủ non kinh nghiệm hơn, U.19 VN đủ khả năng áp đặt thế trận. Những pha khoét vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ, hay thả bóng ra sau lưng trung vệ mà U.19 VN làm nhuần nhuyễn ở trận ra quân có cơ hội tái hiện, khi bộ đôi hậu vệ Myanmar có xu hướng dâng cao chồng biên, hay để lộ "tử huyệt".

U.19 VN cũng cần chuẩn bị nền tảng thể lực tốt để "cày ải" dưới nắng nóng, vốn U.19 Myanmar quen thuộc hơn do tập luyện, thi đấu quanh năm dưới điều kiện thời tiết này. Trong chuyến tập huấn Nhật Bản, ông Ikeuchi đã rèn cho học trò các bài thể lực, duy trì cự ly đội hình và tổ chức lối chơi ổn định xuyên suốt. Song bước vào giải trẻ với hàng trăm biến số, khả năng thích nghi và thay đổi tùy theo diễn biến mới là chìa khóa để U.19 VN mở cửa chiến thắng. Mà trên khía cạnh này, U.19 VN cần tài năng của ông Ikeuchi, chiến lược gia giỏi chuyên môn nhưng chưa có nhiều thời gian thực chiến tại VN, khác với ông Cristiano Roland ở U.17 hay Kim Sang-sik tại U.23. Màn thể hiện tại giải Đông Nam Á là thước đo phù hợp để kiểm chứng năng lực cho chuyên gia Nhật Bản.

U.19 VN sẽ thắng để tạo bàn đạp tâm lý trước trận quyết đấu U.19 Indonesia sau đây 3 ngày.


Tin liên quan

AFF Cup: Dần lộ diện đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, đó là…

AFF Cup: Dần lộ diện đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, đó là…

Đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 sắp lộ diện. Theo đó, Timor Leste đang chiếm lợi thế lớn, khi đã giành chiến thắng thuyết phục ở trận play-off lượt đi trước Brunei.

Ba đội cuối bảng cùng 21 điểm trước vòng chốt hạ V-League: Gay cấn đỉnh điểm!

Sau chiến thắng nhiều sạn của U.19 Việt Nam: Phải đánh bại Myanmar trước 'chung kết bảng’, đại chiến Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

U.19 VN U. 19 Myanmar U. 19 Indonesia Timor Leste U. 23 VN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận