Lịch thi đấu U.19 Việt Nam cực ha hôm nay: Sẽ chơi bùng nổ trước U.19 Myanmar

Cú hat-trick của Công Hậu giúp U.19 VN thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U.19 Timor Leste trong trận ra quân bảng A U.19 Đông Nam Á 2026. Trong chiến thắng đậm vừa qua, các học trò HLV Yukata Ikeuchi cũng đã bộc lộ cả ưu lẫn nhược điểm. Trước tiên, điều đáng khen của U.19 VN là lối chơi tấn công tinh gọn, tập trung vào chất lượng đường chuyền hơn là số lượng. Các cầu thủ có nhiều đường chuyền trực diện, xuyên tuyến, đủ sức tạo nguy hiểm chỉ sau 3, 4 nhịp chạm bóng. Tốc độ triển khai bóng và cường độ pressing đã giúp U.19 VN dễ dàng chiếm thế thượng phong, hóa giải hàng thủ lùi sâu của U.19 Timor Leste. Còn về nhược điểm, U.19 VN vẫn chưa chắt chiu tốt cơ hội. Ngoài 3 bàn thắng của Công Hậu, đội bóng của HLV Ikeuchi còn tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có tình huống chạm bóng chỉ còn cách cầu môn vài mét của Duy Khang, song vẫn không thành bàn. Sự phung phí trước đối thủ yếu nhất bảng như U.19 Timor Leste mang tới bất lợi cho U.19 VN trong cuộc đua giành ngôi đầu với chủ nhà Indonesia.

U.19 VN tìm kiếm chiến thắng thứ hai ẢNH: VFF

Dù vậy, có thể thông cảm cho khởi đầu chậm của U.19 VN. Duy Khang hay Công Hậu dù tiềm năng, nhưng mỗi năm chỉ có 12-15 trận chính thức ở sân chơi U.17 và U.19 quốc gia. Trải nghiệm thi đấu ít ỏi được bù đắp bằng các chuyến tập huấn và giao hữu quốc tế (U.19 VN vừa tập huấn Nhật Bản), song nhìn chung các cầu thủ cần thời gian để bắt nhịp, hòa nhập với cường độ thi đấu ở giải chính thức và điều chỉnh cán cân tâm lý. U.19 VN đủ sức càng chơi càng hay như lứa đàn anh U.23 VN ở giải Đông Nam Á 2025, nếu sửa sai kịp lúc và cải thiện khâu dứt điểm. Với cầu thủ trẻ, còn sai là còn có thể hay hơn.

So với Timor Leste, bóng đá trẻ Myanmar đáng gờm hơn. Dù thua 0-3 trước U.19 Indonesia trong ngày ra quân, nhưng U.19 Myanmar đã chống trả kiên cường khi tranh chấp rát, pressing liên tục trên toàn mặt sân và có những pha tổ chức lên bóng tương đối tốt nhờ các cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật, có khả năng qua người 1-1. Vấn đề của U.19 Myanmar, cũng giống nhiều lứa trẻ khác của bóng đá nước này, là kỷ luật chiến thuật. Trước đối thủ non kinh nghiệm hơn, U.19 VN đủ khả năng áp đặt thế trận. Những pha khoét vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ, hay thả bóng ra sau lưng trung vệ mà U.19 VN làm nhuần nhuyễn ở trận ra quân có cơ hội tái hiện, khi bộ đôi hậu vệ Myanmar có xu hướng dâng cao chồng biên, hay để lộ "tử huyệt".

U.19 VN cũng cần chuẩn bị nền tảng thể lực tốt để "cày ải" dưới nắng nóng, vốn U.19 Myanmar quen thuộc hơn do tập luyện, thi đấu quanh năm dưới điều kiện thời tiết này. Trong chuyến tập huấn Nhật Bản, ông Ikeuchi đã rèn cho học trò các bài thể lực, duy trì cự ly đội hình và tổ chức lối chơi ổn định xuyên suốt. Song bước vào giải trẻ với hàng trăm biến số, khả năng thích nghi và thay đổi tùy theo diễn biến mới là chìa khóa để U.19 VN mở cửa chiến thắng. Mà trên khía cạnh này, U.19 VN cần tài năng của ông Ikeuchi, chiến lược gia giỏi chuyên môn nhưng chưa có nhiều thời gian thực chiến tại VN, khác với ông Cristiano Roland ở U.17 hay Kim Sang-sik tại U.23. Màn thể hiện tại giải Đông Nam Á là thước đo phù hợp để kiểm chứng năng lực cho chuyên gia Nhật Bản.

U.19 VN sẽ thắng để tạo bàn đạp tâm lý trước trận quyết đấu U.19 Indonesia sau đây 3 ngày.



