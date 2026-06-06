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Thể thao World Cup 2026

‘Viên ngọc mới’ của đội tuyển Đức nhập viện khẩn, HLV Nagelsmann gọi người thay thế gấp

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2026 10:00 GMT+7

Tiền đạo 18 tuổi Lennart Karl của đội tuyển Đức đã trở thành trường hợp đầu tiên phải chia tay World Cup 2026 trong tiếc nuối vì chấn thương do tập luyện, ngay trước thềm giải đấu sắp khởi tranh.

Đội tuyển Đức chia tay nhân tố bí ẩn của mình

Lennart Karl trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern Munich. Dù còn khá trẻ nhưng đã thi đấu 40 trận cho đội 1 của "Hùm xám" xứ Bavaria trong hai mùa gần đây, ghi 9 bàn và có 7 pha kiến tạo. 

Anh được HLV Nagelsmann triệu tập vào thành phần dự World Cup 2026, với sự kỳ vọng "những kỹ năng bóng đá đường phố" của cầu thủ nhỏ con này (chỉ cao khoảng 1,68 m), nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, sẽ là nhân tố bí ẩn trên hàng công của đội tuyển Đức.

‘Viên ngọc mới’ của đội tuyển Đức nhập viện khẩn, HLV Nagelsmann gọi người thay thế gấp- Ảnh 1.

Đội tuyển Đức phải chia tay nhân tố bí ẩn, tiền đạo Lennart Karl được ví là 'Viên ngọc mới’ của HLV Nagelsmann

Ảnh: Reuters

Theo tờ BILD (Đức), Karl luôn nhận sự ưu ái từ HLV Nagelsmann và ban huấn luyện đội tuyển, bởi cầu thủ này cho thấy những phẩm chất hàng đầu và hứa hẹn sẽ có một kỳ World Cup chói sáng để bước ra sân khấu bóng đá thế giới. Karl được dự báo cũng sẽ có suất đá chính trong đội hình đội tuyển Đức.

Thật không may, trong buổi tập tại Chicago (Mỹ) ngày 5.6, ngay trước thời điểm chuẩn bị thi đấu trận giao hữu cuối của đội tuyển Đức gặp đội đồng chủ nhà Mỹ lúc 1 giờ 35 ngày 7.6 (giờ Việt Nam), Lennart Karl đã dính chấn thương rất nặng và phải nhập viện khẩn cấp để kiểm tra.

HLV Nagelsmann cho biết: "Trông không ổn. Karl đã phải đến bệnh viện và sẽ chụp chiếu. Chúng tôi phải chờ kết quả chẩn đoán và xem liệu cậu ấy kịp bình phục để có thể thi đấu ở World Cup hay không, hoặc chúng tôi phải gọi người thay thế".

Ngày 6.6, nhà báo Florian Plettenberg của kênh Sky, theo chân đội tuyển Đức tại World Cup 2026, tiết lộ: "World Cup đã sớm kết thúc với Lennart Karl. Thật đáng tiếc. Các chẩn đoán cho thấy, Karl đã bị rách sợi cơ trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Đức tại Chicago. 

Chấn thương đã được xác nhận bằng chụp MRI. Quyết định cuối cùng về việc điều trị của Karl đang được đưa ra. Việc cầu thủ này trở lại Munich cũng đang được thảo luận nội bộ".

Thông tin mới nhất, báo chí Đức cho biết, HLV Nagelsmann đã quyết định triệu tập khẩn cấp cầu thủ Assan Ouedraogo (20 tuổi) từ CLB RB Leipzig để thay thế cho vị trí của Lennart Karl. 

Đây được xem là tổn thất lớn của đội tuyển Đức ngay trước thềm World Cup 2026 khởi tranh. "Die Mannschaft" sau trận giao hữu với đội tuyển Mỹ, sẽ chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng E gặp Curacao lúc 0 giờ ngày 15.6, gặp Bờ Biển Ngà lúc 3 giờ ngày 21.6, và gặp Ecuador lúc 3 giờ ngày 26.6.

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