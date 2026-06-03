Đội tuyển Đức với những tín hiệu hồi sinh

V ẾT SẸO CỦA NGƯỜI Đ ỨC

Gary Lineker, cựu danh thủ người Anh, đã nói rằng: "Bóng đá là trò chơi đơn giản, 22 người đuổi theo một quả bóng, và cuối cùng người Đức luôn chiến thắng". Câu nói đó cho thấy "Cỗ xe tăng" từng là biểu tượng, hình mẫu của giới túc cầu. Thế nhưng suốt gần 1 thập niên qua, hình ảnh ấy đã phai nhạt đáng kể. Từ đỉnh cao World Cup 2014 tại Brazil, đội tuyển Đức bắt đầu tụt dốc. Năm 2018, họ gây sốc khi bị loại ngay vòng bảng sau thất bại trước Hàn Quốc. 4 năm sau tại Qatar, kịch bản tương tự lặp lại khi trận thua Nhật Bản khiến tuyển Đức một lần nữa phải xách va li về nước sớm. Hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng là điều gần như không thể tưởng tượng với một thế lực từng được xem là chuẩn mực của bóng đá.

Nếu tìm ra cách kết hợp hoàn hảo cho Musiala và Wirtz (từ trái qua), đội tuyển Đức sẽ rất đáng sợ ẢNH: REUTERS

Khủng hoảng không chỉ nằm ở kết quả. Người Đức đánh mất bản sắc. Họ không còn sự lạnh lùng, thực dụng và ổn định từng giúp mình thống trị các giải đấu lớn. Những vấn đề về tâm lý, cấu trúc đội hình và sự chuyển giao thế hệ khiến Mannschaft trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chính vì thế sự xuất hiện của HLV Julian Nagelsmann được xem là bước ngoặt. Nhà cầm quân trẻ tuổi không lập tức biến Đức thành ứng viên vô địch, mà giúp đội tuyển tìm lại sự đoàn kết và niềm tin đã mất. Giám đốc thể thao Rudi Voller từng nhấn mạnh rằng Nagelsmann đang xây dựng lại tinh thần tập thể, thứ từng là nền tảng thành công lớn nhất của bóng đá Đức.

Những kết quả gần đây cũng mang đến tín hiệu tích cực. Đội tuyển Đức vượt qua vòng loại World Cup tương đối thuyết phục (giành ngôi nhất bảng A) và vừa thắng Thụy Sĩ, Ghana lẫn Phần Lan trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu. Chiến thắng 4-0 trước Phần Lan đặc biệt gây chú ý khi hàng công chơi bùng nổ với Deniz Undav, Florian Wirtz và Jamal Musiala cùng ghi dấu ấn.

A I CŨNG PHẢI DÈ CHỪNG

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng hiện nay, rất khó để xếp đội tuyển Đức ngang hàng với những ứng viên hàng đầu như Argentina, Pháp hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ yếu hơn quá nhiều. Điểm đáng chú ý nhất của tuyển Đức lúc này nằm ở sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Joshua Kimmich vẫn là thủ lĩnh về chuyên môn lẫn tinh thần. Antonio Rudiger tiếp tục đóng vai trò chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ. Trong khung gỗ, Manuel Neuer bất ngờ trở lại đội tuyển và mang theo kinh nghiệm của một nhà vô địch World Cup.

Quan trọng hơn, Đức đang sở hữu một trong những thế hệ cầu thủ tấn công trẻ giàu tiềm năng nhất thế giới. Jamal Musiala có thể là mẫu cầu thủ tạo đột biến tốt bậc nhất giải đấu. Florian Wirtz ngày càng hoàn thiện về khả năng kiến tạo lẫn ghi bàn. Bên cạnh đó là Kai Havertz, Leroy Sane, Deniz Undav hay Nick Woltemade, những cái tên mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành khác nhau. Họ có nhiều nguồn cung cấp bàn thắng, nhiều cầu thủ có thể tạo đột biến và linh hoạt trong cách triển khai lối chơi.

Dĩ nhiên vẫn tồn tại những dấu hỏi. Hàng phòng ngự chưa hoàn toàn đạt độ ổn định tuyệt đối. Một số nhân tố trẻ vẫn thiếu trải nghiệm ở sân khấu World Cup. Hãng tin Al Jazeera cũng nhận định rằng chất lượng đội hình Đức vẫn cần được kiểm chứng trước áp lực thực sự. Nhưng có lẽ đây lại là lợi thế của Mannschaft, họ bước vào World Cup 2026 với vị thế thấp hơn thường lệ, ít chịu sức ép hơn so với những giai đoạn được xem là ứng viên vô địch; đôi khi điều đó lại mở ra cơ hội lớn. Đội tuyển Đức có thể không phải đội tuyển mạnh nhất thế giới vào lúc này, nhưng với một thế hệ tài năng đang bước vào độ chín, cùng một HLV giàu ý tưởng như Nagelsmann, "Cỗ xe tăng" vẫn sở hữu đủ năng lực để khiến bất cứ ai coi thường họ phải trả giá.