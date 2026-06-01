Cảnh sát Pháp bắt 780 người sau bạo loạn mừng PSG vô địch Champions League

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết 57 sĩ quan cảnh sát đã bị thương khi đám đông cổ động viên quá khích phóng hỏa và phá hoại hàng loạt cửa hàng. Thậm chí, một nhóm nhỏ còn cố gắng tấn công đồn cảnh sát ở thủ đô Paris, The Guardian đưa tin.

Cảnh sát được điều động tại thủ đô Paris, Pháp ngày 30.5 để đối phó với các cổ động viên quá khích ẢNH: REUTERS

Tại cuộc họp báo hôm 31.5, ông Nunez xác nhận tình hình cơ bản đã được kiểm soát. “Hầu hết các hoạt động ăn mừng tại thủ đô diễn ra ôn hòa”, ông nói, đồng thời lưu ý các sự cố chủ yếu tập trung quanh đại lộ Champs-Elysees và sân vận động Parc des Princes ở Paris. Cảnh sát cũng phải can thiệp nhiều lần trong đêm để ngăn người hâm mộ chặn các tuyến đường giao thông.

Bạo loạn đã nổ ra ở khoảng 15 thành phố trên khắp nước Pháp, sau khi CLB PSG (Pháp) đánh bại đối thủ Arsenal (Anh) để bảo vệ thành công ngôi vương Champions League sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết vào rạng sáng 31.5 (giờ Việt Nam).

Theo đài BFM, đụng độ đã nổ ra quanh sân Parc des Princes, nơi hơn 40.000 người theo dõi trận đấu. Có 480 trong số 780 trường hợp bị bắt diễn ra ở Paris. Văn phòng công tố Paris cho biết 277 đối tượng, bao gồm 82 trẻ vị thành niên, đã bị tạm giam với các cáo buộc như tấn công cảnh sát, trộm cắp, phá hoại và gây rối trật tự công cộng. Nhiều cổ động viên bắn pháo hoa vào lực lượng chức năng, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán.

Cảnh sát tại Paris bắt một cổ động viên, trong bối cảnh Pháp ghi nhận hàng trăm trường hợp bị bắt sau trận chung kết Champions League ẢNH: AFP

Tại Champs-Elysees, đám đông 20.000 người xem bóng đá phần lớn tỏ ra ôn hòa, song các nhóm nhỏ vẫn lợi dụng tình hình để cướp bóc, đốt ô tô và gây rối.

Dù tình hình phức tạp, ông Nunez khẳng định lễ mừng công vào chiều 31.5 tại quảng trường Champ de Mars vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Đội bóng PSG sau đó sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Elysee.