Chung kết Champions League: Arsenal đại chiến PSG, Budapest ‘căng mình’ đón siêu bão bóng đá

Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải năm nay sẽ diễn ra vào chiều thứ bảy theo giờ địa phương (30.5) tại sân vận động (SVĐ) Puskás Aréna. Tiếp nối thành công của trận chung kết Europa League 2023, đây được xem là một thắng lợi lớn về ngoại giao thể thao của Hungary, đánh dấu lần đầu tiên trận đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ (CLB) của bóng đá châu Âu được tổ chức tại quốc gia Trung Âu này.

Cuộc đối đầu giữa PSG và Arsenal mang đậm màu sắc lịch sử: PSG bước vào trận đấu với tư cách của nhà đương kim vô địch, trong khi "Pháo thủ" Arsenal khao khát nâng cao chiếc cúp Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Đặc biệt, tiếng còi khai cuộc sẽ vang lên vào lúc 18 giờ (theo giờ địa phương) - khung giờ hiếm hoi chưa từng xuất hiện trong kỷ nguyên Champions League hiện đại, và mới chỉ được áp dụng một lần duy nhất vào thời Cúp C1 châu Âu năm 1958.

Budapest dốc toàn lực cho "giờ G"

Theo giới chức Hungary, gần 4.000 cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra trận đấu. Dù mỗi CLB được phân bổ khoảng 17.200 vé, dự kiến vẫn có hàng chục ngàn cổ động viên (CĐV) không có vé đổ về Budapest để hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt.

Sân khấu lớn của lễ hội Champions Festival - nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, hòa nhạc và biểu diễn DJ sôi động phục vụ hàng chục nghìn du khách ẢNH: NGUYỄN HOÀNG LINH

Sự máu lửa của người hâm mộ PSG và Arsenal buộc chính quyền địa phương phải đặc biệt lưu tâm đến nguy cơ gây rối và quá tải hạ tầng. Trước đó, trận chung kết Champions League 2025 đã thu hút tới 148 triệu khán giả truyền hình toàn cầu - vượt qua cả sự kiện Super Bowl đình đám của Mỹ. Do đó, cảnh sát Hungary và UEFA đã phải phối hợp lên phương án chuẩn bị suốt gần một năm qua.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng 30.5, hàng loạt tuyến đường trọng điểm quanh Puskás Aréna, Quảng trường Anh hùng, công viên thành phố và khu công viên thể thao MTK sẽ bị phong tỏa. Các khu vực cấm đỗ xe được thiết lập nghiêm ngặt, phương tiện vi phạm sẽ lập tức bị cẩu đi. Đáng chú ý, tuyến cao tốc nối ra sân bay sẽ ưu tiên hoàn toàn cho giao thông công cộng và phương tiện của lực lượng chức năng. Để hỗ trợ tối đa cho du khách quốc tế, tổng đài khẩn cấp 112 cũng đã bố trí nhân viên trực thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Sân bay Budapest "căng như dây đàn"

Trong ba ngày từ 29.5 đến 31.5, sân bay quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) dự kiến đón khoảng 2.000 lượt cất - hạ cánh với 250.000 hành khách, gần gấp đôi công suất ngày thường. Để đáp ứng áp lực khổng lồ này, nhà ga số 1 (Terminal 1) - vốn đã đóng cửa từ lâu - sẽ tạm thời được kích hoạt lại nhằm phục vụ các chuyến bay từ London chở người hâm mộ Arsenal.

Bên cạnh các chuyến bay thương mại, hệ thống sân bay phải gồng mình tiếp nhận lượng lớn chuyên cơ và máy bay tư nhân. Một trung tâm điều phối đặc biệt đã được thành lập, có khả năng xử lý 700 lượt chuyến và 80.000 - 85.000 hành khách mỗi ngày. Cơ quan quản lý sân bay khuyến cáo hành khách cần có mặt trước giờ bay ít nhất 2,5 tiếng và chủ động cập nhật tình hình giao thông để tránh lỡ chuyến ngoài ý muốn.

Biến cả thành phố thành "fan zone"

Trái tim của sự kiện là lễ hội Champions Festival tại Quảng trường Anh hùng - một trong những địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử của Hungary. Ngoài ra, Budapest còn bố trí 2 khu vực dành riêng cho người hâm mộ (fan zone): CĐV Arsenal sẽ hội quân tại công viên thành phố, còn fan PSG tập trung ở công viên thể thao MTK.

Mang thông điệp "Hãy ăn mừng môn thể thao tuyệt đẹp theo cách chưa từng có!", lễ hội diễn ra từ ngày 28 đến 31.5 với hàng loạt hoạt động miễn phí hấp dẫn: trò chơi bóng đá tương tác, sân bóng mini, khu vui chơi gia đình, biểu diễn DJ, hòa nhạc và khu vực "sống ảo" cùng chiếc cúp Champions League khổng lồ nổi trên mặt nước.

Cổ động viên "Pháo thủ" Arsenal hào hứng tạo dáng chụp ảnh cùng cúp bạc danh giá, gần nơi mô hình cúp khổng lồ được đặt nổi trên mặt nước ẢNH: NGUYỄN HOÀNG LINH

Lễ khai mạc trưa 28.5 đã vinh dự đón tiếp huyền thoại bóng đá Brazil Cafu (từng 2 lần vô địch thế giới) - người trực tiếp mang chiếc cúp bạc tới Budapest, cùng Thị trưởng thành phố Karácsony Gergely. Đêm 29.5, sân khấu lớn trước Bảo tàng Mỹ thuật sẽ bùng nổ với màn trình diễn của DJ quốc tế SIGALA.

Một chi tiết thú vị và đầy tự hào với cộng đồng người Việt: Kiến trúc sư gốc Việt - Trịnh Hải Đăng tiếp tục đảm nhận vai trò thiết kế chủ đạo cho khu fan zone tại Quảng trường Anh hùng, nối tiếp thành công vang dội của anh tại EURO 2020 và chung kết Europa League 2023.

Người hâm mộ thích thú "check-in" cùng quả bóng Champions League khổng lồ tại khuôn viên lễ hội Champions Festival ở thủ đô Budapest ẢNH: NGUYỄN HOÀNG LINH

Bên cạnh trận chung kết rực lửa, giải đấu Ultimate Champions Legends Tournament cũng được tổ chức tại cung thể thao Papp László, quy tụ dàn cựu danh thủ lừng lẫy như Luís Figo, Cafu, Xavi Hernández, Roberto Carlos, David Silva cùng các ngôi sao của nước chủ nhà.

"Cơn địa chấn" về du lịch và kinh tế

Sức nóng của trận chung kết đã tạo ra một "cơn địa chấn" thực sự cho ngành du lịch Budapest. Theo dữ liệu từ Euronews, lượng đặt phòng khách sạn và vé máy bay đã tăng vọt khoảng 250% so với bình thường.

Chi phí lưu trú bị đẩy lên mức "chóng mặt". Nhiều chỗ ở bình dân hiện được chào giá khoảng 700 euro/đêm, trong khi các khách sạn hạng sang ở khu vực trung tâm có giá vượt ngưỡng 2.800 euro/đêm. Các chuyến bay cuối tuần từ London hay Paris tới Budapest hiện có giá khởi điểm từ 500 euro cho vé một chiều.

Khu vực ẩm thực và giải khát được bố trí rộng rãi, sẵn sàng phục vụ nhu cầu ăn uống và nạp năng lượng cho hàng ngàn người hâm mộ quốc tế đổ về trong những ngày hội bóng đá ẢNH: NGUYỄN HOÀNG LINH

Tất cả các khách sạn cao cấp nhất của thủ đô Hungary đều đã "cháy phòng" từ nhiều tuần trước. Tình trạng này buộc nhiều CĐV phải tìm phòng ở các khu vực ngoại vi hoặc chấp nhận phương án bay đi - về trong ngày.

Ngay cả những tấm vé xem trận đấu cũng trở thành "mặt hàng xa xỉ". Với chỉ 4.600 vé được phân bổ cho khán giả chủ nhà, trên thị trường "chợ đen" và ngay cả các trang mạng xã hội của cộng đồng người Việt, có những cặp vé được rao giá lên tới gần 4.000 euro.

Các quầy hàng lưu niệm luôn tấp nập cổ động viên đến mua sắm áo đấu, khăn quàng và các vật phẩm mang dấu ấn trận chung kết lịch sử ẢNH: NGUYỄN HOÀNG LINH

Cuối tuần này, Budapest rõ ràng đang phải đối mặt với một phép thử cực đại về hạ tầng, giao thông và du lịch. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội ngàn vàng để thành phố vươn mình trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới, trong những ngày hội lớn mà cả châu Âu đều hướng ánh nhìn về thủ đô tráng lệ của Hungary.