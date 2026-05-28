Champions League: Arsenal và nỗi ám ảnh 'chung kết châu Âu'

Thua tuyệt đối suốt 3 thập niên gần đây

Mới đây, HLV Unai Emery đã đem về cho Aston Villa danh hiệu vô địch quý giá ở giải Europa League, qua đó khẳng định giá trị huyền thoại của ông ở đấu trường này. Emery là HLV duy nhất xưa nay vô địch cúp UEFA/Europa League đến 5 lần, cũng là HLV duy nhất vô địch giải này ở 3 CLB khác nhau. Cứ như HLV Unai Emery sinh ra là để vô địch Europa League. Vậy mà ông cũng đành bó tay khi dẫn dắt Arsenal ở trận chung kết Europa League 2019. Đấy là lần gần đây nhất Arsenal lọt vào chung kết ở đấu trường châu Âu. Họ thua Chelsea 1-4. Từ năm 1995 đến nay, Arsenal có mặt ở các trận chung kết đủ các giải tầm châu lục, và không thắng được trận nào!

Chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi chính là “liều thuốc tinh thần” cho Arsenal trước trận chung kết Champions League sắp tới ẢNH: REUTERS

Năm 1995, Arsenal có cơ hội đi vào huyền thoại. Trong tư cách ĐKVĐ, Arsenal sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chiếc cúp C2 châu Âu - khi ấy là "cúp Các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu" - nếu thắng Zaragoza trong trận chung kết. Khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 1 phút, đội "chiếu dưới" Zaragoza bất ngờ ghi bàn quyết định (2-1) theo kịch bản không ai ngờ nổi: Nayim lốp bóng vào lưới Arsenal từ giữa sân. UEFA đã khai tử cúp Các đội đoạt cúp quốc gia châu Âu sau mùa bóng 1998-1999. Nếu Arsenal thắng Zaragoza ở trận chung kết 1995 thì họ đã có kỷ lục huyền thoại - đội duy nhất bảo vệ thành công cúp C2 châu Âu.

Trong lần kế tiếp Arsenal lọt vào chung kết của một giải đấu châu Âu, họ cũng thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đó là Galatasaray ở chung kết cúp UEFA mùa bóng 1999-2000: hòa 0-0, Arsenal thua ở loạt luân lưu. Đến năm 2006 thì Arsenal lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League. Thủ môn Jens Lehmann lãnh thẻ đỏ ngay phút 18, nhưng Arsenal mở tỷ số trong hiệp 1 và dẫn bàn đến khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Rốt cuộc, Barcelona với Ronaldinho trong đội hình vẫn thắng ngược 2-1. Kế tiếp là trận chung kết gần đây, khi cúp UEFA đã đổi tên thành Europa League và Arsenal thua Chelsea vào năm 2019.

Arsenal vượt lời nguyền 22 năm, giờ chỉ còn cách đỉnh châu Âu đúng 1 trận đấu

Arsenal có vũ khí tinh thần

Thành tích của Arsenal ở đấu trường châu lục quá "khiêm nhường" là do họ thường xuyên vấp ngã ngay trước vinh quang, chứ chẳng phải vì không có năng lực. Không tính cúp "Hội chợ" vốn không được UEFA chính thức công nhận, thì cúp C2 châu Âu năm 1994 là danh hiệu vô địch tầm châu lục duy nhất xưa nay của Arsenal. Ngay từ lần đầu tiên được vào chung kết một cúp châu Âu (gặp Valencia ở chung kết cúp C2 năm 1980), giới hâm mộ Arsenal đã lờ mờ nhận ra một định mệnh buồn nào đấy. Bốn ngày trước đó, Arsenal đá trận chung kết cúp FA và thua West Ham 0-1. Khi ấy, West Ham chỉ thi đấu ở giải… hạng nhì. Kiểu thua "suy sụp" khiến Arsenal mất hẳn tinh thần trước trận chung kết tầm châu lục. Đã vậy, trận chung kết cúp C2 năm 1980 lại trở thành một cuộc tra tấn tinh thần cho các cầu thủ trên sân. Đấy là trận chung kết châu Âu tầm CLB đầu tiên áp dụng loạt sút luân lưu. Và Arsenal thua như một lẽ tất yếu.

Nhìn chung, thường là như vậy: Arsenal thua trận chung kết châu Âu sau một mùa bóng mà họ có vẻ không đạt chỉ tiêu ở các giải đấu trong nước. Đây lại chính là chi tiết quan trọng để giới hâm mộ Arsenal hy vọng trước trận chung kết Champions League kỳ này. Arsenal, như mọi người đều biết, vừa kết thúc một mùa bóng huy hoàng ở giải Ngoại hạng Anh, đoạt lại chức vô địch sau 22 năm chờ đợi. Vũ khí tinh thần sẽ giúp Arsenal vượt qua một PSG cực mạnh?

Đối thủ càng hay thì Arsenal chơi càng xuất sắc, đấy là kết luận xuyên suốt trong những trận chung kết trước đây của Arsenal. Khi đoạt cúp C2 châu Âu 1994, Arsenal thắng một Parma đầy ắp ngôi sao trong trận chung kết. Arsenal cũng đã chơi rất hay (dù thiếu người) trước Barcelona trong trận chung kết Champions League 2006.