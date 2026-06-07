Messi chỉ dự bị, không đá phút nào: Argentina vẫn thắng đậm Honduras trước gần 100.000 khán giả tại Mỹ

Sức hút quá lớn của Messi

Thông tin Messi rất khó có khả năng ra sân thi đấu ở trận Argentina gặp Honduras đã có từ cách đây gần một tuần. Nhưng vẫn có rất đông khán giả mua vé vào sân Kyle Field, để hy vọng thần tượng của họ được thi đấu dù chỉ vài mươi phút. Theo Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), trận đấu này đã thu hút gần 100.000 khán giả đến xem.

Messi đã được HLV Scaloni đưa vào danh sách thi đấu, anh ra sân khởi động, nhưng chỉ ngồi dự bị cả trận Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, điều tích cực là Messi đã được HLV Scaloni đưa vào danh sách thi đấu, nhưng chỉ để danh thủ này dự bị. Anh cũng tạo háo hức cho khán giả khi ra sân khởi động cùng người bạn thân De Paul.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina xuất phát với nhân sự có nhiều cầu thủ đội hình 2, như thủ môn Musso; các hậu vệ Agustin Giay, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; hàng tiền vệ gồm Giuliano Simeone, Palacios, Valentin Barco, Lo Celso; trên hàng công là Thiago Almada và tiền đạo xuất sắc Lautaro Martinez dẫn dắt các đồng đội.

Chính Lautaro Martinez là người tạo ra dấu ấn lớn nhất trong trận đấu với diễn biến áp đảo của đội tuyển Argentina trước Honduras, khi Albiceleste kiểm soát bóng đến 72%, thực hiện đến 8 cú sút trúng khung thành. So với con số 0 cú sút của đối thủ và chỉ sở hữu khoảng 28% thời gian kiểm soát bóng.

Lautaro Martinez đã dẫn dắt các đồng đội Argentina thi đấu ấn tượng, trong ngày Messi chỉ đóng vai dự bị Ảnh: Reuters

Lautaro Martinez mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Argentina ở phút 37 từ chấm 11 m. Sang đầu hiệp hai, chính tiền đạo hàng đầu của CLB Inter Milan này tiếp tục có pha kiến tạo tuyệt đẹp bằng cú đánh gót hoàn hảo giúp cầu thủ Giuliano Simeone ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 phút 54.

HLV Scaloni cũng đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong hiệp hai của đội tuyển Argentina, nhưng Messi vẫn chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, nhà cầm quân này tung các cầu thủ như De Paul, Cristian Romero, Mac Allister, Enzo Fernandez, hay Jose Lopez, Beltran, Medina, Capaldo… vào sân thi đấu để kiểm tra đội hình.

Nhiều khả năng HLV Scaloni sẽ chỉ sử dụng Messi thi đấu ở trận tập huấn tiếp theo của đội tuyển Argentina gặp Iceland lúc 7 giờ 30 ngày 10.6 tới đây, ngay trước trận ra quân ở bảng J tại World Cup 2026 gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6.

Đội tuyển Argentina hiện cũng bị thiệt quân khi trung vệ chủ chốt Leonardo Balerdi đã nói lời chia tay World Cup 2026 vì bị chấn thương căng cơ dép. HLV Scaloni ngay sau trận đấu với Honduras sẽ có quyết định về việc triệu tập trung vệ nào trong danh sách dự phòng 55 người thay thế, gồm Senesi, Martinez Quarta, Pezzella, Zaid Romero hay Di Lollo.