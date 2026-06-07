‘Biến căng’ bao trùm đội tuyển Pháp, Mbappe bất mãn rời sân tập

Mbappe và đội tuyển Pháp liên tiếp gặp sự cố ngoài lề

Sau cuộc tranh cãi về vụ vé xem World Cup 2026 được phân bổ quá ít, mỗi cầu thủ chỉ nhận 2 vé, 6 vé còn lại như quy định, các cầu thủ Pháp phải bỏ tiền túi ra mua nếu có nhu cầu cho gia đình và bạn bè đến Mỹ xem.

Sự cố mới nhất mới thực sự nguy hiểm hơn, khi Mbappe và các đồng đội chủ chốt như Rayan Cherki đã thể hiện sự bất mãn ra mặt vì hình ảnh của họ bị FFF sử dụng trái phép, quảng cáo không xin phép cho một công ty cá cược nổi tiếng, theo L'Équipe ngày 7.6.

Hình ảnh Mbappe không mấy vui vẻ trong buổi tập mở của đội tuyển Pháp tại Clairefontaine có khoảng 500 người hâm mộ đến xem ngày 7.6 Ảnh: Reuters

"Sự cố mới nhất này đã tạo bầu không khí cực kỳ căng thẳng và đang bao trùm một phần đội tuyển Pháp và cả FFF", L'Équipe nhấn mạnh.

Cùng ngày 7.6, đội tuyển Pháp có buổi tập mở tại Clairefontaine dưới sự chứng kiến của khoảng 500 người hâm mộ, và lần đầu tiên "Les Bleus" có đầy đủ 26 cầu thủ dự World Cup 2026 góp mặt tập luyện.

Tuy nhiên, chưa kết thúc buổi tập, các hình ảnh từ nhà báo Ilies Peeters của trang 90min (Pháp) cho thấy, Mbappe với vẻ mặt không mấy vui vẻ rời sân tập khá sớm.

L'Équipe cho biết, điều này là có lý do, Mbappe và Cherki là những người đang dẫn đầu cuộc phản đối FFF cực kỳ quyết liệt gần đây, khi họ phát hiện các hình ảnh của họ không được phép, nhưng lại được sử dụng cho một chiến dịch quảng cáo của một công ty cá cược là đối tác của FFF.

"Mbappe và Cherki rất bức xúc, họ thực sự bất mãn khi nhiều hình ảnh của họ được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của một công ty cá cược, đối tác chính thức của FFF.

Quảng cáo này cũng có sự góp mặt của Desire Doue, Michael Olise và Ousmane Dembele. Các cầu thủ cho rằng, họ đã tham gia buổi chụp ảnh tại Clairefontaine mà không được thông báo rằng, những hình ảnh này sẽ được sử dụng để quảng bá cá cược thể thao. Cả Mbappe và Cherki đều nổi tiếng là những người không bao giờ muốn hình ảnh của mình gắn liền với loại hình quảng cáo này", L'Équipe cho biết thêm.

HLV Deschamps và Mbappe trên sân tập, liệu họ có sớm giải quyết những rắc rối từ thượng tầng FFF để đội tuyển Pháp tập trung cho World Cup 2026? Ảnh: Reuters

"Sự bức xúc không nhắm vào công ty cá cược, mà nhắm vào FFF, cơ quan được cho là đã tùy tiện cho phép sử dụng những hình ảnh đó. Các đồng đội trong đội tuyển Pháp của Mbappe và Cherki đều ủng hộ quyết định phản đối trên. Dự kiến, Mbappe và Cherki sẽ dẫn đầu nhóm cầu thủ Pháp đang phản đối FFF, chính thức yêu cầu giải thích và có biện pháp xử lý vụ việc càng sớm càng tốt, hoặc phải ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc", L'Équipe nhấn mạnh thêm.

Đội tuyển Pháp vừa có trận chạy đà World Cup 2026 không mấy vui vẻ, khi họ để thua ngược Bờ Biển Ngà tỷ số 1-2 tại Nantes. Họ sẽ còn một trận giao hữu nữa với Bắc Ireland vào lúc 2 giờ 10 ngày 9.6 tại Villeneuve-d'Ascq (cũng tại Pháp), trước khi lên đường sang Mỹ và đến nơi đóng quân ở Boston, Massachusetts.

"Les Bleus" sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng I gặp Senegal lúc 2 giờ ngày 17.6, sau đó gặp Iraq lúc 4 giờ ngày 23.6, và gặp Na Uy lúc 2 giờ ngày 27.6 (đều giờ Việt Nam).

HLV Deschamps cũng đã cảnh báo, đội tuyển Pháp nếu tự mãn, không giải quyết rốt ráo các sự cố ngoài lề như trên, hoàn toàn có thể sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Bài học lịch sử cho họ đã có từ World Cup 2002, khi cũng vì những câu chuyện bất đồng ngoài lề đã dẫn tới kết cục để thua chính Senegal tỷ số 0-1 trận ra quân, và sau đó bị loại ngay vòng bảng, trở về nước trong tủi hổ dù dự giải với tư cách là những nhà đương kim vô địch.